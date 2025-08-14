Bugün İndirimde Neler Var? Columbia Montlardan Skinsensual Ürünlerine 14 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 14 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Columbia montlardan Levi's cekete kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 14.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Amazon sezon sonu fırsatları arasında yer alan United Colors of Benetton Polo Tshirt, %70 indirimiyle öne çıkan ürünlerden biri oluyor.
Levi's The Trucker Ceket Mont
Omni-Heat Reflective kaplaması sayesinde ince yapısına rağmen sizi sıcak tutacak Columbia Powder Lite II günün fırsatları arasında dikkat çekiyor.
Her eve lazım bir set.
Ergonomik tasarımıyla boyun ve sırt ağrılarını önleyecek OBEV Taşınabilir Laptop Stant, geçtiğimiz ay bin adet satılmış.
18 gram protein içeriğiyle antrenman dostu Fropie Protein Mix, sepette %45 indirimiyle sizi bekliyor.
Oversize rahatlığını sevenler bu indirim tam size göre!
Neşeli sohbetlerin eksik olmadığı, uzun ve keyifli bir kahvaltı masasına ancak bu kadar zarif ve şık bir takım yakışır.
Anker Soundcore Pyro Mini Bluetooth Hoparlör, tek şarj ile 10 saat müzik keyfi sunuyor.
Proline Aktif Karbonlu Topaklanan Kedi Kumu 10 LT
Orcamp Portatif Kamp Ocağı
Skinsensual, tüm ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasıyla öne çıkıyor.
Altınyıldız'da Ağustos fırsatları devam ediyor.
