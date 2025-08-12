onedio
Amazon'da Moda Ürünlerinde Sezon Sonu İndirimleri Başladı!

Ceren Tarı
12.08.2025 - 18:45

Moda tutkunlarına müjde! Sezon sonu indirimleri başladı ve Adidas’tan Defacto’ya, Salomon’dan Puma’ya kadar birbirinden çok sevilen markalarda kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Geniş ve çeşitli ürün yelpazesiyle her tarz ve bütçeye uygun seçenekler, indirimli fiyatlarla alışverişinizi daha keyifli hale getirecek. Gardırobunuzu yenilemek veya favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak için şimdi tam zamanı! 

Bu içerik 12.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Sezon Sonu Fırsatları Arasında %40'a Varan İndirimlerin Olduğu Markalar👇🏽

JACK & JONES

DeFacto

Crocs

United Colors of Benetton

Camper

Jack Wolfskin

Salomon

Skechers

Helly Hansen

WWF MARKET

Columbia

New Balance

Wrangler

HOKA

Ipekyol

Dagi

Sezon Sonu Fırsatları Arasında %30'a Varan İndirimlerin Olduğu Markalar👇🏽

Adidas

Calvin Klein

Koton

PUMA

Tommy Hilfiger

Under Armour

Levi's

Dockers

Champion

Slazenger

Kipling

MERRELL

Sizin İçin Seçtiklerimiz 👇🏽

Tommy Hilfiger Erkek T-shirt, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan ikili paketle gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya geliyor.

Her gardırobun olmazsa olmazı klasik parçalar arasında! İnce slim fit kesimiyle modern ve şık bir duruş sunarken, yumuşak jersey kumaşı sayesinde gün boyu rahatlık sağlıyor. 

Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Hafif yapısı ve yastıklama teknolojisi sayesinde uzun koşularda bile konforu garantiliyor. Nefes alabilen üst yüzeyiyle ayaklarınızı serin tutarken, dayanıklı tabanı her zeminde sağlam tutuş sağlayacak.

PUMA Anzarun 2.0 Spor Ayakkabı

PUMA Anzarun 2.0 Spor Ayakkabı, sporda konfor ve şıklığı bir arada arayanların yeni favorisi olmaya aday! Hafif yapısı ve esnek tabanı sayesinde hareketlerinize tam destek verirken, modern tasarımıyla spor kombinlerinizi tamamlayacak. 

JACK & JONES Mayo Erkek

Yazın plajda ve havuzda rahatlığınızı ve tarzınızı bir araya getiriyor. Canlı desenleri ve modern kesimiyle dikkat çeken bu mayo, esnek yapısıyla hareket özgürlüğü sağlıyor.

Calvin Klein SS Tişört Erkek

Gardırobunuzun klasik ve şık parçası olmaya hazır! Yumuşak ve kaliteli pamuk kumaşıyla gün boyu konfor sunarken, sade tasarımı sayesinde hem günlük hem de daha resmi kombinlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

İndirimli fiyatıyla 1.500,05TL yerine  839,00TL.

PUMA All-Day Active Jr Low Boot

Gün boyu süren aktivitelerde rahatlık sağlayan yastıklamalı tabanı ve dayanıklı yapısıyla ayaklarınızı destekleyecek. Hem spor hem de günlük kullanıma uygun bu ayakkabı, hareketli günlerin vazgeçilmezi olmaya aday!

