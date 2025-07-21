onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Yaz Boyu Kombinlerinizde Kullanmaya Doyamayacağınız Çanta Modelleri

etiket Yaz Boyu Kombinlerinizde Kullanmaya Doyamayacağınız Çanta Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 14:03

2025 Yaz sezonu için en gözde çanta önerilerimizle karşınızdayız. Deniz kenarlarının vazgeçilmezi hasır çantalar, son dönemlerin popüler trendi Longchamp tasarımları ve daha birçok çeşit, sizler için özenle seçildi. Gardırobunuzda kesinlikle bulunması gereken bu çanta modelleri, stilinizi tamamlayacak en önemli parçalar arasında yer alıyor. 

Bu içerik 21.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasır çantalar her yaz geri dönüyor ama bu kez sadece plajın değil, şehir sokaklarının da favorisi!

Hasır çantalar her yaz geri dönüyor ama bu kez sadece plajın değil, şehir sokaklarının da favorisi!

Doğal malzemelerden gelen sıcak ve samimi havası, minimal ama stil sahibi duruşuyla hasır çantalar; yaz akşamlarının, festival kombinlerinin ve hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez tamamlayıcısı haline geldi.

DeFacto Kadın Hasır Omuz Çantası, geniş iç hacmiyle hem plajda hem de şehirde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok yönlü bir parça.

DeFacto Kadın Hasır Omuz Çantası

Daha küçük boyutlardaki hasır çantalarda yazın şıklığını tamamlayan vazgeçilmez parçalar arasında yer alıyor.

Daha küçük boyutlardaki hasır çantalarda yazın şıklığını tamamlayan vazgeçilmez parçalar arasında yer alıyor.

Bu yuvarlak model ise sade şıklığıyla öne çıkıyor ve özellikle akşam gezmelerinde her kombine zahmetsizce uyum sağlayacak.

Kullanıcı yorumu;

Hediye aldım ve çok beğenildi 👌

Mavi Yuvarlak Hasır Çanta

Acı Kahve Archi Bag, son zamanlarda stil meraklılarının radarına takılan yeni gözde modellerden biri.

Acı Kahve Archi Bag, son zamanlarda stil meraklılarının radarına takılan yeni gözde modellerden biri.

Şık tasarımı ve zamansız rengiyle hem gündüz hem gece kullanıma uygun olan bu çanta, kombinlere zarif bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi olmaya aday.

Suud Collection Acı Kahve Archi Bag

Penti Evelyn Naturel Çanta

Penti Evelyn Naturel Çanta

Penti Evelyn Naturel Çanta, koyu kahverengi deri detaylarıyla doğal tonların zarif uyumunu yansıtırken, el örgüsü işçiliğiyle de özgün bir şıklık sunuyor. Yaz kombinlerinize hem bohem hem sofistike bir hava katacak bu çanta, stilinize fark edilir bir dokunuş ekleyecek.

Penti Evelyn Naturel Çanta

Altın Sarı Mini Zincirli El ve Omuz Çantası, ışıltılı tasarımıyla özel günler için adeta biçilmiş kaftan.

Altın Sarı Mini Zincirli El ve Omuz Çantası, ışıltılı tasarımıyla özel günler için adeta biçilmiş kaftan.

Düğün, gece daveti ya da şık bir akşam yemeğinde kombinlerinizi zarafetle tamamlayacak bu göz alıcı çanta, stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak parçalardan. Işıltısıyla dikkat çekmek isteyenler için sepette yerini almayı fazlasıyla hak ediyor.

Kadın Altın Sarı Mini Zincirli El ve Omuz Çantası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Longchamp model çantalar, bu yılın en çok tercih edilen ve zamansız şıklığıyla öne çıkan favori modelleri arasında!

Longchamp model çantalar, bu yılın en çok tercih edilen ve zamansız şıklığıyla öne çıkan favori modelleri arasında!

Markanın ikonik çizgilerini taşıyan bu çanta, kaliteli malzemesi ve hafifliği sayesinde hem günlük kullanımda hem de özel günlerde rahatlıkla tercih ediliyor. Farklı boyut ve renk seçenekleriyle her stile uyum sağlayan Longchamp omuz çantası, sade ama etkileyici görünümüyle şıklığınızı tamamlıyor.

Longchamp Kadın Omuz Çantası Small

Beybaco Inci Boncuk Çanta

Beybaco Inci Boncuk Çanta

Beybaco İnci Boncuk Çanta, bu yazın en dikkat çeken aksesuarları arasında yer alıyor. Zarif inci detaylarıyla süslenen bu çanta, özellikle tatillerde, yaz akşamlarında ve özel davetlerde stilinizi bir adım öne taşıyor.

Beybaco Inci Boncuk Çanta

Calvin Klein Fermuarlı Ayarlanabilir Omuz Askılı Çanta, markanın sade ve zamansız çizgisini yansıtan en sevilen modellerden biri.

Calvin Klein Fermuarlı Ayarlanabilir Omuz Askılı Çanta, markanın sade ve zamansız çizgisini yansıtan en sevilen modellerden biri.

Şıklığıyla her stile uyum sağlayan bu klasik parça, ayarlanabilir askısı sayesinde ister omuzda ister çapraz rahatlıkla taşınabiliyor. Günlük kullanımda olduğu kadar şehir gezilerinde ya da iş görüşmelerinde de size eşlik edebilecek bu çanta, dolabınızda mutlaka yer vermeniz gereken joker parçalardan biri.

Calvin Klein  Çanta

Tommy Hilfiger’ın TJW Urban X‑Body Quilted modeli, pembe kapitone yüzeyi ve hilal formundaki siluetiyle dikkat çeken modern bir crossbody çanta.

Tommy Hilfiger’ın TJW Urban X‑Body Quilted modeli, pembe kapitone yüzeyi ve hilal formundaki siluetiyle dikkat çeken modern bir crossbody çanta.

Polyester dokusu sayesinde hafif ve suya, lekeye karşı dayanıklı olması günlük kullanımı son derece pratik hale getiriyor. Şık ve minimal kapitone tasarım pembe tonuyla hem genç hem modern görünüm sunuyor.

Tommy Hilfiger Kadın Tjw Urban X-Body

Pierre Cardin Nude Kol Çantası

Pierre Cardin Nude Kol Çantası

Hem nötr rengiyle hem de geniş iç hacmiyle dikkat çeken bu model, ister ofise ister hafta sonu gezilerine rahatlıkla eşlik ediyor. Şık ama abartısız tasarımı sayesinde spor ve klasik kombinlerle de kolayca kullanılabilir. 

Pierre Cardin Nude Kol Çantası

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın