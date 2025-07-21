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Anne Çocuk Şenliği Başladı! Sevilen Markalarda Öne Çıkan İndirimler

etiket Anne Çocuk Şenliği Başladı! Sevilen Markalarda Öne Çıkan İndirimler

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.07.2025 - 15:26 Son Güncelleme: 21.07.2025 - 15:27

Anne ve çocukların sevdiği markalarda Anne Çocuk Şenliği başladı! Cybex, MaxiCosi, Lego gibi sevilen markaların öne çıktığı bu şenlikte, birbirinden cazip indirimler sizleri bekliyor. Çocuklarınızın ve sizin ihtiyaçlarınıza yönelik geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken bu şenliğe gelin yakından bakalım.

Bu içerik 21.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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LEGO Oyuncak Yapım Setlerinde Sepette Net %15 İndirim👇🏽

LEGO Oyuncak Yapım Setlerinde Sepette Net %15 İndirim👇🏽

İndirimde yer alan setlere buradan göz atabilirsiniz.

Anne Çocuk Şenliği'ne göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Cybex Bebek Araç Gereçlerinde Sepette %50'ye Varan İndirimler

İndirimli Cybex ürünleri burada.

Sincap Kitap %35 İndirim👇🏽

Sincap Kitap %35 İndirim👇🏽

İndirimli kitapları buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Anne Çocuk Şenliği'ne göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Philips Avent Anne Bebek Ürünlerinde Sepette Net %30 İndirim👇🏽

Philips Avent Anne Bebek Ürünlerinde Sepette Net %30 İndirim👇🏽

İndirimli Philips Avent ürünleri burada.

Globber Bisiklet ve Scooterlarda Sepette %30'a Varan İndirim👇🏽

Globber Bisiklet ve Scooterlarda Sepette %30'a Varan İndirim👇🏽

İndirimli Globber ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Anne Çocuk Şenliği'ne göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Maxi-Cosi Bebek Araç Gereçlerinde Sepette %60'a Varan İndirim👇🏽

Maxi-Cosi Bebek Araç Gereçlerinde Sepette %60'a Varan İndirim👇🏽

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İş Bankası Çocuk Kitaplarında 1 Alana 1 Bedava

İş Bankası Çocuk Kitaplarında 1 Alana 1 Bedava

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Yapı Kredi Yayınları Çocuk Kitapları Sepette %25 İndirim

Yapı Kredi Yayınları Çocuk Kitapları Sepette %25 İndirim

Kitaplara buradan ulaşabilirsiniz.

Sihirli Boyama ve Sticker Kitapları Sepette %50 İndirim

Sihirli Boyama ve Sticker Kitapları Sepette %50 İndirim

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Cigit Ürünlerinde %50 İndirim Fırsatları

Cigit Ürünlerinde %50 İndirim Fırsatları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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