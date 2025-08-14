onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Columbia Montlardan Skinsensual Ürünlerine 14 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.08.2025 - 14:19 Son Güncelleme: 14.08.2025 - 14:29

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 14 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Columbia montlardan Levi's cekete kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 14.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Amazon sezon sonu fırsatları arasında yer alan United Colors of Benetton Polo Tshirt, %70 indirimiyle öne çıkan ürünlerden biri oluyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Sezon sonu indirimlerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Levi's The Trucker Ceket Mont

Levi's The Trucker Ceket Mont

1.639 TL indirimli fiyatıyla çok satanlarda 1. sırada yer alan Levi's The Trucker Ceket, satın alanlardan da tam puan almış. 

Bahar alışverişini şimdiden yapmak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın. 

Linki burada.

Omni-Heat Reflective kaplaması sayesinde ince yapısına rağmen sizi sıcak tutacak Columbia Powder Lite II günün fırsatları arasında dikkat çekiyor.

%14 indirimiyle çok satanlarda yer alan Columbia Powder Lite II, hafif ve şık tasarımıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bir model.

Linki burada.

Columbia ürünlerinde yer alan indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Her eve lazım bir set.

Her eve lazım bir set.

Karaca Forbs Kaşıklı&Etiketli 6'Li Baharat Takımı 185 TL fiyatıyla düşünmeden sepete atmanız gereken ürünlerden biri. 

Stoklar bitmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ergonomik tasarımıyla boyun ve sırt ağrılarını önleyecek OBEV Taşınabilir Laptop Stant, geçtiğimiz ay bin adet satılmış.

Fırsatlar arasında yer alıyorken siz de hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

18 gram protein içeriğiyle antrenman dostu Fropie Protein Mix, sepette %45 indirimiyle sizi bekliyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Oversize rahatlığını sevenler bu indirim tam size göre!

PAEN Oversize T-shirt Paketi %24 indirime ek sepette %25 indirim fırsatı sunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Neşeli sohbetlerin eksik olmadığı, uzun ve keyifli bir kahvaltı masasına ancak bu kadar zarif ve şık bir takım yakışır.

Keramika'da %50'ye varan indirimleri kaçırmadan bu takımı hemen sepetinize ekleyebilirsiniz. 

Linkini buraya bıraktım.

Anker Soundcore Pyro Mini Bluetooth Hoparlör, tek şarj ile 10 saat müzik keyfi sunuyor.

Üstelik 449 TL fiyatıyla! 

Linki burada.

Proline Aktif Karbonlu Topaklanan Kedi Kumu 10 LT

Proline Aktif Karbonlu Topaklanan Kedi Kumu 10 LT

2 adet alımda 379 TL fiyatıyla en çok sepete eklenen ürünlerden biri. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Orcamp Portatif Kamp Ocağı

Orcamp Portatif Kamp Ocağı

Kamp yapmayı sevenler için mükemmel bir seçim olan Orcamp Portatif Kamp Ocağı, taşıması kolay ve kullanımı pratik bir ürün. 

1.376,23 TL indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Skinsensual, tüm ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasıyla öne çıkıyor.

Leke oluşumunu önlemeye yardımcı olan Skin Sensual BB Krem en sevilen bakım ürünlerinden biri. 

BB krem kullanmayı seviyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!

Linki burada.

Altınyıldız'da Ağustos fırsatları devam ediyor.

Tişört 249 TL, şort 299 TL, pantolon 549 TL’den başlayan fiyatlarla yer alıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

