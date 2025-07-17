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Yaz Gecelerini Uzun ve Keyifli Geçirmenizi Sağlayacak Ürünler

etiket Yaz Gecelerini Uzun ve Keyifli Geçirmenizi Sağlayacak Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 22:32 Son Güncelleme: 18.07.2025 - 10:19

Yaz gecelerinizi uzun keyifli bir hale getirerek zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir neşeyle dolduracak bir dizi ürünü sizin için bir araya getirdik. Monopoly'den Lego'ya kadar çeşitli eğlenceli seçeneklerle, keyifli vakit geçirmeniz için her şey düşünüldü. Bu ürünlerle sıkılmadan, eğlenerek ve keyif alarak vakit geçireceksiniz. 

Bu içerik 17.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ailece oynayabileceğiniz, eğlendirirken düşündüren bu oyun, evde geçen yaz akşamlarını unutulmaz kılacak!

Ailece oynayabileceğiniz, eğlendirirken düşündüren bu oyun, evde geçen yaz akşamlarını unutulmaz kılacak!

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Mattel Games Scrabble Scrabble kutu oyunu

CUTEROOM DIY Bebekler Ev Seti

CUTEROOM DIY Bebekler Ev Seti

Kendin Yap Bebek Evi, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli ve eğitici bir zeka oyunu! Minyatür mobilyalarla adım adım inşa edilen bu sevimli ev, yalnızca bir oyuncak değil; aynı zamanda sabır, dikkat ve el becerilerini geliştiren keyifli bir hobiye dönüşecek.

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CUTEROOM DIY Bebekler Ev Seti

Jumanji, 8 yaş ve üzeri 2-4 cesur maceracı için tasarlanmış, aksiyon dolu bir aile oyunu!

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Heyecan verici zorluklar ve işbirliğine dayalı görevlerle dolu bu masa oyunu, sizi gerçek bir Jumanji macerasının içine çekiyor.

Uzun yaz akşamlarında ister evde ister bahçede arkadaşlarınızla oynamak için harika bir tercih. Hem eğlence hem de takım ruhunu bir arada yaşamak isteyenler için tam bir yaz klasiği olmaya aday!

Spin Master Games - Jumanji

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Kuralları bozmanın serbest olduğu bu sıradışı versiyon, arkadaş ortamlarını şenlendiriyor. Oynamaktan asla sıkılmayacağınız bu kutu oyunu, özellikle esprili rekabeti sevenler için birebir!

Kullanıcı yorumu;

içinde ki herşey eksiksiz bi şekilde elime ulaştı arkadaşlarla güzel vakit geçirmek için harika deneyim.

Hasbro Gaming Monopoly Cheaters Edition Kutu Oyunu

Monopoly Deal Kart Oyunu ile klasik Monopoly heyecanını hızlı ve kompakt bir şekilde de yaşayabilirsiniz!

Monopoly Deal Kart Oyunu ile klasik Monopoly heyecanını hızlı ve kompakt bir şekilde de yaşayabilirsiniz!

Bu oyunda takas yapın, rakiplerinize el koyun ve stratejik hamlelerle oyunun gidişatını kendi lehinize çevirin. Amaç basit farklı renkteki tapu senedi kartlarından 3 tam seti ilk tamamlayan oyuncu oyunu kazanır!

Hasbro Gaming Monopoly Deal Kart Oyunu

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Mattel Games UNO No Mercy Kartlar

Mattel Games UNO No Mercy Kartlar

Mattel Games UNO No Mercy, klasik UNO’nun en çılgın, en rekabetçi haliyle karşınızda! 56 ekstra kart, yeni kurallar ve süper güçlü aksiyon kartları sayesinde bu versiyon adeta acımasız bir UNO arenası sunuyor.

Mattel Games UNO No Mercy Kartlar

LEGO ICONS Orkide 10311, son zamanların en gözde dekoratif LEGO setlerinden biri!

LEGO ICONS Orkide 10311, son zamanların en gözde dekoratif LEGO setlerinden biri!

Özellikle yetişkinlere yönelik tasarlanan bu set, hem zihni dinlendiriyor hem de ortaya çıkan zarif orkideyle yaşam alanlarını güzelleştiriyor. Uzun vakitlerde keyifle zaman geçirmek, aynı zamanda estetik bir obje yaratmak istiyorsanız, bu LEGO tam size göre. 

Yetişkinler İçin Dekoratif

Ben Daha Önce Hiç... oyunu, arkadaş ortamlarının vazgeçilmez eğlencesi!

Ben Daha Önce Hiç... oyunu, arkadaş ortamlarının vazgeçilmez eğlencesi!

Oyunun amacı basit ama etkisi büyük: Oyuncular sırayla “Ben daha önce hiç...” cümlesini tamamlıyor ve birbirlerine hem komik hem de şaşırtıcı itiraflarda bulunuyor. 

Utanç verici anılar mı, gizli kalan sırlar mı? Hepsi bu oyunda gün yüzüne çıkabilir!

Ben Daha Önce Hiç Eğlenceli Grup Oyunu

Bicycle® Verbena Oyun Kartları

Bicycle® Verbena Oyun Kartları

Hem tasarımı hem de kalitesiyle klasik iskambil keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. İster arkadaşlarınızla rekabet dolu bir oyun akşamı, ister ailenizle keyifli bir zaman geçirmek için elinizin altında olması gereken kart destesi!

Bicycle® Verbena Oyun Kartları

Hasbro Gaming Tabu XL, klasik Tabu heyecanını yepyeni boyutlara taşıyor!

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Bu özel versiyonda sadece kelimelerle değil, çizerek Tabu kuklasıyla canlandırarak ve sınırlı kelime kullanarak da oynayabiliyorsunuz. Toplam 4 farklı oyun alternatifi sayesinde her seferinde farklı bir eğlence sunan Tabu XL, kalabalık arkadaş buluşmalarının ve aile akşamlarının yıldızı olmaya aday.

Hasbro Gaming Tabu XL Kutu Oyunu

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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