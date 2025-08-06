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Bugün İndirimde Neler Var? JBL Kulaklıktan La Roche Posay Ürünlerine 6 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? JBL Kulaklıktan La Roche Posay Ürünlerine 6 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 12:37

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 6 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. JBL Quantum Gaming kulaklıklardan Karaca Blender setine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 06.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bugün Amazon’da indirime giren ROBEVE Taşınabilir Laptop Standı, masa başında konfor arayanların favorisi olmaya aday!

Ergonomik tasarımı sayesinde ekran yüksekliğini ideal seviyeye getirerek hem duruşunu iyileştiriyor hem de boyun ve sırt ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor.

ROBEVE Taşınabilir Laptop Stant

Bugün Amazon’da indirime giren Mack Office Laptop Çantası, şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Mack Office Laptop Çantası, şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

Günlük iş temposuna ayak uyduran bu çanta, laptopunu güvenle taşımanın yanı sıra geniş iç hacmiyle evrak, şarj aleti ve diğer tüm ihtiyaçlarını da düzenli tutmanı sağlıyor.

Mack Office Laptop Çantası

JBL Quantum 50 Nintendo,Gaming Kulaklık

JBL Quantum 50 Nintendo,Gaming Kulaklık

İster oyun oynarken ister yolda müzik dinlerken, bu kulaklık sizi adeta sesin içine çekecek. JBL’in özel Quantum Sound teknolojisi sayesinde her detayı net şekilde duyar, oyunlarda rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.

JBL Quantum 50 Nintendo,Gaming Kulaklık

Karaca Mastermaid Prosteel 1500W Blender Seti Soft Cream

Karaca Mastermaid Prosteel 1500W Blender Seti Soft Cream

Yemek yaparken hız ve pratiklik arayanların favorisi olmaya aday bu set, 1500W güçlü motoru sayesinde en zorlu malzemeleri bile zahmetsizce karıştırır, doğrar ve ezer. Çelik bıçaklarıyla uzun ömürlü kullanım sunarken, ergonomik tasarımıyla da mutfakta rahat bir kullanım sağlar.

Kullanıcı yorumu;

Ürün çok güzel, çizmez özellikli blender olması şahane. Sadece biraz ağır geliyor el blenderı.

Karaca Mastermaid Prosteel 1500W Blender Seti Soft Cream

Bugün Hepsiburada’da La Roche Posay ürünlerinde 1000 TL’ye 300 TL indirim fırsatı!

Bugün Hepsiburada’da La Roche Posay ürünlerinde 1000 TL’ye 300 TL indirim fırsatı!

Anthelios Uvmune 400 SPF 50+, güneşe karşı yüksek koruma arayan hassas ciltlerin vazgeçilmezi! Anthelios Uvmune 400, UVA ve UVB ışınlarına karşı gelişmiş filtre teknolojisiyle cildinizi güneşin zararlı etkilerinden güçlü bir şekilde korur. 

La Roche-Posay Anthelios Uvmune

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Bugün Hepsiburada’da English Home seçili ürünlerde 3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın!

Bugün Hepsiburada’da English Home seçili ürünlerde 3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın!

Kahvaltılarda tek kişilik yumurtalar, minik pankekler ya da pratik atıştırmalıklar için aradığınız o şirin yardımcıyla tanışın! 14 cm’lik ideal boyutu ve yumuşak bej rengiyle mutfağına hem zarafet hem de pratiklik katıyor.

English Home Pretty Mini Tava

Trendyol marka indirimleri kapsamında Siveno %100 Doğal Roll-On’larda ikinci ürün tam 50 TL indirimli!

Trendyol marka indirimleri kapsamında Siveno %100 Doğal Roll-On’larda ikinci ürün tam 50 TL indirimli!

Üstelik tüm ürünlerde geçerli kampanyalara ek olarak, SIVENO10 kodunu kullanarak ekstra %10 indirim fırsatını da yakalayabilirsiniz.

Siveno %100 Doğal Roll On

Yves Rocher’nin tüm saç bakım ürünlerinde 21 Ağustos’a kadar net %20 indirim başladı!

Yves Rocher’nin tüm saç bakım ürünlerinde 21 Ağustos’a kadar net %20 indirim başladı!

Tuzsuz, SLS ve SLES içermeyen formülüyle saçlarını nazikçe temizlerken, içeriğindeki prebiyotiklerle saç derisini besler ve dengeler. %100 vegan olan bu şampuan, kuru saçların ihtiyaç duyduğu nemi derinlemesine sağlar, saçlarını yumuşak ve canlı tutar.

Yves Rocher Besleyici Prebiyotik Şampuan

PAEN Classic Kabin Boy Valiz, %20 indirim fırsatıyla şimdi daha da cazip!

PAEN Classic Kabin Boy Valiz, %20 indirim fırsatıyla şimdi daha da cazip!

Kısa seyahatlerin vazgeçilmezi olacak bu valiz, dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Hafifliği sayesinde taşıması kolay, kabin boy ölçüsüyle uçak yolculuklarında ekstra rahatlık sağlıyor.

PAEN Classic Kabin Boy Valiz

Kolombiya Filtre Kahve 250 gr, sepette %45 indirimle kahve keyfinizi taçlandırıyor!

Kolombiya Filtre Kahve 250 gr, sepette %45 indirimle kahve keyfinizi taçlandırıyor!

Yoğun aroması, dengeli asiditesi ve yumuşak içimiyle kahveseverlerin favorisi olmaya aday. Güne zinde başlamak ya da gün ortasında küçük bir mola vermek için ideal bir seçim.

KOLOMBİYA Filtre Kahve 250gr

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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