Defterden Teknolojiye: Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları Başladı!

Ceren Tarı
01.09.2025 - 17:18

Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Eksik kalan okul malzemelerinizi, evde ihtiyaç duyduğunuz ürünleri tamamlamak için şimdi harika bir zaman. Kitaplardan çantalara, temizlik ürünlerinden market alışverişine kadar birçok indirimli ürünü keşfederek hem hazırlıklarınızı eksiksiz yapabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, alışveriş keyfini tam gaz yaşayın!

Bu içerik 01.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Eksik olan okul malzemelerinizi ve evde ihtiyaç duyduğunuz ürünleri tamamlamak için şimdi tam zamanı.

Öne Çıkan İndirimler 👇🏽

Okula ve Şehre Dönüş İndirimlerinde En İyi 100 Fırsat

Şehre Dönüşte Süpermarket 3 Al 2 Öde Fırsatı

Parfüm, Cilt Bakım, Kozmetik ₺1.000'ye %20 İndirim

Seçili Kitaplarda 4 Al 3 Öde

Mutfak Kategorisinde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Ofis ve kırtasiye ürünlerinde okula ve şehre dönüş fırsatları

Sizin İçin Seçtiklerimiz;

Apple iPhone 13 (512 GB)

Apple iPhone 13 (512 GB)

Geniş depolama kapasitesi sayesinde tüm fotoğraf, video ve uygulamalarınızı rahatlıkla saklayabilir, A15 Bionic çipiyle akıcı performansın keyfini çıkarabilirsiniz.

Linki burada.

MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar

MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar

MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR, 13. nesil Intel Core i7 işlemci ve RTX 4060 ekran kartıyla yüksek performanslı oyun ve grafik deneyimi sunuyor. 15.6” FHD 144Hz ekranı, 16GB RAM ve 1TB SSD’siyle hız, depolama ve akıcılığı bir arada sunan MSI CYBORG 15, %4 indirimiyle öne çıkıyor.

Linki burada.

Jacobs Barista Editions Crema Italiano Çekirdek Kahve

Jacobs Barista Editions Crema Italiano Çekirdek Kahve

Kahve tutkunları için yoğun aroma ve mükemmel crema deneyimi sunuyor.

%30 indirimiyle fiyatı  524,93TL.

Jacobs Çekirdek Kahve

Braun IPL Silk·expert Pro 5

Braun IPL Silk·expert Pro 5

Güçlü IPL teknolojisi sayesinde uzun süre kalıcı pürüzsüzlük sağlarken, cilt tonuna uyum sağlayan akıllı sensörleri ile güvenli ve etkili kullanım sunuyor. Ev konforunda salon kalitesinde sonuç arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!

İndirimli fiyatıyla şuanda  16.649,00TL.

Braun IPL Silk·expert Pro 5

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Tek şarjla 64 dakikaya kadar kesintisiz kullanım imkanı sağlayan bu hafif ve ergonomik tasarım, ev işlerini zahmetsiz hale getiriyor.

İndirimli fiyatıyla şaunda 7.888,79TL.

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

-%20 indirim oranıyla fiyatı şuanda 15.999,00TL.

Next YE-58GFSG8-QLED

WaterWipes Yeni Doğan & Hassas Ciltler için 720 Yaprak Bebek Islak Mendili

WaterWipes Yeni Doğan & Hassas Ciltler için 720 Yaprak Bebek Islak Mendili

Doğal ve saf formülüyle cildi tahriş etmeden temizler, günlük bakımda güvenle kullanılabilir. 

%39 indirim oranıyla fiyatı 1.597,00TL.

WaterWipes Yeni Doğan

