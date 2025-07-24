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Market Alışverişini Uyguna Getirmek İsteyenler İçin Öne Çıkan Kampanyalar

etiket Market Alışverişini Uyguna Getirmek İsteyenler İçin Öne Çıkan Kampanyalar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.07.2025 - 15:44

Markete gitmeden önce internet üzerinden ürün fiyatlarını araştırıyorsanız hatta marketleri dolaşıp fiyat karşılaştırması yapıyorsanız doğru yerdesiniz! Market alışverişini uyguna getirmek isteyenler için öne çıkan kampanyaları sizin için bir araya topladık. İnternet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığını ve zaman tasarrufunun keyfini yaşarken, uygun fiyata alışveriş yapmanın da tadını çıkarmanızı sağlayacak fırsatlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 24.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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21.07.2025 tarihinde başlayan ''Süpermarket Ürünlerinde 4 Al 3 Öde'' günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almak için fırsat sunuyor.

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Binlerce market ürününde '' Çok Al Az Öde'' kampanyası, 600 TL ve üzeri alışverişe Prime üyelerine sepette %10 indirim fırsatı sunuyor.

Binlerce market ürününde '' Çok Al Az Öde'' kampanyası, 600 TL ve üzeri alışverişe Prime üyelerine sepette %10 indirim fırsatı sunuyor.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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