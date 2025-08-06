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ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba Geliyor! 9 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba Geliyor! 9 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.08.2025 - 14:02 Son Güncelleme: 06.08.2025 - 14:11

ŞOK 9 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL

Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL

  • Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL 

  • Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 749 TL  

  • İş Araçları 129 TL

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 179 TL 

  • Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 199 TL 

  • Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL 

  • Monster Trucks Arabalar 50 TL

  • Barbie Deniz Kızı 199 TL 

  • Barbie Kariyer Bebekleri 199 TL 

  • Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Çiftliği 75 TL 

  • Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Seti 75 TL 

  • Pompalı Balonlu Araba 349 TL

  • Dollyland Minkie Minnoşlar Sokak Stili 149 TL 

  • Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 129 TL 

  • Dollyland Minkie Rüzgar Gülü Aksesuarlı Set 75 TL 

  • Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 129 TL 

  • Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL 

  • Metal Grafiti Yarış Arabası 50 TL 

  • 5'li Disney Stitch Figür Seti 399 TL 

  • Polly Pocket Arkadaşları 119 TL  

  • Metal Machines S4 Tekli Araba 50 TL

25 TL üstü alışverişte;

  • 900 ml Bioblas Şampuan Çeşitleri 149 TL 

  • Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr +Mayonez 345 gr 75 TL

  • Persil Jel Deterjan Sık Yıkananlar 159 TL 

  • Kotex Ultra Gece 16'lı+Young Gündüz 7'li Anne&Kız Paketi 90 TL 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 110 TL

Çocuk ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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