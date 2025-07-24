Market Alışverişini Uyguna Getirmek İsteyenler İçin Öne Çıkan Kampanyalar
Markete gitmeden önce internet üzerinden ürün fiyatlarını araştırıyorsanız hatta marketleri dolaşıp fiyat karşılaştırması yapıyorsanız doğru yerdesiniz! Market alışverişini uyguna getirmek isteyenler için öne çıkan kampanyaları sizin için bir araya topladık. İnternet üzerinden alışveriş yapmanın rahatlığını ve zaman tasarrufunun keyfini yaşarken, uygun fiyata alışveriş yapmanın da tadını çıkarmanızı sağlayacak fırsatlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bu içerik 24.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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21.07.2025 tarihinde başlayan ''Süpermarket Ürünlerinde 4 Al 3 Öde'' günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almak için fırsat sunuyor.
Binlerce market ürününde '' Çok Al Az Öde'' kampanyası, 600 TL ve üzeri alışverişe Prime üyelerine sepette %10 indirim fırsatı sunuyor.
Siveno, Incia, Prima gibi markaların yer aldığı deterjan ve bebek bezlerinde ekonomik fırsatlar👇🏽
Bebek bezi ve ıslak mendillerde 2.si %50 indirimli
Züber, Paşa Kuruyemiş, Mayi Tuz, Fellas, Hayfene, Wefood gibi sevilen markalarda yer alan indirimler burada toplanmış.
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