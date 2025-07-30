Ev Temizliğinde Pratiklik Arayanlar: Kärcher SC 2 Upright Buharlı Temizleyici İndirimde!

Kesintisiz temizlik için 0,4 litre su tankını kullanım sırasında doldurulabilirsiniz. Tek tank dolumuyla 50 m²’ye kadar da alan temizleyebilirsiniz.

Kireç Koruması: Entegre kireç çözücü kartuş sayesinde su otomatik olarak kireçten arındırılıyor ve cihazın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Günün fırsatları arasında yer alan Kärcher SC 2 Upright Buharlı Temizleyici burada.