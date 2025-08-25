Sıcak ve Işıltılı: Sosyal Medyanın Yeni Favorisi Toasty Makeup Trendi Nedir?
Yaz mevsiminin enerjisini cildine taşımak isteyenler için yepyeni bir trend öne çıkıyor: Toasty Makeup. Son haftalarda Instagram ve TikTok’ta sık sık karşımıza çıkan bu makyaj anlayışı, doğal bronzluğu ve sıcak tonları ön plana çıkarıyor. Saatlerce güneşin altında kalmadan, sağlıklı ve canlı bir görünüm elde etmek artık çok daha kolay!
Bu içerik 15.08.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toasty Makeup Trendi Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu görünümü elde etmek için profesyonel olmanıza gerek yok. Doğru ürünler ve birkaç temel adımla siz de kolayca uygulayabilirsiniz.
Aydınlık ve Parlak Dokunuş
Gelelim sıcak tonlarda allık uygulamasına👇
Gözlerde bronz ve altın yansımalar ile tamamlıyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın