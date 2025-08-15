onedio
Son Zamanların Trend Kozmetik Ürünleri

Ceren Tarı
15.08.2025 - 11:02 Son Güncelleme: 15.08.2025 - 11:04

TikTok ve Instagram’da viral olan kozmetik ürünlerini bulmakta zorlanıyorsanız, bu içerik tam size göre! Hemen hemen tüm cilt tiplerine hitap eden, popülerliği her geçen gün artan bu ürünleri sizin için bir araya getirdik. Makyajdan cilt bakımına, sosyal medyada en çok konuşulan ve beğenilen favorileri aşağıda keşfedebilirsiniz.

Bu içerik 15.08.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaşlarınız gün boyu yerinden kıpırdamasın istiyorsanız, bu senenin açık ara favorisi Maybelline New York Super Lock Brow Glue!

Şeffaf yapısıyla doğal görünümü korurken, sabitleme gücüyle “kaş jeli mi, yapıştırıcı mı?” dedirtecek kadar iddialı.

Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Eğer hem cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak hem de doğal ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek istiyorsanız, Skin Sensual BB Krem Medium’a mutlaka bir şans verin.

SPF 50 ve PA++++ filtresi sayesinde UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sunarak lekelenme riskini azaltır.  Orta kapatıcılığıyla kusurları doğal bir şekilde gizlerken makyaj bazı olarak da kullanılabilir.

Kullanıcı yorumu;

Sürüşü çok kolay hemen cilt emiyor ve topaklanma yapmıyor asla BB sürmüş gibi görünmüyor sanki doğal halimiz böyleymiş gibi pürüzsüz yapıyor iki tane aldım hem light hem Medium.

Skin Sensual Bb Krem

L'Oréal Paris Glotion All-in-one Doğal Işıltı 901

Gliserin ve sheabutter ile cildi nemlendirirken hafif yapısıyla ciltle bütünleşir, abartısız ama canlı bir parlaklık veriyor. Tek başına, fondöten altına baz olarak ya da fondötenle karıştırarak çok yönlü şekilde kullanılabilir.

L'Oréal Paris Glotion All-in-one Doğal Işıltı 901

Siveno %100 Doğal Roll On

Siveno %100 Doğal Roll-On, potasyum alum tuzu başta olmak üzere bitkisel gliserin, skualen ve sodyum karbonat gibi bileşenlerle formüle edilmiş, cilt dostu ve etkili bir seçenek. Gözenekleri tıkamadan kötü kokunun kaynağını hedef alır.

Siveno %100 Doğal Roll On

L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Siyah özel yuvarlak fırçası sayesinde kirpikleri uçtan uca kavrayarak ayrık ve hacimli bir görünüm sağlıyor. Topaklanma yapmayan hafif formülü ile gün boyu rahat kullanım sunar ve gözleri daha büyük gösteriyor.

L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Hawaiian Tropic Coconut Spf 0 Bronzlaştırıcı Yağ

Hindistancevizi kokusuyla tropik bir tatil hissi yaşatırken, bronzlaşma sürecini hızlandırarak cilde ışıltılı ve sıcak bir ton kazandırıyor. Hafif formülü sayesinde kolayca emilir, cildi nemlendirir ve yumuşacık bırakır.

Hawaiian Tropic Coconut Spf 0 Bronzlaştırıcı Yağ

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu

Cildin gece boyunca kendini yenilemesini destekleyerek ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Hafif ve hızlı emilen formülü sayesinde cilde yoğun nem sağlar, elastikiyetini artırır ve sabahları daha aydınlık, taze bir görünüm sunuyor.

Kullanıcı yorumu;

Fanı olunacak bir ürün, düzenli kullanın yüzünüzdeki aydınlanmayı sizde seveceksiniz :) serum deyince gerçekten Estee.

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Peptit, seramid ve E vitamini içeriği ile dudakları derinlemesine besler ve nemlendirir. Hafif renkli, doğal bir parlaklık vererek dudaklara sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Gün boyu yumuşak ve pürüzsüz dudaklar için çantanızın vazgeçilmezi olacak bir bakım ürünü.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

Krem yapısı sayesinde göz kapaklarına kolayca uygulanır ve pürüzsüz bir bitiş sağlar. Zengin bronz tonuyla hem gündüz hem gece makyajında sıcak ve doğal bir ışıltı yaratacak. Pratik stick formu, hızlı ve kalıcı göz makyajı için ideal bir seçenek.

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik

tüm cilt tipleri için uygun formülüyle cildi canlandırır ve gözeneklerin görünümünü sıkılaştırmaya yardımcı olur. Ölü deri hücrelerini nazikçe arındırarak daha pürüzsüz, aydınlık ve taze bir cilt görünümü sağlar. Düzenli kullanımda cilt bakım rutininin etkisini artıran güçlü bir adım.

The Purest Solutions

L'ORÉAL PARIS True Match Foundation

Cilt tonunuza mükemmel uyum sağlayarak pürüzsüz ve doğal bir görünüm sunuyor. Mat bitişi sayesinde gün boyu parlama kontrolü sağlar, hafif yapısıyla ise cildinizde ağırlık hissi bırakmaz.

L'ORÉAL PARIS True Match Foundation

