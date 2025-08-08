onedio
BİM'e Stanley Termos Geliyor! 15 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
08.08.2025 - 12:47

15 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL

  • Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL

  • Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL

  • Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL

  • Rooc Meyve Bıçağı 59 TL

  • Buz Aküsü 79 TL

  • Saklama Kabı Seti 159 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL

  • Mutfak Gereçleri 59 TL

  • Silikon Muffin Kabı / Çikolata Kabı 59 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 4'lü 20 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 27,50 TL

  • Toz Alma Aparatı 75 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 79 TL

  • Pedallı Temizlik Seti 239 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

  • Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

  • Cem Servis Gereçleri 129 TL

  • Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL

  • Alüminyum Döküm Tava 339 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL

  • Renkli Dik Kenarlı Ayaklı Kase 159 TL

  • Lav Servis Tabağı 230 cc 29 TL

  • Lav Dondurmalık 39 TL

  • Lav Mini Kase 6'lı 99 TL

  • Cam Kapaklı Kavanoz 3000 cc 85 TL

  • Kapaklı Pet Kavanoz 3 Litre 29 TL

  • Cam Kase Seti 6'lı 199 TL

  • Cam Kupa Seti 6'lı 329 TL

  • Ayaklı Cam Meyvelik 319 TL

  • Çift Cidarlı Kupa 99 TL

  • Boncuk Şeklii Bardak 99 TL

  • Desenli Porselen Çay Tabağı 6'lı 209 TL

  • Decolove Ahşap Detaylı Cam Vazo 319 TL

  • Desenli Metal Tepsi 39 TL

  • Desenli Metal Kutu 3'lü 149 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 319 TL

  • Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 299 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

  • Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 259 TL

  • Silikon Yastık 119 TL

  • Ayak Havlusu 65 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 99 TL

  • Simli Masa Örtüsü 119 TL

  • Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL

  • Cüzdan 149 TL

  • Çanta 289 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 55 TL

  • Saç Kurutma Berisi 79 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 29 TL

  • Kurutma Topu 3'lü 129 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL

  • Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre 1.990 TL

  • Smart Drone 2.090 TL

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.995 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL

  • Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

  • Heifer Blender Set 1.890 TL

  • Kumtel Dijital Cam Banyo Baskül 249 TL

  • Blaupunkt Nostaljik Radyo 849 TL

