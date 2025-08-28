Kore Güzellik Rutinine Dönüş: Limonian’da %65’e Varan Şehre Dönüş İndirimleri Başladı!

Kore güzellik rutinini keşfetmek isteyenler için Limonian’da %65’e varan Şehre Dönüş indirimleri başladı! Nemlendiricilerden yüz temizleme jellerine, serumlardan maskelere kadar pek çok bakım ürünü sizi bekliyor. Cildine hak ettiği özeni göstermek ve yeni favori ürünlerini keşfetmek için harika bir fırsat.

Bu içerik 28.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”