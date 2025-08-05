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ŞOK'a Samsung Mikrodalga Geliyor! 6 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Samsung Mikrodalga Geliyor! 6 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.08.2025 - 14:43 Son Güncelleme: 05.08.2025 - 14:47

ŞOK 6 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.799 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.799 TL

  • Sinbo Tost Makinesi 499 TL 

  • Simfer Mini Fırın 1.999 TL 

  • Superia Doğrayıcı 899 TL

  • Paşabahçe Village Karaf 129 TL 

  • Paşabahçe Bouquet Kase 149 TL 

  • Paşabahçe Bölmeli Tabak 129 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Romekin Kase 135 TL 

  • Paşabahçe Frigo Bölmeli Saklama Kabı 100 TL 

  • Paşabahçe Frigo Saklama Kabı 100 TL 

  • Paşabahçe Polar Saklama Kabı 100 TL

  • 4'lü Paşabahçe Frezya Kase 100 TL 

  • 310 cc Paşabahçe Saklama Kabı 175 TL 

  • 425 cc Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 13,95 TL 

  • 1000 cc Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 19,95 TL 

  • 300 cc Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 9,95 TL 

  • 660 cc Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 14,95 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Jakarlı Plaj Havlusu 129 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 129 TL

  • Viskon Peştamal Çizgili 119 TL

  • Peştamal 75 TL

  • Plaj Hasırı 100 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 129 TL

  • File Plaj Çantası 169 TL

  • Kullan At Piknik Örtüsü 50 TL

  • Minder 39,95 TL

  • Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL

  • Koltuk Örtüsü 129 TL

  • Kadın/Erkek Terlik 89,95 TL

  • 6'lı Terlik Aksesuarı 24,95 TL

  • Kadın / Erkek Nubuk Terlik 149 TL

Dijitsu Gizli Damacana 9.999 TL

Dijitsu Gizli Damacana 9.999 TL

  • Dijitsu 1400 Devir Çamaşır Makinesi 12.999 TL

  • Dijitsu 5 Programlı Bulaşık Makinesi 11.499 TL

  • Samsung Mikrodalga Fırın 23 L 5.399 TL

  • Dijitsu Mikrodalga Fırın 3.299 TL

  • Altus 9 Kg Çamaşır Makinesi 18.499 TL

  • Altus 10 kg Çamaşır Makinesi 19.499 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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