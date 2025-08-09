İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
8 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre 359,50 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 245 TL
Ülker Gofret 10 TL
Haribo Ürünlerinde %25 İndirim
10 TL ve üzeri alışverişlerde
Kahvaltının Yıldızları
14 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Samsung 70" 4K UHD Smart Led Tv 36.999 TL
Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör 349 TL
SEG Silver Çamaşır Makinesi 13.499 TL
Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 999 TL
Lisanslı Pastel Boyalı Kırtasiye Seti 149 TL
Benzinli Motosiklet 59.990 TL
Triathlon Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.490 TL
Fisher Price Eğitici Oyun Kumandası 449 TL
Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 279 TL
Ütü Masası 599 TL
15 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL
Banyo Paspas Seti 2'li 319 TL
Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL
Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL
ŞOK 9 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL
Haftanın Win Ürünleri
