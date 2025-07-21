Yaz Boyu Kombinlerinizde Kullanmaya Doyamayacağınız Çanta Modelleri
2025 Yaz sezonu için en gözde çanta önerilerimizle karşınızdayız. Deniz kenarlarının vazgeçilmezi hasır çantalar, son dönemlerin popüler trendi Longchamp tasarımları ve daha birçok çeşit, sizler için özenle seçildi. Gardırobunuzda kesinlikle bulunması gereken bu çanta modelleri, stilinizi tamamlayacak en önemli parçalar arasında yer alıyor.
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Hasır çantalar her yaz geri dönüyor ama bu kez sadece plajın değil, şehir sokaklarının da favorisi!
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Daha küçük boyutlardaki hasır çantalarda yazın şıklığını tamamlayan vazgeçilmez parçalar arasında yer alıyor.
Acı Kahve Archi Bag, son zamanlarda stil meraklılarının radarına takılan yeni gözde modellerden biri.
Penti Evelyn Naturel Çanta
Altın Sarı Mini Zincirli El ve Omuz Çantası, ışıltılı tasarımıyla özel günler için adeta biçilmiş kaftan.
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Longchamp model çantalar, bu yılın en çok tercih edilen ve zamansız şıklığıyla öne çıkan favori modelleri arasında!
Beybaco Inci Boncuk Çanta
Calvin Klein Fermuarlı Ayarlanabilir Omuz Askılı Çanta, markanın sade ve zamansız çizgisini yansıtan en sevilen modellerden biri.
Tommy Hilfiger’ın TJW Urban X‑Body Quilted modeli, pembe kapitone yüzeyi ve hilal formundaki siluetiyle dikkat çeken modern bir crossbody çanta.
Pierre Cardin Nude Kol Çantası
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