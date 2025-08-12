onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? New Balance Ayakkabı'dan Philips Dikey Süpürge'ye 12 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? New Balance Ayakkabı'dan Philips Dikey Süpürge'ye 12 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.08.2025 - 12:49

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 12 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor.  New Balance Spor ayakkabılardan Philips kablosuz dikey süpürgelere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 12.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da ev ürünlerinde süper bir fırsat var: İkinci üründe tam %50 indirim!

Bugün Amazon’da ev ürünlerinde süper bir fırsat var: İkinci üründe tam %50 indirim!

Mutfakta baharatlarınızı, kuruyemişlerinizi ya da atıştırmalıklarınızı düzenli ve taze tutmanın en zarif yolu. Ahşap kapağı sayesinde doğal bir dokunuş katarken, sağlam cam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Pasabahce Babylon Ahşap Kapaklı Kavanoz

Ev Ürünlerinde 2. Ürüne 50% İndirim

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti

Teknolojiyi evcil dostunuzun konforuyla buluşturuyor. Mobil uygulama kontrolü sayesinde tuvalet temizliğini uzaktan takip edebilir, otomatik temizleme özelliğiyle kedinizin hijyenini en üst seviyede tutabilirsiniz. 

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Hafif yapısı ve gelişmiş yastıklama teknolojisi sayesinde koşularınızı daha konforlu ve enerjik hale getirirken, şık gri tasarımıyla da stilinizden ödün vermiyorsunuz. 

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

ZWILLING ENFİNİGY Ekmek Kızartma Makinesi

ZWILLING ENFİNİGY Ekmek Kızartma Makinesi

Kızartma işlemi tamamlandığında ekmek dilimleri makineden dışarı fırlamaz. Yumuşak kaldırma özelliği sayesinde dilimler nazikçe yüzeye çıkarılırken, ekstra kaldıraç mekanizması en küçük ekmek parçalarının bile kolayca alınmasını sağlıyor.

ZWILLING ENFİNİGY Ekmek Kızartma Makinesi

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Philips XC8053/01 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge, tek şarjla 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunarak temizlikte sınırları kaldırıyor.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Philips XC8053/01 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge, tek şarjla 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunarak temizlikte sınırları kaldırıyor.

Hem süpürme hem de silme özelliği sayesinde, evinizdeki hijyeni zahmetsizce sağlıyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla ulaşılması zor köşelere kolayca erişebilir, kablosuz özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz. 

Sepete özel fiyatı 13.706,10 TL

Phılıps XC8053/01 8000 Serisi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Hepsiburada’da indirime giren New Balance 530 Unisex Günlük Ayakkabı, konfor ve şıklığı tek adımda birleştiriyor.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren New Balance 530 Unisex Günlük Ayakkabı, konfor ve şıklığı tek adımda birleştiriyor.

Retro esintili tasarımıyla hem spor kombinlerinize hem de günlük stilinize modern bir dokunuş katıyor. Hafif yapısı ve yastıklı tabanı sayesinde, gün boyu rahatlık sunarak adımlarınızı daha enerjik hale getiriyor. 

Sepete özel fiyatı 3.192,72 TL

New Balance 530 Unisex Günlük Ayakkabı

Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Yüz, vücut ve hassas bölgeler için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir çözüm sunuyor. Ev konforunda uzun süreli pürüzsüzlük isteyenler için harika bir tercih. Kullanımı kolay, cilt tonunuza uygun ayarlarıyla acısız ve etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. 

İndirimli fiyatı 11.300,00 TL.

Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Altus HandyGo AL 5533 L 2'si 1 Arada Ütü

Altus HandyGo AL 5533 L 2'si 1 Arada Ütü

Hem dikey hem yatay kullanım imkânı sunarak kıyafetlerdeki kırışıklıkları zahmetsizce gideriyor. Hızlı ısınma özelliği sayesinde acele anlarda bile kurtarıcınız olurken, kompakt yapısıyla da valizinizde veya dolabınızda kolayca yer bulacaktır.

Sepete özel fiyat 1.160,10 TL

Altus HandyGo AL 5533 L 2'si 1 Arada Ütü

Fropie Karışık Probiyotik Bar Kutusu, şimdi tam da stok yapmalık en uygun fiyatıyla sizi bekliyor!

Fropie Karışık Probiyotik Bar Kutusu, şimdi tam da stok yapmalık en uygun fiyatıyla sizi bekliyor!

Hem sağlıklı hem de lezzetli atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek.

Karışık Probiyotik Bar Kutusu

Aloe Vera Bitkisi Jumbo Boy

Aloe Vera Bitkisi Jumbo Boy

Hem evinize ferah bir hava katacak hem de yapraklarındaki şifalı jel ile cilt bakımınızda doğal bir yardımcı olacak. Üstelik şuan %11 indirim fırsatıyla.

Aloe Vera Bitkisi Jumbo Boy Saksıda

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Etnik tasarım bej boncuklu pirinç halhal

Etnik tasarım bej boncuklu pirinç halhal

Bu yaz plajdan şehir sokaklarına kadar her adımınıza bohem bir şıklık katacak. Hafif yapısı ve zarif detaylarıyla, sezonun vazgeçilmez aksesuarı olmaya aday!

Etnik tasarım bej boncuklu pirinç halhal

En sevilen kokulardan Bargello 384 ve Bargello 709, şimdi 400 TL yerine sadece 250 TL!

En sevilen kokulardan Bargello 384 ve Bargello 709, şimdi 400 TL yerine sadece 250 TL!

Kalıcılığı ve özgün notalarıyla tarzınıza imza atacak bu parfümler, hem kendiniz hem de sevdikleriniz için harika bir fırsat. Favori kokunuzu keşfetmek için tam zamanı!

Bargello 384 Kadın 50 ml Parfüm

Trendyol marka indirimleri kapsamında Grimelange Marka Günü’ne özel fırsatları kaçırmayın!

Trendyol marka indirimleri kapsamında Grimelange Marka Günü’ne özel fırsatları kaçırmayın!

Tüm indirimlere ek olarak, 2 ürün alana %10, 3 ürün alana %15, 4 ürün alana ise %20 ekstra indirim sizi bekliyor. 

GRIMELANGE

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın