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Günün Fırsatı: Evde Sakin Bir Köşe Yaratmak İsteyenlere Asma Koltuk İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Evde Sakin Bir Köşe Yaratmak İsteyenlere Asma Koltuk İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.08.2025 - 11:25

Evde huzurlu bir köşe yaratmak isteyenlere harika bir fırsat! SONGMICS’in kalın yastıklı, modern tasarımlı asma koltuğu şu an indirimde! Balkonda kahveni yudumlamak, kitap okumak ya da sadece sallanarak keyif yapmak istiyorsan bu koltuk tam sana göre. Üstelik hem şık hem konforlu!

Bu içerik 05.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kalın dolgulu yastığı sayesinde saatlerce konforlu kullanım sunuyor.

Kalın dolgulu yastığı sayesinde saatlerce konforlu kullanım sunuyor.

120 kg taşıma kapasitesiyle de dayanıklı ve güvenli bir kullanım imkanı sunuyor.

Balkon, teras, oturma odası ya da bahçeye uyum sağlayan modern İskandinav tasarımıyla dekorasyon dostu.

Balkon, teras, oturma odası ya da bahçeye uyum sağlayan modern İskandinav tasarımıyla dekorasyon dostu.

Evde huzurlu bir köşe yaratmak isteyenler için bu harika fırsatı kaçırmayın! 

%48 indirimle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Günün fırsatlarına da buradan göz atabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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