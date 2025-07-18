onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Bu Yaz Işıl Işıl Olmanın Sırrı Bu 7 Makyaj Trendinde!

etiket Bu Yaz Işıl Işıl Olmanın Sırrı Bu 7 Makyaj Trendinde!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 16:25

Sıcak hava nihayet kendini iyice hissettirmeye başladı! Hal böyle olunca sadece gardırobunuzu değil, makyaj çantanızı da yaz moduna almak şart. Bu sezonun makyaj trendleri hem geçmişe göz kırpıyor hem de enerjisiyle içimizi açıyor. Nostaljik dudak tonlarından eğlenceli renkli maskaralara, kiraz çiçeği tonlarında allıklarla gelen taze ışıltıya kadar her detay adeta yazın ruhunu yansıtıyor. Biz de bu yaz güzellik rutinine ışıltı katacak en dikkat çekici makyaj trendlerini sizin için mercek altına aldık!

Bu içerik 18.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Renkli kirpiklerin geri dönüşüne kocaman bir teşekkür de 1980’lere gelsin!

Renkli kirpiklerin geri dönüşüne kocaman bir teşekkür de 1980’lere gelsin!

O dönemin o cesur ruhu, günümüz makyaj dünyasında yeniden hayat buluyor. Bu trendde işin sırrı, kendi ten tonunuza ve göz renginize uygun canlı renkleri seçmekte yatıyor. Mesela, mavi gözlü ve sarışın biriyseniz parlak turuncular ya da sıcak pembeler kirpiklerinizde adeta ışıldayabilir. Esmer tenliler içinse mavi ya da mor tonlar tam anlamıyla göz alıcı bir etki yaratıyor. 

Cesur olun, kirpiklerinizi renklendirin, yaz mevsimi bu enerjiyi fazlasıyla kaldırıyor!

Renkli rimellere buradan göz atabilirsiniz.

Nemli bir cilt ve hafif makyajın zamansız şıklığına hepimiz bayılıyoruz, ama bu sezon radarımıza takılan "bulanık makyaj" trendi bambaşka bir yerde duruyor!

Nemli bir cilt ve hafif makyajın zamansız şıklığına hepimiz bayılıyoruz, ama bu sezon radarımıza takılan "bulanık makyaj" trendi bambaşka bir yerde duruyor!

Tüm cilt tonlarına kusursuz şekilde uyum sağlayabilmesi sayesinde hızla popülerleşen bu görünüm, adeta filtre etkisi yaratıyor. Gözenekleri ve minik kusurları adeta silip süpürmesi ise cabası! Bu yumuşacık ve doğal efekti yakalamak için ise su bazlı cilt bakım ürünlerinden başlayıp, bulanıklaştırıcı bazlarla devam ediyoruz. Ardından doğal mat bir fondöten ve hafif dokunuşlu bir sabitleme pudrasıyla makyaj tamamlanıyor. Sonuç? Kusursuz ama “hiç uğraşmamışım” gibi duran bir cilt!

Bulanık makyaj için makyaj malzemesi önerilerimize buradan bakabilirsiniz.

Bu yaz göz makyajı sahnenin tam ortasında!

Bu yaz göz makyajı sahnenin tam ortasında!

Işıltılı, çok boyutlu farlar sayesinde gözler adeta derinlik kazanıyor ve parıldıyor. Makyaj dünyasında deneysel estetiği kucaklayan Z kuşağı ise bu konuda fazlasıyla cesur. Işıkla birlikte değişen yansımalar, metalik dokular ve eğlenceli parlaklıklar, gençlerin favorisi haline geldi bile. Özellikle festivaller ve gösterişli yaz davetleri için bu ışıltılı görünümler tam bir joker! 

Göz makyajı için önerilerimize buradan bakabilirsiniz.

90’ların sonu ve 2000’lerin başında hepimizin hatırladığı o ikonik dudak görünümü geri döndü!

90’ların sonu ve 2000’lerin başında hepimizin hatırladığı o ikonik dudak görünümü geri döndü!

O dönemin imzası olan, dudak kenarlarında daha koyu bir kalemle çizilmiş hatlar ve içine sürülen hafif renkli, parlak lip gloss şimdi yeniden sahnede. Üstelik bu sefer daha rafine ve modern bir dokunuşla! Şu an trend olan versiyonu için kahverengi tonlarında yumuşak ama belirgin bir çerçeve yaratıp, dudak ortasına sevdiğiniz parlak bir glosu uygulamanız yeterli!

Dudak kombosu için önerilerimize buradan göz atabilirsiniz.

Son zamanların en romantik ve taze görünümlerinden biri: kiraz çiçeği allık!

Son zamanların en romantik ve taze görünümlerinden biri: kiraz çiçeği allık!

Adını, ilkbaharın zarif çiçeklerinden alan bu trend, yumuşak dokusu ve soğuk alt tonlu soluk pembe rengiyle kalpleri fethediyor. Kiraz çiçeği allık, hem günlük makyajlara hem de romantik akşam stillerine masalsı bir dokunuş katıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz mevsimi demek, meyve gibi taptaze ve parlak tonlar demek ve evet, bu yıl da bu kural bozulmuyor!

Yaz mevsimi demek, meyve gibi taptaze ve parlak tonlar demek ve evet, bu yıl da bu kural bozulmuyor!

Canlı mercanlar, çilek pembeleri, şeftali tonları... Hepsi bu yaz makyaj çantanızda yerini almalı. Tabi ki çok karıştırmadan!

Yanak ve dudakta aynı çok amaçlı ürünü kullanın ama görünümün düz kalmaması için dudaklara parlak bir yağ, yanaklara ise hafif bir aydınlatıcı dokunuş ekleyin. Böylece hem uyumlu hem de boyutlu bir yaz ışıltısı yakalamış olursunuz!

Kedi eyeliner yeniden sahnelere dönüyor ama bu kez daha yumuşak, daha dağınık bir haliyle.

Kedi eyeliner yeniden sahnelere dönüyor ama bu kez daha yumuşak, daha dağınık bir haliyle.

Klasik keskin hatların yerini, göz şeklini belirginleştiren ama aynı zamanda doğal görünen bu rahat stil alıyor. Özellikle yumuşak kahverengi ve griye çalan boz tonlarla uygulandığında, göze hem zarif hem de modern bir hava katıyor. Gündüzden geceye kolayca uyarlanabilen bu görünüm, bu yazın favorileri arasında olmaya aday.

Göz kalemi önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın