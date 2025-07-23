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Makyaj Çantalarının Yeni Vazgeçilmezleri Burada! Favorilerin Favorisi 10 Ürün

etiket Makyaj Çantalarının Yeni Vazgeçilmezleri Burada! Favorilerin Favorisi 10 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 11:13

Makyaj çantanızda yer açın, çünkü yeni favorilerle tanışma zamanı! En çok sevilen 10 makyaj ürününü sizin için bir araya getirdik. Lancome Hypnôse Drama maskaranın etkileyici hacminden, Maybelline Lifter dudak parlatıcısının dolgun etkisine kadar her biri ayrı bir yıldız. Makyaj rutininizi tazeleyecek bu efsane ürünlere göz atın!

Bu içerik 22.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

Kirpiklere anında dolgunluk ve dramatik bir hacim kazandırıyor. Tek katıyla bile etkileyici bir bakış yaratmak isteyenlerin favorisi olmaya hazır!

Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

Kahverengi maskara arayışındaysanız, Lancome Lash Idôle 02 tam da ihtiyacınız olan ürün olabilir!

Kahverengi maskara arayışındaysanız, Lancome Lash Idôle 02 tam da ihtiyacınız olan ürün olabilir!

Lifting etkisiyle kirpikleri tek tek ayırıyor, hacim veriyor ve doğal ama belirgin bir görünüm sağlıyor. Günlük makyajlarda siyah kadar iddialı olmayan ama etkili bir dokunuş arayanların yeni favorisi!

Lancome Lash Kahverengi

Acı yapısı ve dudak büyütme özelliğiyle dikkat çeken Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı, son zamanların en sevilen dudak ürünlerinden biri!

Acı yapısı ve dudak büyütme özelliğiyle dikkat çeken Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı, son zamanların en sevilen dudak ürünlerinden biri!

Hafif acı hissiyle dudakları dolgunlaştırırken parlak bitişiyle de anında canlı bir görünüm kazandırıyor. Dolgun dudak etkisini sevenlerin son zamanlardaki favorilerinden biri haline geldi bile!

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı-

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara, kaşları sabitlemekte tam bir usta! Jel gibi ama yapış yapış değil, sabitleyici ama doğal. Gün boyu kaşlarınızın yerinden oynamamasını istiyorsanız bu ürün kesinlikle makyaj çantanızda olmalı.

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Uygun fiyatlı fondötenler arasında en çok övülenlerden biriyle tanışın: L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten!

Uygun fiyatlı fondötenler arasında en çok övülenlerden biriyle tanışın: L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten!

Hem ciltle adeta bütünleşen yapısı hem de içerdiği bakım özleri sayesinde sadece kapatıcılık değil, cilt dostu bir dokunuş da sunuyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli fondöten arayışındaysanız, bu ürün kesinlikle listenizde olmalı!

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

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Cilt bakım ürünü kadar hafif, kapatıcı kadar etkili, NYX PROFESSIONAL MAKEUP Bare With Me Kapatıcı Serumu!

Cilt bakım ürünü kadar hafif, kapatıcı kadar etkili, NYX PROFESSIONAL MAKEUP Bare With Me Kapatıcı Serumu!

İnce yapısıyla cilde adeta ikinci bir ten gibi uyum sağlıyor, aynı zamanda nemlendirici etkisiyle gün boyu taze bir görünüm sunuyor. Hem kapatıcı hem serum arıyorsanız, bu ürün tam bir iki iş bir arada favorisi!

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Bare With Me Kapatıcı Serumu

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush, kremsi dokusuyla kolayca dağılıyor, pudramsı bitişiyle cilde yumuşacık bir pembe ışıltı bırakıyor. Ne çok mat ne çok parlak tam kararında! Günlük makyajınıza taze bir canlılık katmak istiyorsanız, bu allık tam bir gizli kahraman.

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık

L'Oréal Paris Glotion All-In-One 902, cilde doğal bir ışıltı katmak isteyenlerin yıldızı!

L'Oréal Paris Glotion All-In-One 902, cilde doğal bir ışıltı katmak isteyenlerin yıldızı!

Nemlendirici gibi uygulanıyor, aydınlatıcı gibi parlıyor, fondöten gibi cilt tonunu eşitliyor. Tek adımda sağlıklı ve parlak bir görünüm isteyenler için birebir.

Kullanıcı yorumu;

Makyaj altı bazı olarak kullanım için çok uygun. Doğal bir ışıltı veriyor. İkinciyi bitirdim. Ürün gerçekten çok güzel. Tavsiye edilir. Hızlı gönderim için teşekkürler.

L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 902

Pure Beauty BB Krem SPF50 PA+++ Ivory 30 ml, BB kremler arasında adeta herkesin gözdesi!

Pure Beauty BB Krem SPF50 PA+++ Ivory 30 ml, BB kremler arasında adeta herkesin gözdesi!

Hem yüksek korumasıyla güneşin zararlı etkilerine karşı kalkan oluyor, hem de cilde verdiği hafif ve doğal kapatıcılıkla günlük makyajın yıldızı haline geliyor. Doğal görünmek isteyenlerin vazgeçilmezi kesinlikle bu ürün!

Pure Beauty BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory 30 ml

Golden Rose Emıly Dudak Kalemi 3 'lü NO:203-222-226

Golden Rose Emıly Dudak Kalemi 3 'lü NO:203-222-226

Golden Rose Emily Dudak Kalemi 3’lü set (No: 203, 222, 226) son zamanların en sevilen tonlarını bir araya getiriyor. Hem günlük kullanım için ideal hem de ruj altına harika bir baz oluyor. Bu çok beğenilen renklere bir şans verin!

Golden Rose Emıly Dudak Kalemi 3 'lü NO:203-222-226

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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