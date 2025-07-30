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Bugün İndirimde Neler Var? Victoria's Secret Parfümlerden Penti Sütyenlere 30 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Victoria's Secret Parfümlerden Penti Sütyenlere 30 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 12:55 Son Güncelleme: 30.07.2025 - 13:31

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 30 Temmuz 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Karaca saklama saplarından Penti sütyenlere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 30.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bugün Amazon’da indirime giren Levi’s 502 Taper Jeans, klasik kesimi ve Levi’s kalitesiyle gardıropların vazgeçilmezi olmaya aday!

Bugün Amazon’da indirime giren Levi’s 502 Taper Jeans, klasik kesimi ve Levi’s kalitesiyle gardıropların vazgeçilmezi olmaya aday!

Günlük kombinlere hem rahatlık hem de zamansız bir şıklık katmak isteyenler için birebir.

Levi's 502 Taper Jeans

Bugün Amazon’da indirime giren Cotpoly kabin boy valiz, kısa kaçamaklarınızın yeni yol arkadaşı olmaya hazır!

Bugün Amazon’da indirime giren Cotpoly kabin boy valiz, kısa kaçamaklarınızın yeni yol arkadaşı olmaya hazır!

Hafif yapısı ve pratik tasarımıyla, seyahatlerinizde hem stilinizi hem de konforunuzu yükseltmek isteyenler için tam bir fırsat. Darbeye dayanıklı yapısıyla uzun seyahatler içinde biçilmiş kaftan!

Cotpoly Kabin Boy Valiz

Orret Home Doğal Bambu Katlanabilir Kirli Çamaşır Sepeti

Orret Home Doğal Bambu Katlanabilir Kirli Çamaşır Sepeti

Orret Home’un doğal bambudan üretilen katlanabilir çamaşır sepeti, hem işlevsel hem de dekoratif! Sele görünümlü şık tasarımıyla banyonuza sıcak bir hava katarken, çıkarılabilir yıkanabilir astarı sayesinde temizlik de çok pratik. 

Orret Home Doğal Bambu Katlanabilir Kirli Çamaşır Sepeti

Bugün Amazon’da indirime giren Orret Home’un 4’lü buzdolabı organizer seti dolap içi düzenlemede çok işinize yarayacak!

Bugün Amazon’da indirime giren Orret Home’un 4’lü buzdolabı organizer seti dolap içi düzenlemede çok işinize yarayacak!

Şeffaf ayarlanabilir ve gıdaları taze tutma özelliğiyle mutfak düzenine akıllı bir dokunuş katıyor. Artık meyveler, sebzeler ya da atıştırmalıklar karışmadan saklanabilir.

Orret Home 4 Adet Buzdolabı Organizeri

Karaca Forbs 12 Parça Saklama Kabı

Karaca Forbs 12 Parça Saklama Kabı

Farklı boylardaki kaplar, hem yiyeceklerinizi taze tutmayı kolaylaştırıyor hem de buzdolabı‑dolap düzeninizi kolaylaştırıyor. Sızdırmaz kapakları ve estetik tasarımıyla her mutfakta aranan bir çözüm.

Kullanıcı yorumu;

Ürün kapakları hava aldırmayacak şekilde muntazam, bir çok boyutunun olması güzel. İçerisine koyduğum kuruyemişlerim tazecik ilk günkü gibi almak isteyenlere tavsiye ederim.

Karaca Forbs 12 Parça Saklama Kabı

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Bugün Hepsiburada’da indirime girmiş olan LEGO® Speed Champions Mercedes Yarış Arabası, F1 tutkunlarının kalbini fethedecek!

Bugün Hepsiburada’da indirime girmiş olan LEGO® Speed Champions Mercedes Yarış Arabası, F1 tutkunlarının kalbini fethedecek!

267 parçalık bu setle, gerçek Mercedes‑AMG PETRONAS W15 modelini kurabilir, minifig sürücü ve detaylı sponsor logolarıyla mini bir pist deneyimi yaşayabilirsiniz. Koleksiyonunuza eklemeye ya da hediye etmeye değer, hem eğlenceli hem şık.

Fiyatı 908,96 TL.

LEGO® Speed Champions Mercedes

Lego setlerinde sepette %15 indirim

Happiness İstanbul Çiçekli Yazlık Örme Elbise

Happiness İstanbul Çiçekli Yazlık Örme Elbise

Özgürce sallanan yırtmaç detayı ve canlı çiçek desenleriyle bu sezonun gardırobundaki kaçırılmaz bir parça.

İndirimli fiyatıyla 549,99 TL yerine 99 TL.

Happiness İstanbul Çiçekli Desenli Yırtmaçlı Yazlık Örme Elbise

Bugün Hepsiburada’da Penti’nin iz bırakmayan sütyen modellerinde geçerli 1 alana 1 hediye kampanyasıyla konfor ve şıklığı ikiye katlayın!

Bugün Hepsiburada’da Penti’nin iz bırakmayan sütyen modellerinde geçerli 1 alana 1 hediye kampanyasıyla konfor ve şıklığı ikiye katlayın!

Balensiz yapısına rağmen kaplı desteğiyle göğüslerinizi doğal şekilde toparlayıp lift etkisi yaratıyor. Ten rengiyle görünmez bir konfor sunarken, push‑up detayıyla mükemmel bir dekolte elde ediyorsunuz. 

Ten Balensiz Decollette Push Up Sütyen

Penti #hiççamaşırı

Grundig Solo+ Bluetooth Hoparlör Siyah

Grundig Solo+ Bluetooth Hoparlör Siyah

IPX5 su sıçramasına dayanıklı tasarım, True Wireless Stereo (TWS) ile stereo eşleştirme desteği, Bluetooth 5.0 teknolojisi ve etkileyici 20 saate kadar kullanım süresiyle açık alanda bile kesintisiz müzik keyfi sunuyor. 

799 TL yerine 499,00 TL.

,Grundig Solo+ Bluetooth Hoparlör Siyah

Mavi Mavi Logo Baskılı Siyah Tişört

Mavi Mavi Logo Baskılı Siyah Tişört

Modern kesimi ve zamansız rengiyle ister jean ister şortla kolayca kombinlenebilir. Günlük şıklık arayanların dolabında mutlaka yer alması gereken parçalar arasında.

İndirimli fiyatıyla 258,99 TL.

Mavi Mavi Logo Baskılı Siyah Tişört

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Trendyol’un marka indirimleri kapsamında bugün La Roche-Posay ürünlerinde 1200 TL’ye 300 TL indirim fırsatı başladı!

Trendyol’un marka indirimleri kapsamında bugün La Roche-Posay ürünlerinde 1200 TL’ye 300 TL indirim fırsatı başladı!

La Roche Posay Anthelios Dry Touch SPF50  Jel-Krem 50 ml, yaz boyu cildinizin en güçlü kalkanı olacak! Yağsız yapısı sayesinde parlama yapmaz, mat bitişiyle makyaj altına da rahatlıkla uygulanabilir. 

La Roche Posay

Victoria's Secret'ın en sevilen kokuları Bare Vanilla, Midnight Bloom ve daha fazlası şimdi indirimde!

Victoria's Secret'ın en sevilen kokuları Bare Vanilla, Midnight Bloom ve daha fazlası şimdi indirimde!

Tüm Sprey & Losyonlarda %30 İndirim Başladı!

Victoria's Secret Bare Vanilla Vücut Spreyi

Zühre Ana Ananas Sirkesi Doğal Fermantasyon Pineapple Vinegar 500 Ml

Zühre Ana Ananas Sirkesi Doğal Fermantasyon Pineapple Vinegar 500 Ml

Doğal fermantasyonla üretilen bu özel sirke, hem salatalarınıza tropikal bir aroma katar hem de bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olur.

Tüm ürünlerde 2.ürün 1 TL!

Zühre Ana

Bahçe dekoruna palmiye dokunuşuna ne dersiniz?

Bahçe dekoruna palmiye dokunuşuna ne dersiniz?

Bahçenizin dekorasyonunda tropik bir esinti yaratmak için palmiye ağaçlarına yer vermek ister misiniz? Bu zarif ağaçlar, bahçenize hem egzotik bir hava katacak hem de doğal bir gölgelik sağlayarak yaz aylarında serin bir sığınak oluşturacak.

Linki burada.

THE CEEL Mor Aktif Karbon Diş Beyazlatma Seti

THE CEEL Mor Aktif Karbon Diş Beyazlatma Seti

Mor Karbon içeren yenilikçi formülü ile sarı tonların ve lekelerin azalmasına yardımcı oluyor. 

Deneyimlemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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