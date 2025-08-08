onedio
12 Ağustos 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
08.08.2025 - 17:14

12 Ağustos Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Varta Energy Pil 79 TL

  • Garnier Görünmez Bant 22 Adet 179 TL

  • Garnier Micellar Makyaj Temizleme Suyu Hyaluronik Aloe 149 TL

  • Garnier Yüz Temizleyici Hyaluronik Aloe 250 ml 149 TL

  • Garnier Yüz Serumu Hyaluronik Aloe 229 TL

  • Note Sıvı Allık 109 TL

  • Note Bb Krem Set 109 TL

  • Note Göz Altı Kapatıcısı 109 TL

  • Elidor Sıvı Saç Kremi 200 ml 115 TL

  • Elidor Saç Yağı 80 ml 135 TL

  • Clear Şampuan 500 ml 109 TL

  • Naturalove Buz Küresi 99 TL

  • Epi Halo Aura Tıraş Bıçağı Kadın 169 TL

  • Natura Love Yedek Başlıklı Diş Fırçası 84,50 TL

  • Çiçek Sıvı Sabun 750 ml 28 TL

  • Dushy Duş Jeli Keçi Sütü 1000 ml 69 TL

Aytaç Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL

  • Aknaz Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 gr 37,50 TL

  • Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL

  • Köylüm Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 199 TL

  • Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL

  • Aytaç Dana Kangal Sucuk 450 gr 179 TL

  • Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte 250 gr 85 TL

  • Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169,50 TL

  • İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 95 TL

  • Tahsildaroğlu Lor Peyniri 500 gr 39,50 TL

  • Tahsildaroğlu Lokum Kıvamında Klasik İnek Beyaz Peyniri 500 gr 149 TL

Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada Sütlü Köpüklü / 2si1 Arada) 99 TL

  • Lucca Kakaolu Fındık Ezmesi 350 gr 135 TL

  • Patiswiss Karamelize Bisküvili Krema 380 gr 99 TL

  • Master Nut Boncuk Fıstık 500 gr 57,50 TL

  • Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 gr 29,50 TL

  • Proteinocean Protein Bar 50 gr 42,50 TL

  • Simbat İç Kabak Çekirdeği 70 gr 27,50 TL

  • Züber Nohut Cipsi 55 gr 39,50 TL

  • Juss Tea Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 47,50 TL

  • Lays Patates Cipsi 125 gr 41 TL

  • Meysu Limonata 1 L 39,50 TL

  • Papita Draje Şekerli Vişneli Kakaolu Kek 40 gr 11 TL

  • Ülker Çubuk Kraker 195 gr 18,50 TL

  • Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 175 gr 25 TL

  • Eti Paykek Kakaolu Portakal Aromalı Mini Kek 150 gr 37 TL

  • Aşhane Hurmalı Kömbe 150 gr 45,50 TL

