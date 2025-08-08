12 Ağustos 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
12 Ağustos Salı 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Varta Energy Pil 79 TL
Aytaç Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL
Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada Sütlü Köpüklü / 2si1 Arada) 99 TL
