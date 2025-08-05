onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Puma Marka Haftası İndirimlerinde Öne Çıkan Parçalar

etiket Puma Marka Haftası İndirimlerinde Öne Çıkan Parçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 15:30

Puma Marka Haftası başladı! Spor ayakkabılardan tişörtlere, en sevilen ve trend ürünleri sizler için bir araya getirdik. Hem spor yaparken hem günlük hayatta tarzını yansıtmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Bu haftayı değerlendirmek, gardırobunu yenilemek ve uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olmak için hemen göz atmayı unutmayın!

Bu içerik 05.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PUMA’nın ikonik tarzını taşıyan Rickie Classic spor ayakkabı, şu an tam da yakalanacak fiyatta!

PUMA’nın ikonik tarzını taşıyan Rickie Classic spor ayakkabı, şu an tam da yakalanacak fiyatta!

Kalın Eka topuğu sayesinde adımlarını yumuşacık sönümleyen p-in konforlu iç tabanla buluşturuyor. Gün boyu ayakta kalanlara konforu stil ile sunan bir ayakkabı. 

PUMA Puma Rickie Classic Spor Ayakkabı

Marka haftasında öne çıkan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Puma Unisex Yetişkin Challenger Duffel Bag M Spor Çantası

Puma Unisex Yetişkin Challenger Duffel Bag M Spor Çantası

Spor salonuna, hafta sonu kaçamaklarına ya da günlük koşuşturmaya eşlik edecek ideal çanta! Hem şık hem fonksiyonel bu unisex model, ihtiyacınız olan her şeyi yanında taşıman için birebir.

Kullanıcı yorumu;

Mükemmel büyüklüğü gayet iyi ince demiş bazıları ama ince değil ideal kesinlikle tavsiye ediyorum

Puma Unisex Yetişkin Challenger Duffel Bag M Spor Çantası

Puma Unisex Yetişkin Leadcat 2.0 Terlik

Puma Unisex Yetişkin Leadcat 2.0 Terlik

Yumuşak ve ergonomik tabanı sayesinde ayağı mükemmel şekilde kavrarken, kaymayı önleyen yapısıyla gün boyu konfor sunuyor. Unisex tasarımı sayesinde hem kadınların hem erkeklerin tarzına uyum sağlıyor.

Puma Unisex Yetişkin Leadcat 2.0 Terlik

PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı

PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı

PUMA Anzarun Lite spor ayakkabı, antrenmanlarını daha keyifli hale getirmek isteyenlerin yeni favorisi olmaya aday. Nefes alabilen file üst yüzeyi sayesinde ayaklar gün boyu ferah kalırken, yumuşak yastıklamalı tabanı sayesinde her adımda konforu hissedeceksiniz.

PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Marka haftasında öne çıkan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Puma TR Ess Core Wristband Bileklik

Puma TR Ess Core Wristband Bileklik

Puma TR Ess Core bileklik, teri hızlıca emen yapısıyla egzersiz sırasında sizi kuru ve rahat tutar. 

Kullanıcı yorumu;

Çok güzel sardı sporda çok iyi destekçi.

Puma TR Ess Core Wristband Bileklik

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PUMA ESS METAL PUMA CAT BB Cap Şapka Erkek

PUMA ESS METAL PUMA CAT BB Cap Şapka Erkek

Spor şıklığın vazgeçilmezi olan PUMA ESS Metal Cat BB şapka, sade tasarımı ve metalik Puma logosuyla dikkat çekiyor. Ayarlanabilir arka kısmı sayesinde her baş yapısına rahatça uyum sağlar, gün boyu konforlu bir kullanım sunar.

PUMA ESS METAL PUMA CAT BB Cap Şapka Erkek

Marka haftasında öne çıkan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

PUMA Phase Küçük Sırt Çantası

PUMA Phase Küçük Sırt Çantası

PUMA Phase küçük sırt çantası, okulda, günlük hayatta ya da şehirde rahatça kullanabileceğin şık ve fonksiyonel bir parça. 

PUMA Phase Küçük Sırt Çantası

PUMA Classics Short Tights Tights Kadın

PUMA Classics Short Tights Tights Kadın

Spor yaparken hem rahat hem şık hissetmek isteyenler için PUMA Classics Short Tights harika bir seçenek! Esnek ve nefes alabilen kumaşı sayesinde hareket özgürlüğü sunar, aynı zamanda vücuda tam oturarak destek sağlar.

PUMA Classics Short Tights Tights Kadın

Marka haftasında öne çıkan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı

PUMA Court Classic spor ayakkabı, her kombine kolayca uyum sağlayan vazgeçilmez bir parça. Günlük şehir stilinden hafta sonu rahat kombinlerine kadar, tarzını tamamlamak için ideal.

PUMA Court Classic Spor Ayakkabı

PUMA ESS Small Logo Poly Tee Tişört Erkek

PUMA ESS Small Logo Poly Tee Tişört Erkek

Küçük Puma logosuyla minimal bir şıklık sunarken, hafif ve nefes alabilen poly kumaşı sayesinde gün boyu konfor sağlıyor. Spor yaparken ya da günlük kombinlerinde rahatlıkla kullanabileceğin çok yönlü bir parça.

PUMA ESS Small Logo Poly Tee Tişört Erkek

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın