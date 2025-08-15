Son Zamanların Trend Kozmetik Ürünleri
TikTok ve Instagram’da viral olan kozmetik ürünlerini bulmakta zorlanıyorsanız, bu içerik tam size göre! Hemen hemen tüm cilt tiplerine hitap eden, popülerliği her geçen gün artan bu ürünleri sizin için bir araya getirdik. Makyajdan cilt bakımına, sosyal medyada en çok konuşulan ve beğenilen favorileri aşağıda keşfedebilirsiniz.
Bu içerik 15.08.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaşlarınız gün boyu yerinden kıpırdamasın istiyorsanız, bu senenin açık ara favorisi Maybelline New York Super Lock Brow Glue!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğer hem cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak hem de doğal ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek istiyorsanız, Skin Sensual BB Krem Medium’a mutlaka bir şans verin.
L'Oréal Paris Glotion All-in-one Doğal Işıltı 901
Siveno %100 Doğal Roll On
L'Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hawaiian Tropic Coconut Spf 0 Bronzlaştırıcı Yağ
Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Cilt Serumu
Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm
L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı
The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
L'ORÉAL PARIS True Match Foundation
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın