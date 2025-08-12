Bugün İndirimde Neler Var? New Balance Ayakkabı'dan Philips Dikey Süpürge'ye 12 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 12 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. New Balance Spor ayakkabılardan Philips kablosuz dikey süpürgelere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.
Bu içerik 12.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Bugün Amazon’da ev ürünlerinde süper bir fırsat var: İkinci üründe tam %50 indirim!
UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti
Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı
ZWILLING ENFİNİGY Ekmek Kızartma Makinesi
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Philips XC8053/01 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge, tek şarjla 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunarak temizlikte sınırları kaldırıyor.
Bugün Hepsiburada’da indirime giren New Balance 530 Unisex Günlük Ayakkabı, konfor ve şıklığı tek adımda birleştiriyor.
Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı
Altus HandyGo AL 5533 L 2'si 1 Arada Ütü
Fropie Karışık Probiyotik Bar Kutusu, şimdi tam da stok yapmalık en uygun fiyatıyla sizi bekliyor!
Aloe Vera Bitkisi Jumbo Boy
Etnik tasarım bej boncuklu pirinç halhal
En sevilen kokulardan Bargello 384 ve Bargello 709, şimdi 400 TL yerine sadece 250 TL!
Trendyol marka indirimleri kapsamında Grimelange Marka Günü’ne özel fırsatları kaçırmayın!
