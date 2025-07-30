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Ev Temizliğinde Pratiklik Arayanlar: Kärcher SC 2 Upright Buharlı Temizleyici İndirimde!

etiket Ev Temizliğinde Pratiklik Arayanlar: Kärcher SC 2 Upright Buharlı Temizleyici İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.07.2025 - 14:19

Kärcher SC 2 Upright buharlı temizleyici, güçlü performansı ve kullanım kolaylığıyla şimdi indirimde. Günün fırsatını kaçırmadan hemen göz atın!

Bu içerik 30.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Hızlı ısınma özelliği sayesinde 30 saniyede kullanıma hazır.

Hızlı ısınma özelliği sayesinde 30 saniyede kullanıma hazır.

Maksimum buhar seviyesinde yaygın virüslerin ve bakterilerin %99,999’unu yok ederek parke, laminat, fayans ve taş gibi sert zeminlerde etkili temizlik sağlıyor.

Ayarlanabilir buhar gücüyle zemin türüne göre 2 farklı buhar seviyesi bulunuyor.

Ayarlanabilir buhar gücüyle zemin türüne göre 2 farklı buhar seviyesi bulunuyor.

Kontrol paneli üzerinden ahşap veya fayans modu ayarlanabiliyor. Ergonomik sapı sayesinde rahatça hareket ettiriliyor. Esnek mafsallı zemin başlığı, alçak mobilya altlarına ve köşelere rahatlıkla ulaşarak etkili temizlik sağlıyor. 

EasyFix başlığı sayesinde kenarları da kolayca temizleyebiliyorsunuz. Üstelik isteğe bağlı halı aparatıyla halı yüzeylerini de yenileyebiliyorsunuz.

Mikrofiber bezini, cırt cırt sistemiyle kolayca sabitleyebilir; ayak dili sayesinde temassız ve pratik bir şekilde bez değiştirme yapabilirsiniz.

Mikrofiber bezini, cırt cırt sistemiyle kolayca sabitleyebilir; ayak dili sayesinde temassız ve pratik bir şekilde bez değiştirme yapabilirsiniz.

Kesintisiz temizlik için 0,4 litre su tankını kullanım sırasında doldurulabilirsiniz. Tek tank dolumuyla 50 m²’ye kadar da alan temizleyebilirsiniz.

Kireç Koruması: Entegre kireç çözücü kartuş sayesinde su otomatik olarak kireçten arındırılıyor ve cihazın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Günün fırsatları arasında yer alan Kärcher SC 2 Upright Buharlı Temizleyici burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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