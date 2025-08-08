onedio
article/comments
article/share
8 - 14 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 8 - 14 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.08.2025 - 17:34

8 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre 359,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 22,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 76,90 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 109 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 169 TL

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 gr 199 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 249 TL

  • Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 109 TL

  • Dalan Sultan Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 87,50 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x175 gr 79,50 TL

  • Rexona Stick Deodorant 50 ml 119 TL

  • Alo Toz Deterjan 4 Kg 199 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 129,90 TL

  • HighGenic Fırın&Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 48,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 245 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tozt Peyniri 350 gr 90 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 129 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 149 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 299 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 119 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 62,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 24,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 42,50 TL

  • Kızılay Limonata 1 Litre 27 TL

  • Kızılay Şeftali Aromalu Soğuk Çay 1 Litre 27 TL

Ülker Gofret 10 TL

  • Eti Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 65 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 450 gr 45 TL

  • Ülker Halley Bisküvi 63 TL

  • Eti Fındıklı Çikolata 60 gr 44 TL

  • Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 gr 16 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 gr 27 TL

Haribo Ürünlerinde %25 İndirim

10 TL ve üzeri alışverişlerde

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

