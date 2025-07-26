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Bu Ürünler Çok Revaçta: Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

etiket Bu Ürünler Çok Revaçta: Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.07.2025 - 15:33

Bu hafta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri sizin için bir araya getirdik! Serin içeceklerini saatlerce yanında taşımak isteyenlerin favorisi Stanley termoslardan, yaz sıcaklarında ferahlık sağlayan klimalara... Uzun yürüyüşlerin vazgeçilmezi Under Armour ayakkabılara kadar birçok farklı kategoride öne çıkan ürünler belli oldu. Hem ilham verecek hem de hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler seçeneklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Bu içerik 26.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt’lik geniş hacmi ve efsanevi yalıtımıyla bu hafta çok satanlar listesinde!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt’lik geniş hacmi ve efsanevi yalıtımıyla bu hafta çok satanlar listesinde!

Sıcak ya da soğuk içeceğini saatlerce yanında taşımak isteyenlerin favorisi belli oldu!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Kullanıcı yorumu;

ben 1.9 litresini uzun zamandır kullanıyorum çok uzun süre sıcaklık-soğukluk koruyor ben aşırı memnun kalınca ablama da 2.3 olanı sipariş ettim.Amazon farkıyla hem fiyat olarak çok uyguna geldi hemde kargo süresi olarak harikaydı.

Cebinizde taşıyabileceğiniz kadar kompakt ama performansıyla dev gibi!

Cebinizde taşıyabileceğiniz kadar kompakt ama performansıyla dev gibi!

Spigen’in 45W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti, hem hızlı hem güvenli şarj isteyenlerin gözdesi olmuş durumda. Isınma yapmayan yapısı ve aynı anda iki cihazı desteklemesiyle tam bir hayat kurtarıcı. 

Spigen 45W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti Samsung PPS 2.0

LEVOIT Kule Tipi Vantilatör, yaz sıcaklarından bunalanların imdadına yetişiyor!

LEVOIT Kule Tipi Vantilatör, yaz sıcaklarından bunalanların imdadına yetişiyor!

28 dB’lik ultra sessiz çalışmasıyla huzurunuzu bozmadan serinlik sunarken, 7 m/s rüzgar hızı ve 7 metreye kadar etki alanıyla ferahlığı odanın her köşesine ulaştırıyor. 5 farklı hız seviyesiyle ihtiyacınıza göre ayarlanabilen bu vantilatör, bu yazın favorilerinden!

LEVOIT Vantilatör

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Yürüyüşlerde hem konforlu hem de destekleyici bir ayakkabı arıyorsanız, Under Armour UA Charged Surge 4’e mutlaka bir şans ver. Hafif yapısı sayesinde ayakta yokmuş hissi verirken, yastıklamalı tabanı her adımda seni destekliyor.

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 g

Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 g

Yumuşak içimli, hafif kavrulmuş bu özel harman, klasik Türk kahvesine modern bir dokunuş katıyor. Özellikle sabahları sert tatlardan uzak, daha hafif bir kahveyle güne başlamak isteyenler için şahane bir alternatif. 

Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi 100 g

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Havalar ısındıysa, kamp çantaları da hazırlanıyor demektir!

Havalar ısındıysa, kamp çantaları da hazırlanıyor demektir!

Eğer sen de yaz akşamlarını doğayla iç içe geçirmeyi seviyorsan, Kenko Pro El Feneri tam aradığın çok amaçlı yardımcın olabilir. USB şarjlı yapısı, güçlü ışığı, çakmak, kesici, düdük ve tornavida gibi fonksiyonlarıyla tam bir kamp dostu.

Kenko Pro El Feneri

Sıcak yaz gecelerinde uykusuzlukla boğuşanlardansanız, Madame Coco’nun klimalı yastığı tam bir kurtarıcı!

Sıcak yaz gecelerinde uykusuzlukla boğuşanlardansanız, Madame Coco’nun klimalı yastığı tam bir kurtarıcı!

Mikrofiber dış kumaşıyla yumuşacık bir his sunarken, silikon elyaf dolgusu sayesinde hem formunu koruyor hem de rahat bir destek sağlıyor. Klimalı yapısıyla sıcak gecelerde serinlik hissi vererek uykuyu keyfe dönüştürüyor.

Madame Coco Klimalı Yastık

Sleepy Natural Gross Paket Külot Bez 5 Numara Junior 100 Adet

Sleepy Natural Gross Paket Külot Bez 5 Numara Junior 100 Adet

Sleepy Natural’ın 5 numara Junior külot bezleri, büyük paket avantajıyla hem ekonomik hem de uzun süreli kullanım için ideal. Nefes alabilen yapısı ve doğal dokusuyla minikler için ekstra rahatlık sunarken, ebeveynlerin de işini kolaylaştırıyor.

Sleepy Natural Gross Paket Külot Bez

Airfel’in 12000 BTU R32 Inverter duvar tipi kliması, hem enerji tasarruflu çalışmasıyla hem de güçlü performansıyla bu haftanın en çok tercih edilen ürünlerinden biri olmuş!

Airfel’in 12000 BTU R32 Inverter duvar tipi kliması, hem enerji tasarruflu çalışmasıyla hem de güçlü performansıyla bu haftanın en çok tercih edilen ürünlerinden biri olmuş!

Sessiz çalışması ve ortamı hızlıca serinletmesi sayesinde özellikle ev ve küçük ofisler için harika bir çözüm. 

Airfel LTXM35N 12000 BTU R32 Inverter Duvar Tipi Klima

Arow Plus Çelik Bıçaklı El Rondosu

Arow Plus Çelik Bıçaklı El Rondosu

Mutfakta hem zamandan tasarruf edip hem de pratik çözümler arıyorsan, Arow Plus Çelik Bıçaklı El Rondosu tam sana göre! Güçlü çelik bıçakları sayesinde sebzeleri, meyveleri ya da kuru yemişleri saniyeler içinde doğrayabiliyor. Elektrik gerektirmemesiyle kampta bile kullanılabilecek kadar pratik. 

Arow Plus Çelik Bıçaklı El Rondosu

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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