onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Valiz Seti Geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Valiz Seti Geliyor! 25 Temmuz 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.07.2025 - 11:21 Son Güncelleme: 18.07.2025 - 11:23

25 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polosmart Şarjlı Gameboy 399 TL

Polosmart Şarjlı Gameboy 399 TL

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 13.490 TL

  • RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.900 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Ahtapot Fan 399 TL

  • Şarjlı Damacana Pompası 175 TL

  • Heifer Çubuk Blender 890 TL

  • Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 99 TL

  • Polosmart Powerbank 5.000 mAh 599 TL

  • Polosmart Bluetooth Hoparlör 399 TL

  • Polosmart Oyun Konsolu 599 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 449 TL

Oyuncu ekipmanlarında yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Elektronik ürünlerde indirimler burada sizi bekliyor.

SGS 20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL

SGS 20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL

  • SGS Kırıcı - Delici Matkap 2.490 TL

  • SGS 12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.290 TL

  • SGS Sunta Kesme Makinesi 2.199 TL

  • SGS Darbeli Matkap 999 TL

  • SGS Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

  • SGS Çok Amaçlı Zımpara - Kesici Raspalama Makinesi 1.490 TL

  • SGS Dekupaj Testere 999 TL

  • SGS Şarj Edilebilir Led Fener 599 TL

  • SGS Led Fener / 1000 Lümen / Şarj Edilebilir Lithium İon 999 TL

  • SGS Kıl Testere Seti 239 TL

  • SGS Polisaj ve Zımpara Seti 199 TL

  • SGS Tekli Plastik Vantuz 175 TL

  • SGS Demir Testere Kolu 129 TL

  • SGS Pasta Polisaj Seti 11 Parça 275 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Mira 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL

Mira 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL
  • Fixed Parlat Mucize Köpük Temizleyici 500 ml 99 TL

SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 329 TL

SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 329 TL

  • SGS Blister Ambalaj Tornavida Seti 275 TL

  • SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 225 TL

Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL

Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL

  • Amboss Çelik Tencere 16 cm 569 TL

  • Amboss Çelik Tencere 14 cm 519 TL

  • Benante Akasya Yuvarlak Sunum Tabağı 149 TL

  • Benante 3 Bölmeli Sunum Tabağı 149 TL

  • Benante Dikdörtgen Sunum Kesme Tahtası 199 TL

  • Benante Şekilli Sunum Kesme Tahtası 199 TL

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL

  • Emaye Közmatik 109 TL

  • Buzluk Termos 1.999 TL

  • Musluklu Piknik Termos 345 TL

  • Buz Aküsü 19 TL

  • Okyanus Tek Fiyat Ürünler 29 TL

  • Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı 69 TL

  • Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 249 TL

  • 3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 129 TL

  • Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 55 TL

  • Erzak Saklama Kabı 500 ml 14 TL

  • Erzak Saklama Kabı 1500 ml 25 TL

  • Erzak Saklama Kabı 2000 ml 35 TL

  • Kapaklı Saklama Kasesi 2,6 Litre 109 TL

  • Kapaklı Saklama Kasesi 1,3 Litre 59 TL

  • Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 125 TL

  • Okyanus Mutfak Ekipmanları 45 TL

  • Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL

  • Silikon Kapak Seti 59 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 119 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyük Boy ABS Valiz 829 TL

Büyük Boy ABS Valiz 829 TL

  • Orta Boy ABS Valiz 729 TL

  • Küçük Boy ABS Valiz 629 TL

  • Erkek Gabardin Şort 299 TL

  • Kadın / Erkek Hambez Şort 199 TL

  • Kadın Hasır Şapka 139 TL

  • Kadın Cüzdan 125 TL

  • File Çanta 3'lü 75 TL

  • Tekli Bebek Body 75 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 50 TL

  • Havlu 59 TL

  • Sakal Kesme Örtüsü 59 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL
  • Corby CSG01 Smart Oyuncak Araba 1.790 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın