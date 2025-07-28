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Okuma Listenize Eklemek İsteyeceğiniz 10 Sevilen Kitap

etiket Okuma Listenize Eklemek İsteyeceğiniz 10 Sevilen Kitap

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 12:59

Farklı türlerden nefesinizi tutarak okuyacağınız 10 kitap önerimizle karşınızdayız. Kişisel gelişimden, aşk hikayelerine, tarihi konulardan fantastik evrenlere kadar geniş bir yelpazede, her okuyucunun zevkine hitap edecek kitapları titizlikle inceledik ve sizler için bir araya getirdik. Bu özenle seçilmiş kitaplar arasında kendinize uygun bir seçenek bulacağınıza eminiz. 

Bu içerik 27.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dramsız Disiplin

Dramsız Disiplin

Çok satanlar arasında yer alan Dramsız Disiplin, alanında uzman yazarların çocuk yetiştirirken karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olan disiplin konusuna ışık tutuyor. Duygusal bağ kurarak yönlendirme yöntemleriyle, hem ebeveynler hem çocuklar için daha sakin ve etkili bir yaklaşım sunuyor.

Dramsız Disiplin

Erteleme - Nedenleri ve Çözümleri

Erteleme - Nedenleri ve Çözümleri

İşi bitirmek iki saat sürüyor ama yapmamak günler sürüyor, işte bu kitabın tam da odaklandığı nokta bu! 

Kullanıcı yorumu;

Ertelemeye öz şevkatli bir yaklaşımla ele alıyor. Çok beğendim kitabı tekrar okumayı düşünüyorum. Nihan Kaya ne yazsa okurum zaten ❤️ Teslimat konusunda ise şöyle diyebilirim ki çoğunlukla kitaplarımı Amazon’dan alıyorum hızlı ve özenli kargo👍

Erteleme - Nedenleri ve Çözümleri

Martin Eden

Martin Eden

Jack London’ın yarı otobiyografik eseri Martin Eden, bireysel başarı ve sınıf atlama hayali uğruna verilen yalnız ve zorlu bir mücadelenin romanı. Denizci bir genç olan Martin, tesadüfen tanıştığı burjuva sınıfından Ruth’a âşık olur ve onun entelektüel dünyasına girebilmek için kendini geliştirmeye karar verir. 

Martin Eden

Savaş Sanatı

Savaş Sanatı

M.Ö. 400'lerde Sun Tzu tarafından kaleme alınan ve aradan geçen binlerce yıla rağmen günümüzde hala değerini koruyan Savaş Sanatı, yazılı tarihin en değerli taktik-strateji eserlerinden birisi.

Kullanıcı yorumu;

Hızlı bir şekilde tüketilecek bir kitap. Savaş sanatı adında insana sosyal hayatı için de önemli dersler veriyor. Farklı bir tat.

Savaş Sanatı

Gurur ve Önyargı: Mavi Seri

Gurur ve Önyargı: Mavi Seri

Gurur ve Önyargı, taşralı bir ailenin zeki ve cesur kızı Elizabeth Bennet ile soğuk duruşunun altında hassas bir kalp taşıyan soylu Fitzwilliam Darcy arasında geçen çalkantılı aşkı konu alıyor. Birbirlerine hem hayranlık hem de öfke duyan bu ikili, gurur ve önyargılarını bir kenara bırakıp gerçek duygularına teslim olabilecek mi?

Gurur ve Önyargı: Mavi Seri

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Cevdet Bey ve Oğulları

Cevdet Bey ve Oğulları

Orhan Pamuk'a ilk ününü getiren bu büyük roman İstanbullu bir ailenin yetmiş yıllık serüvenini hikaye ediyor. Yazarın 'Ülke, Aile, Roman' üzerine sonsözüyle...

Cevdet Bey ve Oğulları

İnsancıklar

İnsancıklar

Genç ve henüz adı pek duyulmamış Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, ilk romanı İnsancıklar’ı tamamladığında büyük bir heyecanla el yazmalarını ev arkadaşı Grigoroviç’e okur. Grigoroviç öylesine etkilenir ki, birkaç kez yerinden fırlayıp Dostoyevski’ye sarılmak ister. Ertesi gün kitabı alır, soluğu dönemin tanınmış yazarı ve yayımcısı Nekrasov’un yanında alır. Nekrasov, daha ilk sayfalarda büyülenir ve romanı ünlü eleştirmen Belinski’ye ulaştırır. Ve işte o meşhur cümle orada kurulur: “Yeni Gogol doğdu!

İnsancıklar

Hata Neredeydi?: Doğu’nun 300 Yıldır Cevabını Aradığı Soru

Hata Neredeydi?: Doğu’nun 300 Yıldır Cevabını Aradığı Soru

Doğu neden geri kaldı?' sorusu yüzyıllardır tartışılıyor… 

'Hata Neredeydi?' bu soruya cesurca yaklaşan ve tarihsel, kültürel, siyasal birçok boyutu masaya yatıran dikkat çekici bir kitap. 

Kullanıcı yorumu;

Kitap, Osmanlıların ve genel olarak Şarkın çöküşünün sebepleri konusunda bir tarih çalışması. Yazarın, dünyanın tılsımlı dengesinin bulunduğuna, her türlü yenilik ve değişimin bu ideal denge durumundan uzaklaşma anlamına geleceğine dair inancın diğer sebeplerle birleşmesi konusuna yaptığı vargu ve işaretler özgün olduğu kadar aynı zamanda önemli.

Hata Neredeydi?

Sarı Yüz

Sarı Yüz

Çoksatan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok konuşulan romanlarından biri, Sarı Yüz! 

Hem diliyle hem de çarpıcı kurgusuyla okuyan herkeste derin izler bırakan bu kitap, sadece bir hikâye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal yüzleşmelere, kimlik arayışlarına  cesurca dokunuyor. 

Sarı Yüz

D Koğuşu

D Koğuşu

Tıp fakültesinde okuyan Amy, eğitim gereği bir geceyi, şehirden izole bir hastanenin yüksek güvenlikli psikiyatri servisi olan D Koğuşu’nda geçirmek zorundadır. Bu bölüm, işledikleri suçlar nedeniyle toplumdan uzaklaştırılmış, tehlikeli hastaların tutulduğu bir yerdir. Amy için başlangıçta sadece sıradan bir gece nöbeti gibi görünen bu deneyim, kısa sürede bir kabusa dönüşür.

D Koğuşu

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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