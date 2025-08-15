onedio
Amazon'da Ev Ürünlerinde Büyük Fırsat: 2. Ürüne %50 İndirim!

etiket Amazon'da Ev Ürünlerinde Büyük Fırsat: 2. Ürüne %50 İndirim!

Ceren Tarı
15.08.2025 - 17:22

Amazon, ev ürünlerinde büyük bir kampanya başlattı. Cam bardaklardan kavanozlara, geniş bir ürün yelpazesinde ikinci ürüne %50 indirim uygulanıyor. Bu fırsat, evinizi yenilemek veya eksiklerinizi tamamlamak için mükemmel bir zaman.  Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlerle evinizi güzelleştirmek isteyenler için Amazon'daki bu indirim fırsatına gelin beraber bakalım.

Primanova Saplı Kova

Primanova Saplı Kova

Primanova saplı kova, meyve ve sebzeleri taşımak için pratik ve kullanışlı bir çözüm sunuyor. Bahçeden mutfağa ya da pazar alışverişinden depolamaya kadar pek çok amaçla kullanabileceğiniz bu kova, hem dayanıklı hem de işlevsel bir yardımcı.

Primanova Saplı Kova

Pasabahce Babylon Ahşap Kapaklı Kavanoz

Pasabahce Babylon Ahşap Kapaklı Kavanoz

Mutfağınıza hem şıklık hem de düzen katacak zarif bir saklama çözümü. Cam gövdesi sayesinde içindekileri kolayca görebilir, ahşap kapağıyla ise gıdalarınızı taze tutabilirsiniz. Kahve, baharat, kuruyemiş veya kuru gıda depolamak için ideal olan bu kavanoz, doğal dokusuyla tezgah üzerinde de dekoratif bir görünüm sunacak.

Pasabahce Babylon Ahşap Kapaklı Kavanoz

Pasabahce Aware Fincan - 330 cc

Pasabahce Aware Fincan - 330 cc

Sade ve modern tasarımıyla kahve ya da çay keyfinize şıklık katacak. Hem günlük kullanımda hem de misafir ağırlarken severek kullanacağınız bu fincanlar, kısa sürede favoriniz olmaya aday!

Pasabahce Aware Fincan - 330 cc

Penelope THERMOLITE EASY CARE Yastık

Penelope THERMOLITE EASY CARE Yastık

Thermolite elyaf dolgusu sayesinde hafif, nefes alabilir ve gece boyunca konforlu bir destek sağlar. 

Penelope THERMOLITE EASY CARE Yastık

Pasabahce Peony Mumluk

Pasabahce Peony Mumluk

Paşabahçe Peony mumluk, 3-5 mm şeffaf tasarımıyla dekorunuza zarif bir dokunuş katarken, içine yerleştireceğiniz renkli mumlarla ortama sıcak ve keyifli bir atmosfer yaratabilirsiniz.

Pasabahce Peony Mumluk

Zwilling Pro Wok Spatula

Zwilling Pro Wok Spatula

Zwilling Pro wok spatula, silikon ucu sayesinde wok tavalarda yemek pişirirken yüzeyin çizilmesini önler. Isıya dayanıklı yapısı ile yüksek sıcaklıklarda güvenle kullanılabilir.

Zwilling Pro Wok Spatula

SONGMICS saklama kutuları

SONGMICS saklama kutuları

3’lü set halinde sunulan, her biri 64 küçük bölmeye sahip pratik ve düzenli depolama çözümleri. Katlanabilir yapısıyla kullanılmadığında yer kaplamaz, çok amaçlı tasarımı sayesinde takı, dikiş malzemesi, ofis eşyası veya küçük hobi parçalarını düzenlemek için ideal.

SONGMICS saklama kutuları

Pasabahce Non-Stick Kare Krem Fırın Tepsisi

Pasabahce Non-Stick Kare Krem Fırın Tepsisi

Yapışmaz kaplaması sayesinde yiyecekler tepsiye yapışmadan pişer, temizlik ise zahmetsiz hale gelir. Şık krem rengi tasarımıyla mutfağınıza estetik bir dokunuş katarken, dayanıklı yapısıyla uzun süre güvenle kullanabilirsiniz.

Pasabahce Non-Stick Kare Krem Fırın Tepsisi

Paşabahçe Diamond Likör Kadehi

Paşabahçe Diamond Likör Kadehi

Paşabahçe Diamond likör kadehi, zarif kesim detayları ve ışıltılı görünümüyle özel davetlerinize şıklık katacak bir parça.

Kullanıcı yorumu;

Büyük gibi durduğuna bakmayın çok küçük, tam kahve fincanı yanına uygun. Biz de onun için aldık zaten. Beğendik, tavsiye ederim. Güzel duruyor kahve yanı bardağı olarak sık.

Paşabahçe Diamond Likör Kadehi

Ballarini Silikon Kepçe Şeklinde Kevgir

Ballarini Silikon Kepçe Şeklinde Kevgir

Hem kepçe hem de süzgeç işlevini bir arada sunarak mutfakta pratiklik sağlar. Isıya dayanıklı silikon ucu sayesinde tencere ve tavaların yüzeyini çizmez, ergonomik sap tasarımı ise rahat bir kullanım sunacak.. 

Ballarini Silikon Kepçe Şeklinde Kevgir

Lav, Alya 12'Li Çay Seti

Lav, Alya 12'Li Çay Seti

Lav Alya 12’li çay seti, şık ve modern tasarımıyla misafirlerinizin favorisi olacak bir seçim.

Lav, Alya 12'Li Çay Seti

Pasabahce Elysia Likör Bardağı

Pasabahce Elysia Likör Bardağı

Zarif tasarımı ve ince cam yapısıyla özel anlarınızı şık bir şekilde tamamlar. Küçük hacmi sayesinde likör veya aromalı içkiler için ideal.  Özel davetler veya keyifli akşam sohbetleri için hem estetik hem de kullanışlı bir tercih. 

Pasabahce Elysia Likör Bardağı

Ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

