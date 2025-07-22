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500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri

etiket 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürün Önerileri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.07.2025 - 15:08

Amazon’da 500 TL altına bulabileceğiniz, fiyat-performans oranı yüksek, evde işte ve dışarıda ihtiyaç duyacağınız türden ürünler için hemen sizi aşağıya alalım. 

Bu içerik 22.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Baseus Pudding Hızlı Şarj Özellikli Type-C to Type-C Kablo 100W 1.2 Metre

Baseus Pudding Hızlı Şarj Özellikli Type-C to Type-C Kablo 100W 1.2 Metre

Çantanızda ya da iş yerinizde yedek bir hızlı şarj kablosu bulundurmak isterseniz kullanıcı memnuniyeti yüksek, uygun fiyatlı Baseus kabloyu hemen sepete ekleyebilirsiniz.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Üründen çok beklentim yoktu. Samsung note20 ve İphone 15 için kullanıyoruz. Süper hızlı şarj için kullanıyorum. Yuvaya orjinal kablosu gibi rahat bir şekilde oturuyor. Bu yüzden sipariş sonrası bir tane daha aldım. İkisi de 1 günde geldi. Muhtemelen birkaç adet daha alacağım gibi.

İki Yönlü Şarj Edilebilir Mıknatıslı Sensörlü Led Aplik

İki Yönlü Şarj Edilebilir Mıknatıslı Sensörlü Led Aplik

Şarj edilebilir, mıknatıslı ve sensörlü LED aplik; açık, kapalı ve otomatik olmak üzere 3 modda çalışıyor. 2700K gün ışığı renginin yanı sıra, hareket algılandığında 20 saniye yanıyor. 

Sabit modda 20 saat, otomatik modda tam şarjla 108 güne kadar kullanılabiliyor. 

Linki burada.

Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

Her evin ihtiyacı mutfağın olmazsa olmaz parçalarından biri. İndirimdeyken sepete ekleyebilirsiniz.

Linki burada.

Hoala Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

Hoala Hoala Araç İçi Ön Cam Güneşliği

Otomobili olanların şu an en çok ihtiyacı olan ürünlerden biri desek abartmış olmayız. 

Geçen ay bin adet satın alınmış ön cam güneşliğini siz de buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Orret Home 20 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Orret Home 20 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Yer kaplamayan bir dolap askısı arıyorsanız indirimden hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Fiyatına göre mükemmel ürün, çok askı kullanan giyinme odası olanlar için ideal 100 adet aldım.

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Busstier Tek Kullanımlık Hijyenik Klozet Kapağı Örtüsü

Busstier Tek Kullanımlık Hijyenik Klozet Kapağı Örtüsü

Seyahatlerin arttığı yaz aylarında çantanızda bulunması gereken ürünlerden biri. 

Linki burada.

Dara Fonksiyonlu ve Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekranlı Dijital Bagaj Tartısı

Dara Fonksiyonlu ve Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekranlı Dijital Bagaj Tartısı

Uçak seyahatleri öncesi bavul ağırlığı stresi yaşamamak için evinizde bulunması gereken bir ürün.

Linkini buraya bıraktım.

Pikas Katlanır Kamp Masası

Pikas Katlanır Kamp Masası

Fazla yer kaplamayan, uygun fiyatlı katlanır bir kamp masasına ihtiyacınız varsa bu ürüne bir şans verebilirsiniz. 

Linkini buraya bıraktım.

Kullanımı çok kolay, plastik kalitesi oldukça iyi, emanet gibi durmuyor, plastik kokmuyor, taşıma için kulp çok iyi düşünülmüş, sahile gittiğimizde, ben sandalyeleri taşırken kızım masayı taşıyabilecek, çay ve ikramlar için ideal, yüksekliği de ideal, güzel bir ürün ben beğendim, bir de ayakların kapalı iken kilitlenebilmesi çok iyi oluyor, yer kaplamıyor, arabanın bagajında mutlaka olması gereken ürünlerden biri olarak söyleyebilirim.

LED Kafa Lambası

LED Kafa Lambası

300 lümen gücünde süper parlak LED farı ile koşu, yürüyüş, kamp, avcılık, balıkçılık, bisiklet gibi çeşitli aktivitelerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz aydınlatmayı sağlıyor. Dört farklı modu ile ister sabit ışık, ister yanıp sönen bir ışık, ister daha düşük bir parlaklık seviyesi veya daha yüksek bir parlaklık seviyesi tercih edebilirsiniz.

Linki burada.

Vios Store 25L Taşınabilir Termal Soğuk Tutucu Çanta

Vios Store 25L Taşınabilir Termal Soğuk Tutucu Çanta

Özellikle yaz aylarında ihtiyaç duyulan ürünlerden biri. Evinizde yoksa hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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