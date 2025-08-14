onedio
Günün Fırsatı: Karaca Mastermaid Prosteel Blender Seti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Karaca Mastermaid Prosteel Blender Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.08.2025 - 16:13

Mutfağınızda hem zamandan tasarruf etmek hem de yemek hazırlarken profesyonel bir dokunuş katmak istiyorsanız, Karaca Mastermaid Prosteel Blender Set tam size göre! Şu anda günün fırsatları arasında satışta olan bu model, güçlü motoru, paslanmaz çelik malzeme kalitesi ve çok yönlü kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Karaca Mastermaid Prosteel Blender Set, 1500 W güçlü motorla donatılmış.

Karaca Mastermaid Prosteel Blender Set, 1500 W güçlü motorla donatılmış.

Yoğun içerikleri bile zahmetsizce parçalayarak yüksek performans vaat ediyor. İstediğiniz kıvamı ayarlayabilmeniz için hız kontrolü ve ekstra güç isteyen aşamalarda turbo modu mevcut.

Inox gövdesi, 18/10 paslanmaz çelik bıçaklarıyla premium ve sağlam bir tasarıma sahip.

Inox gövdesi, 18/10 paslanmaz çelik bıçaklarıyla premium ve sağlam bir tasarıma sahip.

Pro Blade Tech teknolojisiyle tasarlanan paslanmaz çelik blender ayağı; buz, sert meyve ve sebzeleri bile zahmetsizce pürüzsüz hale getiriyor.

Standart modellere göre yaklaşık %25 daha uzun olan blender ayağı, derin tencerelerde bile kolay kullanım sağlıyor.

Standart modellere göre yaklaşık %25 daha uzun olan blender ayağı, derin tencerelerde bile kolay kullanım sağlıyor.

Çizilmez halka aparatı blender ayağını tencere ya da kapların dibine temas ettirmeden kullanmanızı sağlayarak çizilmeleri önlüyor. 

Krema, yumurta gibi karışımlarda hızlı ve ideal kıvam sağlayan çırpıcı aparatı da mevcut.

İster çorba, püre ve sos hazırlayın, ister smoothie ve krema yapın; her tarife kolayca uyum sağlayan bu set, şık tasarımıyla da mutfak dekorunuza modern bir hava katacak.

İster çorba, püre ve sos hazırlayın, ister smoothie ve krema yapın; her tarife kolayca uyum sağlayan bu set, şık tasarımıyla da mutfak dekorunuza modern bir hava katacak.

0,8 L doğrama haznesi; sebze, et ve meyveyi tek seferde doğrama kolaylığı sağlarken, 0,9 L ölçü/karıştırma kabı ise smoothieler ve püreler için kullanılıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları sayesinde temizlik süresi de minimuma inmiş oluyor. 

Kullanıcı yorumlarından da yola çıkarak Karaca Mastermaid Prosteel Blender Seti, güçlü motoruyla yüksek devirde çalışırken biraz sesli olabilir ve kompakt yapısına rağmen aksesuar sayısı bazı kullanıcılara sınırlı gelebilir fakat indirimli fiyatıyla sunduğu performans düşünüldüğünde, fiyat-performans açısından oldukça cazip bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

