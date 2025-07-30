Ev Temizliğinde Pratiklik Arayanlar: Kärcher SC 2 Upright Buharlı Temizleyici İndirimde!
Kärcher SC 2 Upright buharlı temizleyici, güçlü performansı ve kullanım kolaylığıyla şimdi indirimde. Günün fırsatını kaçırmadan hemen göz atın!
Bu içerik 30.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Hızlı ısınma özelliği sayesinde 30 saniyede kullanıma hazır.
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Ayarlanabilir buhar gücüyle zemin türüne göre 2 farklı buhar seviyesi bulunuyor.
Mikrofiber bezini, cırt cırt sistemiyle kolayca sabitleyebilir; ayak dili sayesinde temassız ve pratik bir şekilde bez değiştirme yapabilirsiniz.
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