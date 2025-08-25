onedio
Sıcak ve Işıltılı: Sosyal Medyanın Yeni Favorisi Toasty Makeup Trendi Nedir?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 13:37

Yaz mevsiminin enerjisini cildine taşımak isteyenler için yepyeni bir trend öne çıkıyor: Toasty Makeup. Son haftalarda Instagram ve TikTok’ta sık sık karşımıza çıkan bu makyaj anlayışı, doğal bronzluğu ve sıcak tonları ön plana çıkarıyor. Saatlerce güneşin altında kalmadan, sağlıklı ve canlı bir görünüm elde etmek artık çok daha kolay!

Toasty Makeup Trendi Nedir?

“Toast” kelimesinden ilham alan bu makyaj stili, sanki güneşte hafifçe ısınmış gibi görünen bronz ve ışıltılı bir cilt yaratmayı amaçlıyor. Bu akımda temel hedef; doğal, sıcak ve canlı bir ifade. Abartılı kontürlerden ziyade, güneşte kızarmış yanaklar, parlak bir ten ve yumuşak geçişli göz makyajı ön planda.

Trendin çıkış noktası ise sosyal medya. Özellikle TikTok’ta makyaj içerikleriyle bilinen birçok isim, bu görünümü farklı stillerde uygulayarak popüler hale getirdi. Kimileri daha günlük ve sade bir yorum tercih ederken, kimileri ise özel davetlerde kullanmak için daha belirgin ve glam bir versiyonunu deniyor.

Bu görünümü elde etmek için profesyonel olmanıza gerek yok. Doğru ürünler ve birkaç temel adımla siz de kolayca uygulayabilirsiniz.

Bronz ve sıcak bir taban uygulamasıyla başlayalım. Cilt tonunuza uygun, bir-iki ton daha koyu bronzer ile yüzünüze sıcaklık katıyorsunuz. Özellikle elmacık kemikleri, şakaklar ve burun kenarları bu görünümün odak noktası olacak.

Aydınlık ve Parlak Dokunuş

Bronzluğun kontrastını yakalamak için göz altlarına veya yüzün yüksek noktalarına aydınlatıcı etkili bir kapatıcı uygulayın. Bu sayede hem canlı hem de dinamik bir görünüm elde edersiniz. 

Toasty Makyaj için ürün önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Gelelim sıcak tonlarda allık uygulamasına👇

Somon, kayısı ya da şeftali tonları bu makyajın olmazsa olmazı. Yanaklara hafifçe uygulanan sıcak allık, güneşten yeni çıkmış etkisi yaratıyor.

Gözlerde bronz ve altın yansımalar ile tamamlıyoruz!

Göz kapaklarınıza toprak, bronz ya da altın tonlarında farlar sürerek görünümü tamamlıyorsunuz. İsteğe göre hafif bir eyeliner ya da sadece maskara ile gözleri belirginleştirebilirsiniz.Dudaklarda ise sıcak tonlu nude ya da şeftali alt tonlu rujlar tercih edebilirsiniz. Fazla parlak olmayan, nemli bitişli ürünler bu makyajla uyumlu olacaktır.

Toasty Makyaj için ürün önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

