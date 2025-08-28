onedio
Kore Güzellik Rutinine Dönüş: Limonian’da %65’e Varan Şehre Dönüş İndirimleri Başladı!

etiket Kore Güzellik Rutinine Dönüş: Limonian’da %65’e Varan Şehre Dönüş İndirimleri Başladı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 14:16

Kore güzellik rutinini keşfetmek isteyenler için Limonian’da %65’e varan Şehre Dönüş indirimleri başladı! Nemlendiricilerden yüz temizleme jellerine, serumlardan maskelere kadar pek çok bakım ürünü sizi bekliyor. Cildine hak ettiği özeni göstermek ve yeni favori ürünlerini keşfetmek için harika bir fırsat. 

Bu içerik 28.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Göz çevreniz için etkili ama hafif bir bakım ürünü arıyorsanız Cosrx Advanced Snail Peptide Eye Cream tam da rutininize ekleyebileceğiniz bir seçenek.

İçeriğindeki salyangoz özü ve peptitler sayesinde göz çevresini daha aydınlık ve canlı göstermeye yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda hem nem desteği sağlıyor hem de cildinizi besleyerek daha sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

İndirimli fiyatıyla 1,124.93 TL

Cosrx Advanced Snail Peptide Eye Cream

Cildinizi nazikçe arındırırken aynı zamanda nemini korumak istiyorsanız Bibimcos Deep Cleansing Foam güzel bir tercih olabilir.

Köpük formu sayesinde cildi tahriş etmeden derinlemesine temizlerken, içerdiği 8 farklı hyaluronik asit ile de cildinize nem desteği sağlıyor. Yani yüzünüzü yıkadıktan sonra o rahatsız edici kuruluk hissi yerine daha ferah ve canlı bir his bırakıyor.

%69 indirim oranıyla fiyatı şuanda 40.00 TL.

Bibimcos Deep Cleansing Foam

Duş keyfinizi biraz daha özel hale getirmek isterseniz Plu Original Body Scrub Cotton Blossom tam size göre.

Doğal içerikleri sayesinde cildinizi ölü derilerden nazikçe arındırırken, pamuk çiçeği kokusuyla da ferah bir bakım deneyimi sunuyor.

449.90 TL yerine  247.44 TL.

Plu Original Body Scrub Cotton Blossom 200 gr

d'Alba White Truffle First Spray Serum Vegan

Çift fazlı yapısı sayesinde beyaz trüf mantarının lüks dokunuşunu cildinize taşırken aynı zamanda derinlemesine nem kazandırıyor. Üstelik vegan formülüyle ödüllü bir serum olması da güven veriyor. 

Şimdi %35 indirim oranıyla  812.44 TL.

d'Alba White Truffle First Spray Serum Vegan

Günlük makyajınızı ve ciltte biriken kirleri zahmetsizce çıkarmak için ma:nyo Pure Cleansing Oil Deep Clean harika bir seçenek.

Doğal içerikleri ve özel Bio Shield Oil teknolojisi sayesinde cildi yormadan, derinlemesine ama hafif bir temizlik sunuyor. Cilt bariyerini koruyarak arındırmasıyla da özellikle çift aşamalı temizliği sevenler için ideal bir adım. 

%40 indirim oranıyla  1,499.90 TL yerine 899.94 TL.

ma:nyo Pure Cleansing Oil Deep Clean

Some By Days Miracle Serum, içeriğindeki AHA, BHA ve PHA asitleri sayesinde cildi nazikçe arındırır, ölü derilerden temizler ve daha pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Hassas ciltlere uygun formülüyle cildi yormadan bakım yapıyor ve düzenli kullanımda canlı, dengeli ve daha sağlıklı bir cilt görünümü sunuyor. Kısacası, 30 gün boyunca sabırla kullanıldığında farkını hissettiren bir serum.

İndirimli fiyatıyla şuanda 909.94 TL.

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Serum

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner 200ml New Version

İçeriğindeki AHA ve BHA sayesinde cilt yüzeyinde ya da gözeneklerde birikebilen ölü deri ve kirleri nazikçe temizlerken, düzenli kullanımda cilt dokusunu daha yumuşak ve dengeli hale getirmeye yardımcı oluyor.

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner

d'Alba White Truffle Vital Spray Serum 100ml - Yoğun Nemlendirici Spray Serum

Sprey formu sayesinde oldukça pratik; gün içinde cildiniz kurudukça ya da ekstra canlılık istediğinizde kolayca uygulayabiliyorsunuz. İçeriğindeki beyaz trüf özüyle cildi beslerken aynı zamanda yatıştırıcı bir bakım da sağlıyor.

İndirimli fiyatıyla şuanda  749.94 TL.

d'Alba White Truffle Vital Spray Serum

Cildini güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda nemlendirmek istiyorsan Lagom Cellus Sun Jel SPF 50+ PA++++ harika bir seçenek.

Düzenli kullanımda hem cildini UV ışınlarından koruyor hem de nemini kaybetmesini önlüyor, böylece yazın da sağlıklı ve canlı bir cilt görünümü desteklenmiş olacak.

%40 indirim oranıyla fiyatı  749.94 TL.

Lagom Cellus Sun Jel 40ml SPF 50+

Cildinize yoğun nem ve bakım sunmak istiyorsanız Salyangoz Özlü Nemlendirici ve Besleyici Krem harika bir seçenek.

İçeriğindeki %92 salyangoz salgısı fitratı sayesinde cildi derinlemesine nemlendirirken, besleyici etkisiyle daha sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. 

İndirimli fiyatı  1,046.18 TL.

Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100gr

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
