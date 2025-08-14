Günün Fırsatı: Karaca Mastermaid Prosteel Blender Seti İndirimde!
Mutfağınızda hem zamandan tasarruf etmek hem de yemek hazırlarken profesyonel bir dokunuş katmak istiyorsanız, Karaca Mastermaid Prosteel Blender Set tam size göre! Şu anda günün fırsatları arasında satışta olan bu model, güçlü motoru, paslanmaz çelik malzeme kalitesi ve çok yönlü kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Bu içerik 14.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Karaca Mastermaid Prosteel Blender Set, 1500 W güçlü motorla donatılmış.
Inox gövdesi, 18/10 paslanmaz çelik bıçaklarıyla premium ve sağlam bir tasarıma sahip.
Standart modellere göre yaklaşık %25 daha uzun olan blender ayağı, derin tencerelerde bile kolay kullanım sağlıyor.
İster çorba, püre ve sos hazırlayın, ister smoothie ve krema yapın; her tarife kolayca uyum sağlayan bu set, şık tasarımıyla da mutfak dekorunuza modern bir hava katacak.
