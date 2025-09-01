onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Philips Dikey Süpürgeden Adidas Ayakkabılara 1 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Dikey Süpürgeden Adidas Ayakkabılara 1 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 13:42

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 1 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Philips Dikey Süpürgelerden adidas ayakkabılara kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 01.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Braun IPL Silk·expert Pro 5 ile evde profesyonel tüy alma deneyimi sizi bekliyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Braun IPL Silk·expert Pro 5 ile evde profesyonel tüy alma deneyimi sizi bekliyor.

Güçlü IPL teknolojisi sayesinde uzun süre kalıcı pürüzsüzlük sağlarken, cilt tonuna uyum sağlayan akıllı sensörleri ile güvenli ve etkili kullanım sunuyor. Ev konforunda salon kalitesinde sonuç arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!

Braun IPL Silk·expert Pro 5

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, güçlü PowerCyclone 11 teknolojisi ile üstün temizlik performansı sunuyor. Tek şarjla 64 dakikaya kadar kesintisiz kullanım imkanı sağlayan bu hafif ve ergonomik tasarım, ev işlerini zahmetsiz hale getiriyor. 

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

VASAGLE Yemek Masası Seti

VASAGLE Yemek Masası Seti

Şık tasarımı ve işlevsel yapısıyla mutfak ya da oturma odanıza modern bir dokunuş katıyor. Yüksek kaliteli işlenmiş vintage görünüme sahip bar masası ve iki adet bar taburesinden oluşan bu set, hem günlük kullanım hem de misafir ağırlama için ideal.

VASAGLE Yemek Masası Seti

Baseus OS Eli Fit Open-Ear True Kablosuz Kulaklık

Baseus OS Eli Fit Open-Ear True Kablosuz Kulaklık

Kozmik siyah rengiyle modern ve şık bir görünüm sunarken, açık tasarımı sayesinde kulağınızı tamamen kapatmadan özgür bir müzik deneyimi yaşatıyor. 

Baseus OS Eli Fit Open-Ear True Kablosuz Kulaklık

Seçili Molfix Bebek Bezi ve Islak Mendillerde 2.ürüne %50 indirim!

Seçili Molfix Bebek Bezi ve Islak Mendillerde 2.ürüne %50 indirim!

Molfix Bebek Bezi, yeni nesil kanal teknolojisi ile artık çok daha gelişmiş! %20 daha ince yapısı sayesinde bebeğinizin hassas vücuduna tam uyum sağlarken, üstün emiciliğiyle uzun süreli kuruluk sunar.

Molfix Bebek Bezi 3 Beden Midi Fırsat Paketi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Hepsiburada’da adidas ayakkabılarda sepette %35’e varan indirim sizi bekliyor.

Bugün Hepsiburada’da adidas ayakkabılarda sepette %35’e varan indirim sizi bekliyor.

adidas Galaxy 7 M Erkek Koşu Ayakkabısı, hafif yapısı ve üstün yastıklama teknolojisiyle her adımda maksimum konfor sunuyor. 

Sepete özel fiyatı 2.099,30 TL.

adidas Galaxy 7 M Erkek Koşu Ayakkabısı

İndirimlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 900 TL'ye 300 TL indirim!

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 900 TL'ye 300 TL indirim!

Rexona Clinical, güçlü antiperspirant formülüyle gün boyu güvenli koruma sunuyor. Cildinize krem gibi yumuşak bir dokunuş bırakırken, yoğun aktivite sırasında bile ter kokusuna karşı etkili bir savunma sağlar. 

Rexona Clinical Protection Crem Shower Clean

Mineral Güneş Kremi 50+ SPF

Mineral Güneş Kremi 50+ SPF

UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü koruma sağlayan formülü, mineral filtre Zinc Oxide ile geliştirilmiş. İçeriğindeki doğal yağlar ve vitaminler sayesinde sadece korumakla kalmaz, aynı zamanda cildin onarılmasına ve derinlemesine nemlenmesine de destek oluyor.

Sizlere özel MDZN10 koduyla tüm ürünlerde %10 indirim fırsatı.

Mineral Güneş Kremi 50+ SPF

Bibimcos Rice Extract Toner şimdi %25 indirim fırsatıyla!

Bibimcos Rice Extract Toner şimdi %25 indirim fırsatıyla!

Bibimcos Rice Toner, pirinç özünden gelen besleyici formülüyle cildi nazikçe arındırırken aynı zamanda yoğun bir nem desteği sunuyor. Düzenli kullanımda cilt tonunu daha aydınlık ve eşit bir görünüme kavuşturmaya yardımcı olur. 

Bibimcos Rice Extract Toner 150ml

Protein Coffee ile kahve keyfini spor rutininle buluştur!

Protein Coffee ile kahve keyfini spor rutininle buluştur!

İçeriğindeki Whey Protein Konsantresi sayesinde her serviste 17g protein kazanırken, 2.5g gerçek kahve ile enerjini tazeleyebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 599 TL.

Sizlere özel %33 + 'onedio' kodu ile ekstra %10 indirim fırsatı!

PROTEIN COFFEE LANSMAN

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

INCIA %100 doğal roll nnlarda 2. ürün 50TL indirimli!

INCIA %100 doğal roll nnlarda 2. ürün 50TL indirimli!

Kadınlar için özel olarak tasarlanmış, ter kokusunu etkili şekilde önleyen ve lekesiz kullanım sunan bir ürün.   50 ml’lik pratik boyu sayesinde çantanızda kolayca taşıyabilir, gün boyu ferah ve temiz bir his yaşayabilirsiniz.

INCIA %100 Doğal Roll On Deodorant

The Bath Factory Liberty Serisi ile duş keyfinizi 3 al 2 öde fırsatıyla üçe katlayın!

The Bath Factory Liberty Serisi ile duş keyfinizi 3 al 2 öde fırsatıyla üçe katlayın!

Cildinizi ölü derilerden nazikçe arındırırken aynı zamanda yoğun nem desteği de sunuyor.

THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Arındırıcı Vücut Peelingi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın