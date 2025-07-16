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Kavurucu Sıcaklarla Mücadele Ederken Sahip Olmanız Gereken 10 Ürün

etiket Kavurucu Sıcaklarla Mücadele Ederken Sahip Olmanız Gereken 10 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 14:40

Kıyasıya bir savaşta olduğumuz bu kavurucu sıcaklara karşı galip gelmek için size yardımcı olacak 10 ürünü sizler için bir araya getirdik. Klimalı yastıklardan, Stanley Quencher'ın pipetli termos bardaklarına kadar birçok farklı ürün, sıcak hava dalgalarıyla mücadele etmenizi kolaylaştıracak. Bu ürünlerin her biri, sıcak yaz günlerinde serin ve rahat kalmanızı sağlamak için özenle seçildi. 

Bu içerik 16.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Madame Coco Klimalı Yastık, yaz gecelerinin en ferah kurtarıcısı olmaya aday!

Madame Coco Klimalı Yastık, yaz gecelerinin en ferah kurtarıcısı olmaya aday!

%100 mikrofiber kumaşıyla üretilen bu yastık, klimalı etkisi sayesinde kavurucu sıcaklarda bile serin ve konforlu bir uyku sunuyor. Terletmeyen yapısıyla uykunuzu bölmeden dinlenmek istiyorsanız, bu yastığa şans vermenin tam zamanı.

Madame Coco Klimalı Yastık

Seay Ice Globe Buz Küresi, cildinize soğuk bir dokunuşla canlılık kazandırmak için ideal!

Seay Ice Globe Buz Küresi, cildinize soğuk bir dokunuşla canlılık kazandırmak için ideal!

Ice roller etkisiyle şişkinlikleri azaltır, gözenekleri sıkılaştırır ve cildinize anında tazelik hissi verir. “Cildinize soğuk bir masaj hiç de fena olmaz” diyorsanız, bu masaj topu tam size göre.

Kullanıcı yorumu;

Tek kelimeyle harika bu kadar kaliteli beklemiyordum hassas ve çabuk kırılacak gibi gelmişti.Ama bildiğiniz cam ve çok kaliteli. Teşekkür ederim

Seay Ice Globe Buz Küresi

Avene Eau Thermale Termal Su, yaz sıcağında cildinize adeta ferahlatıcı bir dokunuş sunuyor.

Avene Eau Thermale Termal Su, yaz sıcağında cildinize adeta ferahlatıcı bir dokunuş sunuyor.

Doğal mineralli yapısıyla ciltteki tahriş, kızarıklık ve yanma hissini anında hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle güneş sonrası kullanımda cildi yatıştırır. Özellikle çantanızda her an taşıyabileceğiniz bu sprey, sıcak havalarda cildinize minik bir mola vermek için harika bir seçenek!

Avene Eau Thermal Spring Water Termal Su

Roll Termojel Sıcak-Soğuk Kompres özellikle yazın kavurucu sıcaklarında rahat bir uyku çekmek isteyenler için birebir!

Roll Termojel Sıcak-Soğuk Kompres özellikle yazın kavurucu sıcaklarında rahat bir uyku çekmek isteyenler için birebir!

Göz ve alın bölgesine uygulandığında serinletici etkisiyle hem ferahlık sağlar hem de günün yorgunluğunu hafifletir. Dilerseniz bu jeli sıcak terapi için de kullanabilirsiniz. Çok yönlü rahatlık sunan bu ürünle, uykuya geçiş artık çok daha konforlu!

Roll Termojel Sıcak Soğuk Kompres Göz-Alın

ROBEVE Taşınabilir Elle Tutulabilir Dijital Göstergeli Vantilatör

ROBEVE Taşınabilir Elle Tutulabilir Dijital Göstergeli Vantilatör

Özellikle yaz aylarında sürekli terleme sorunu yaşayanlar için oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir. Şarj edilebilir lityum pili sayesinde kabloya bağlı kalmadan kullanılabilir.

ROBEVE Taşınabilir Elle Tutulabilir Dijital Göstergeli Vantilatör

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Zeeful Taşınabilir Boyun Fanı

Zeeful Taşınabilir Boyun Fanı

Boyna takılan ergonomik tasarımı sayesinde ellerinizi meşgul etmeden serin kalabilirsiniz. İster yürüyüşte olun, ister temizlik yapıyor olun, hatta mutfakta yemek hazırlarken bile rahatlıkla kullanılabilir.

Zeeful Taşınabilir Boyun Fanı

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Yaz sıcağında sürekli terliyorsanız ve serin kalmanın pratik bir yolunu arıyorsanız, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak tam bir hayat kurtarıcı olabilir. 1.18 litrelik geniş hacmi sayesinde bol miktarda soğuk suyu uzun süre buz gibi muhafaza edebiliyor.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Kumtel Juniper Portatif Taşınabilir Klima

Kumtel Juniper Portatif Taşınabilir Klima

Kompakt ve taşınabilir klima konforu artık her odada sizinle! Sabit klima montajıyla uğraşmadan, serinliği dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Hafif ve yer kaplamayan tasarımı sayesinde hem pratik hem de şık. Üstelik güçlü soğutma performansıyla yazın en sıcak günlerinde bile bulunduğunuz ortamı hızlıca ferahlatıyor.

Kumtel Juniper Portatif Taşınabilir Klima

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu

Sıcak havalarda sadece içeceğinizi değil, yiyeceklerinizi de serin tutmak istiyorsanız Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu tam size göre! 28.3 litrelik geniş iç hacmi sayesinde kamp, piknik ya da plaj günlerinde hem içeceklerinizi hem de bozulmaya müsait gıdalarınızı uzun süre soğuk tutar. 

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu

İpek Dokuma Siyah Termal Işık Geçirmez Güneşlik ile yaz sıcaklarına karşı mükemmel bir çözüm!

İpek Dokuma Siyah Termal Işık Geçirmez Güneşlik ile yaz sıcaklarına karşı mükemmel bir çözüm!

Blackout özelliği sayesinde odanızı tamamen karartarak rahat bir uyku ortamı yaratır. Güneşin parlak ışıkları ve sıcağından uzak, serin ve huzurlu bir uyku için ideal bir seçim. 

Işık Geçirmez Güneşlik Blackout Karartma Perde

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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