Kore Güzellik Rutinine Dönüş: Limonian’da %65’e Varan Şehre Dönüş İndirimleri Başladı!
Kore güzellik rutinini keşfetmek isteyenler için Limonian’da %65’e varan Şehre Dönüş indirimleri başladı! Nemlendiricilerden yüz temizleme jellerine, serumlardan maskelere kadar pek çok bakım ürünü sizi bekliyor. Cildine hak ettiği özeni göstermek ve yeni favori ürünlerini keşfetmek için harika bir fırsat.
Göz çevreniz için etkili ama hafif bir bakım ürünü arıyorsanız Cosrx Advanced Snail Peptide Eye Cream tam da rutininize ekleyebileceğiniz bir seçenek.
Cildinizi nazikçe arındırırken aynı zamanda nemini korumak istiyorsanız Bibimcos Deep Cleansing Foam güzel bir tercih olabilir.
Duş keyfinizi biraz daha özel hale getirmek isterseniz Plu Original Body Scrub Cotton Blossom tam size göre.
d'Alba White Truffle First Spray Serum Vegan
Günlük makyajınızı ve ciltte biriken kirleri zahmetsizce çıkarmak için ma:nyo Pure Cleansing Oil Deep Clean harika bir seçenek.
Some By Days Miracle Serum, içeriğindeki AHA, BHA ve PHA asitleri sayesinde cildi nazikçe arındırır, ölü derilerden temizler ve daha pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
Bibimcos AHA-BHA Facial Toner 200ml New Version
d'Alba White Truffle Vital Spray Serum 100ml - Yoğun Nemlendirici Spray Serum
Cildini güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda nemlendirmek istiyorsan Lagom Cellus Sun Jel SPF 50+ PA++++ harika bir seçenek.
Cildinize yoğun nem ve bakım sunmak istiyorsanız Salyangoz Özlü Nemlendirici ve Besleyici Krem harika bir seçenek.
