BİM'e Valiz Seti Geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
25 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polosmart Şarjlı Gameboy 399 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SGS 20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL
Mira 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL
SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 329 TL
Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük Boy ABS Valiz 829 TL
Kamp Sandalyesi 289 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın