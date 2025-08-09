onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.08.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre 359,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre 359,50 TL
onedio.com

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 22,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 76,90 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 109 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 169 TL

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 gr 199 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 249 TL

  • Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 109 TL

  • Dalan Sultan Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 87,50 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x175 gr 79,50 TL

  • Rexona Stick Deodorant 50 ml 119 TL

  • Alo Toz Deterjan 4 Kg 199 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 129,90 TL

  • HighGenic Fırın&Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 48,50 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 245 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 245 TL
onedio.com

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tozt Peyniri 350 gr 90 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 129 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 149 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 299 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 119 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 62,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 24,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 42,50 TL

  • Kızılay Limonata 1 Litre 27 TL

  • Kızılay Şeftali Aromalu Soğuk Çay 1 Litre 27 TL

Ülker Gofret 10 TL

Ülker Gofret 10 TL
onedio.com

  • Eti Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 65 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 450 gr 45 TL

  • Ülker Halley Bisküvi 63 TL

  • Eti Fındıklı Çikolata 60 gr 44 TL

  • Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 gr 16 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 gr 27 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Haribo Ürünlerinde %25 İndirim

Haribo Ürünlerinde %25 İndirim
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 TL ve üzeri alışverişlerde

10 TL ve üzeri alışverişlerde
onedio.com

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com

14 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Samsung 70" 4K UHD Smart Led Tv 36.999 TL

Samsung 70" 4K UHD Smart Led Tv 36.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 43' FHD WebOS 2.0 D-Dual Led Tv 8.999 TL

  • Tecno Spark 30C Cep Telefonu 6.299 TL

Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör 349 TL

Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör 349 TL
onedio.com
  • Taraftar Lisanslı Boyun/Sırt Masaj Aleti 999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SEG Silver Çamaşır Makinesi 13.499 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi 13.499 TL
onedio.com
  • Bulaşık Makinesi 12.499 TL

Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 999 TL

Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 999 TL
onedio.com

  • Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL

  • Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • English Home Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

  • Kiwi Şarjlı Stantlı Vantilatör 2.599 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Lisanslı Pastel Boyalı Kırtasiye Seti 149 TL

Lisanslı Pastel Boyalı Kırtasiye Seti 149 TL
onedio.com

  • Tavşan Başlıklı Yumurtlayan Kalem 69,50 TL

  • Lisanslı Koruma Kapaklı Küt Makas 54,50 TL

Benzinli Motosiklet 59.990 TL

Benzinli Motosiklet 59.990 TL
onedio.com
  • APEC Elektrikli Moped 26.990 TL

Triathlon Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.490 TL

Triathlon Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.490 TL
onedio.com

  • Katlanabilir Mini Masa Tenisi 4.590 TL

  • Kondisyon Bisikleti 3.990 TL

  • Spor İstasyonu 13.390 TL

  • Koşu ve Yürüyüş Bandı 7.990 TL

  • Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL

  • Katlanır Langırt Masası 4.990 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fisher Price Eğitici Oyun Kumandası 449 TL

Fisher Price Eğitici Oyun Kumandası 449 TL
onedio.com

Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 279 TL

Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 279 TL
onedio.com

Ütü Masası 599 TL

Ütü Masası 599 TL
onedio.com

  • Kanatlı Kurutmalık 299 TL

  • İlaç Kutusu 49,50 TL

👇🏽

👇🏽
onedio.com

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

👇🏽

👇🏽
onedio.com

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏽

👇🏽
onedio.com

👇🏽

👇🏽
onedio.com

15 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL
onedio.com

  • Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL

  • Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL

  • Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL

  • Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL

  • Rooc Meyve Bıçağı 59 TL

  • Buz Aküsü 79 TL

  • Saklama Kabı Seti 159 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL

  • Mutfak Gereçleri 59 TL

  • Silikon Muffin Kabı / Çikolata Kabı 59 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 4'lü 20 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 27,50 TL

  • Toz Alma Aparatı 75 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 79 TL

  • Pedallı Temizlik Seti 239 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

  • Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL

  • Cem Servis Gereçleri 129 TL

  • Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL

  • Alüminyum Döküm Tava 339 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL

  • Renkli Dik Kenarlı Ayaklı Kase 159 TL

  • Lav Servis Tabağı 230 cc 29 TL

  • Lav Dondurmalık 39 TL

  • Lav Mini Kase 6'lı 99 TL

  • Cam Kapaklı Kavanoz 3000 cc 85 TL

  • Kapaklı Pet Kavanoz 3 Litre 29 TL

  • Cam Kase Seti 6'lı 199 TL

  • Cam Kupa Seti 6'lı 329 TL

  • Ayaklı Cam Meyvelik 319 TL

  • Çift Cidarlı Kupa 99 TL

  • Boncuk Şeklii Bardak 99 TL

  • Desenli Porselen Çay Tabağı 6'lı 209 TL

  • Decolove Ahşap Detaylı Cam Vazo 319 TL

  • Desenli Metal Tepsi 39 TL

  • Desenli Metal Kutu 3'lü 149 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Banyo Paspas Seti 2'li 319 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 319 TL
onedio.com

  • Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 299 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

  • Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 259 TL

  • Silikon Yastık 119 TL

  • Ayak Havlusu 65 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 99 TL

  • Simli Masa Örtüsü 119 TL

  • Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL

  • Cüzdan 149 TL

  • Çanta 289 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 55 TL

  • Saç Kurutma Berisi 79 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 29 TL

  • Kurutma Topu 3'lü 129 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL
onedio.com

  • Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre 1.990 TL

  • Smart Drone 2.090 TL

İndirimli termos modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL
onedio.com

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.995 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL

  • Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

  • Heifer Blender Set 1.890 TL

  • Kumtel Dijital Cam Banyo Baskül 249 TL

  • Blaupunkt Nostaljik Radyo 849 TL

ŞOK 9 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL

Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL
onedio.com

  • Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL 

  • Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 749 TL  

  • İş Araçları 129 TL

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 179 TL 

  • Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 199 TL 

  • Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL 

  • Monster Trucks Arabalar 50 TL

  • Barbie Deniz Kızı 199 TL 

  • Barbie Kariyer Bebekleri 199 TL 

  • Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Çiftliği 75 TL 

  • Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Seti 75 TL 

  • Pompalı Balonlu Araba 349 TL

  • Dollyland Minkie Minnoşlar Sokak Stili 149 TL 

  • Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 129 TL 

  • Dollyland Minkie Rüzgar Gülü Aksesuarlı Set 75 TL 

  • Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 129 TL 

  • Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL 

  • Metal Grafiti Yarış Arabası 50 TL 

  • 5'li Disney Stitch Figür Seti 399 TL 

  • Polly Pocket Arkadaşları 119 TL  

  • Metal Machines S4 Tekli Araba 50 TL

25 TL üstü alışverişte;

  • 900 ml Bioblas Şampuan Çeşitleri 149 TL 

  • Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr +Mayonez 345 gr 75 TL

  • Persil Jel Deterjan Sık Yıkananlar 159 TL 

  • Kotex Ultra Gece 16'lı+Young Gündüz 7'li Anne&Kız Paketi 90 TL 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 110 TL

Çocuk ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın