onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Hepsiburada Büyük Ağustos İndirimleri Başladı! İşte Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Hepsiburada Büyük Ağustos İndirimleri Başladı! İşte Öne Çıkan Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.08.2025 - 14:58 Son Güncelleme: 11.08.2025 - 15:00

Ağustos'un büyük indirim fırsatları başladı! 11-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu indirim şöleninde, elektronik eşyalardan küçük ev aletlerine, bilgisayarlardan spor ayakkabılara kadar geniş bir ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Bu dönemde, birbirinden çeşitli kategorilerdeki ürünlerde karşılaşacağınız uygun fiyatlar ve indirim fırsatlarına mutlaka göz atmalısınız. 

Bu içerik 11.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ev yaşam ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim fırsatı!

Ev yaşam ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim fırsatı!

Bella Maison’dan Kütahya porselenlere, Karaca mutfak gereçlerine kadar birçok markada kaçırılmayacak fırsatlar burada!

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Seçili bilgisayar ürünlerinde sepette net %5 indirim fırsatı!

Seçili bilgisayar ürünlerinde sepette net %5 indirim fırsatı!

Laptoplardan mauslara, birçok bilgisayar ürününde fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Stanley Termoslarda sepette %30'a varan indirim fırsatları!

Stanley Termoslarda sepette %30'a varan indirim fırsatları!

Sevilen Stanley Termos modellerinde sepette ekstra indirim fırsatını kaçırmayın!

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Huawei akıllı saatlerden Lenovo bilgisayarlara birçok markada indirim fırsatları sizi bekliyor! 

Teknoloji alışverişinizi avantajlı hale getirmek için buradan göz atabilirsiniz.

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Süpermarket ürünlerinde 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı!

Süpermarket ürünlerinde 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı!

Deterjanlardan sabunlara, şampuanlardan tuvalet kağıdına kadar birçok ürünü fırsat fiyatlarla bulabilirsiniz!

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Spor outdoor ürünlerinde indirimlere ek sepette %15 indirim fırsatı!

Spor outdoor ürünlerinde indirimlere ek sepette %15 indirim fırsatı!

Puma ayakkabılardan Adidas şortlara, birçok sevilen üründe indirim fırsatına buradan ulaşabilirsiniz.

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

ebebek ürünlerinde sepette %40'a varan indirim fırsatları!

ebebek ürünlerinde sepette %40'a varan indirim fırsatları!

Bebek kameralarından bebek arabalarına kadar birçok kullanışlı ürünü şimdi uygun fiyatlarla bulabilirsiniz!

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Seçili Klima ve Vantilatörlerde sepette %10 net indirim fırsatı!

Seçili Klima ve Vantilatörlerde sepette %10 net indirim fırsatı!

Kumtel vantilatörlerden Samsung klimalara kadar yazın favori ürünlerinde indirim fırsatı sizi bekliyor!

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Çocuk kitaplarında 1 alana 1 bedava

Çocuk kitaplarında 1 alana 1 bedava

Çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Büyük Ağustos indirimindeki ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

"Hepsiburada Büyük İndirimlerinde Başka Neler Var?" Diye Merak Edenler İçin👇🤗

Seçili küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatına buradan ulaşabilirsiniz.

Skechers ürünlerinde indirimlere ek sepette 300 TL indirim.

LEGO200 kodu ile Ağustos ayına özel fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

Seçili beyaz eşyalarda sepette net %10 indirim fırsatı burada.

Spor outdoor ürünlerinde indirimlere ek sepette %15 indirim.

Yapı market ürünlerinde sepette net %10 indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın