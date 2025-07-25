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Bugün İndirimde Neler Var? Vogue Gözlüklerden Nike Spor Ayakkabılara 25 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Vogue Gözlüklerden Nike Spor Ayakkabılara 25 Temmuz 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 13:03

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 25 Temmuz 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Sevilen Nike ayakkabılardan Under Armour çantalara kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 25.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Amazon'da bugün indirime giren Jacobs Monarch Gold 200 gr, kahve rutininize lezzetli bir dokunuş katmak için harika bir fırsat!

Amazon'da bugün indirime giren Jacobs Monarch Gold 200 gr, kahve rutininize lezzetli bir dokunuş katmak için harika bir fırsat!

Yoğun aroması ve yumuşak içimiyle favoriniz olmaya aday bu kahve, sabah kahvaltılarından keyifli mola anlarınıza kadar her yudumda sizi mest edecek. Eğer yeni bir kahve lezzeti arıyorsanız ya da Jacobs müdavimiyseniz, bu indirim kaçmaz!

Jacobs Monarch Gold 200 gr

Süpermarket Ürünlerinde 4 Al 3 Öde

Bugün Amazon’da HONEYWELL Modern HSF600BE Sessiz Set Döner Ayaklı Vantilatör fırsat fiyatlarla!

Bugün Amazon’da HONEYWELL Modern HSF600BE Sessiz Set Döner Ayaklı Vantilatör fırsat fiyatlarla!

Bu model; yüksek performanslı hava akışı sunarken, ultra sessiz çalışma sunan “Noise Reduction Technology” özelliğiyle dikkat çekiyor. Ortama yayılan 70°’lik salınım aralığıyla geniş odalarda bile serinlik sağlarken, 5 kademeli hız ayarı ve kullanışlı uzaktan kumandasıyla konforlu bir kullanım vadediyor.

HONEYWELL Modern HSF600BE Sessiz Set Döner Ayaklı Vantilatör

Under Armour UA Hustle Sport Backpack Sırt Çantası

Under Armour UA Hustle Sport Backpack Sırt Çantası

26 litrelik hacmi, suya dayanıklı yapısı ve konforlu taşıma sunan ergonomik askılarıyla öne çıkıyor. Laptop bölmesi, lastikli dış kısmı ve sade şıklığıyla okuldan spor salonuna her yerde seninle olacak bu çanta, hem işlevsel hem de tarz sahibi bir tercih arayanların favorisi olmaya aday!

Under Armour UA Hustle Sport Backpack Sırt Çantası

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Bugün Amazon’da indirime giren Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı, hafifliği ve yastıklama dengesi sayesinde yürüyüş, koşu veya günlük kullanımda rahatlık sunuyor. Nefes alabilen üst yüzey ve güven veren yer tutuşuyla hem spor hem şehir hayatı için ideal bir seçenek.

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Cotpoly Kabin Boy Valiz

Cotpoly Kabin Boy Valiz

Şık seyahat edenlerin aradığı dayanıklılığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Polipropilen gövdesi sayesinde darbeye karşı ekstra dirençli olan bu valiz, kabin boy ölçüsüyle el bagajı olarak taşımaya uygun. 

Cotpoly Kabin Boy Valiz

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Hepsiburada’da bugün indirime giren Nike Air Monarch IV Erkek Spor Ayakkabı, klasik tasarımı ve üstün konforuyla günlük kullanıma da antrenmanlara da göz kırpıyor.

Hepsiburada’da bugün indirime giren Nike Air Monarch IV Erkek Spor Ayakkabı, klasik tasarımı ve üstün konforuyla günlük kullanıma da antrenmanlara da göz kırpıyor.

Deri saya ve tam boy Air yastıklama teknolojisi sayesinde her adımda yumuşaklık sunarken, sağlam kauçuk tabanı güçlü bir yer tutuş sağlıyor. Hem şık hem dayanıklı bir spor ayakkabı arıyorsanız, bu model tam size göre!

Nike Air Monarch IV Erkek Spor Ayakkabı

Nike ürünlerinde sepette %35'e varan indirim

Hepsiburada’da bugün indirime giren Vogue 5586‑S W44/87 53‑0 Güneş Gözlüğü, sade zarafeti ve şıklığıyla kombinlere harika uyum sağlıyor.

Hepsiburada’da bugün indirime giren Vogue 5586‑S W44/87 53‑0 Güneş Gözlüğü, sade zarafeti ve şıklığıyla kombinlere harika uyum sağlıyor.

Siyah asetat çerçevesi ve füme/grit tonlarındaki organik camları, hem klasik hem modern stilinize hitap ediyor. UV 400 filtre özelliği sayesinde gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı güvenle korur. 

Vogue 5586-S W44/87 53-0 Güneş Gözlüğü

Gözlüklerde Sepette %55 Net İndirim

Mavi Make The Planet Great Again Baskılı Tişört

Mavi Make The Planet Great Again Baskılı Tişört

%100 pamuk dokusu sayesinde gün boyu konfor sağlarken, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Mavi Make The Planet Great Again Baskılı Tişört

Mavi sevilen ürünlerde indirim fırsatları

Hepsiburada’da bugün indirime giren Schafer Kitchenhouse Cam Termos Yeşil 1 L, zarif tasarımı ve fonksiyonelliğiyle çeyizlerin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

Hepsiburada’da bugün indirime giren Schafer Kitchenhouse Cam Termos Yeşil 1 L, zarif tasarımı ve fonksiyonelliğiyle çeyizlerin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

İç cam haznesi sayesinde içeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutarken, dış yüzeyindeki modern yeşil rengiyle mutfağınıza da şıklık katıyor. 

Schafer Kitchenhouse Cam Termos Yeşil 1 lt

Sepette %30 indirim fırsatı.

Madame Coco Bel Olympe 2'li Kupa Seti

Madame Coco Bel Olympe 2'li Kupa Seti

Elegant görünümü ve rustik renk geçişleriyle sunumlarınıza zarif bir hava katacak. Seramik kupalar, 475 ml kapasitesiyle latte, cappuccino veya çay keyifleri için ideal.

1.899,99 TL yerine sepete özel fiyat 380 TL.

Madame Coco Bel Olympe 2'li Kupa Seti

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Trendyol'un marka indirimlerinde NYX Professional Makeup Buttermelt Highlighter Kremsi Pudra Aydınlatıcı sepete özel fiyatlar ve kuponlarla!

Trendyol'un marka indirimlerinde NYX Professional Makeup Buttermelt Highlighter Kremsi Pudra Aydınlatıcı sepete özel fiyatlar ve kuponlarla!

NYX Buttermelt Highlighter, kremden pudraya geçen yumuşak formülüyle yüz hatlarını doğal bir ışıltıyla vurguluyor. 

NYX Professional Makeup Buttermelt Highlighter Kremsi Pudra Aydınlatıcı

Trendyol marka indirimleri kapsamında, bugün Skin Sensual BB Krem kampanyasıyla ikinci ürünü sadece 1 TL’ye alabilirsin!

Trendyol marka indirimleri kapsamında, bugün Skin Sensual BB Krem kampanyasıyla ikinci ürünü sadece 1 TL’ye alabilirsin!

SkinSensual BB cream cildin aydınlanmasına, yardımcı olur, daha esnek ve parlak görünmesini sağlar ve kusurları gizlemeyi destekliyor.

Skin Sensual BB Krem

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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