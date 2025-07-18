Bu Yaz Işıl Işıl Olmanın Sırrı Bu 7 Makyaj Trendinde!

Sıcak hava nihayet kendini iyice hissettirmeye başladı! Hal böyle olunca sadece gardırobunuzu değil, makyaj çantanızı da yaz moduna almak şart. Bu sezonun makyaj trendleri hem geçmişe göz kırpıyor hem de enerjisiyle içimizi açıyor. Nostaljik dudak tonlarından eğlenceli renkli maskaralara, kiraz çiçeği tonlarında allıklarla gelen taze ışıltıya kadar her detay adeta yazın ruhunu yansıtıyor. Biz de bu yaz güzellik rutinine ışıltı katacak en dikkat çekici makyaj trendlerini sizin için mercek altına aldık!

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