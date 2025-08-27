onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Kitaplığınızı Yenileme Zamanı: Bir Solukta Okunacak Yepyeni Kitap Önerileri

etiket Kitaplığınızı Yenileme Zamanı: Bir Solukta Okunacak Yepyeni Kitap Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 13:34

Kitaplığınızın tozunu almanın ve yeni bir soluk getirmenin tam zamanı! Farklı türlerden seçtiğimiz, okurken sizi başka dünyalara götürecek, nefesinizi kesecek kitap önerilerimizi sizler için derledik. Bu özenle seçilmiş eserler arasında herkesin zevkine hitap eden bir şeyler bulacağınıza eminiz. 

Bu içerik 27.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leziz Kadavralar

Leziz Kadavralar

Arjantinli yazar Agustina Bazterrica’nın kaleminden çıkan Leziz Kadavralar, vahşet ile şefkati aynı potada eriten, sarsıcı olduğu kadar dokunaklı bir roman. İnsan olmanın sınırlarını, medeniyet ile barbarlık arasındaki ince çizgiyi irdeleyen eser; bir yanda kederle yoğrulmuş bir baba oğul hikâyesi sunarken, diğer yanda ürpertici ama fazlasıyla tanıdık bir toplumun karanlık portresini gözler önüne seriyor.

Leziz Kadavralar

Benim Adım Lucy Barton

Benim Adım Lucy Barton

Roman, New York’taki bir hastane odasında başlıyor. Ana karakter Lucy Barton, basit bir ameliyat sonrası uzun süre hastanede kalmak zorunda kalıyor. Yıllardır görüşmediği annesi, bir gün aniden onu ziyarete geliyor ve roman boyunca anne-kız arasındaki diyaloglar üzerinden hem geçmişe hem de Lucy’nin iç dünyasına açılıyoruz.

Benim Adım Lucy Barton

Dünyalılar

Dünyalılar

Özgür Mumcu’nun Dünyalılar kitabı, tarihsel gerçeklerle kurguyu harmanlayan, politik göndermeleri ve hiciv dolu üslubuyla öne çıkan bir roman.

Kullanıcı yorumu;

“Dünyalılar” uzun zamandır elimde kitap tutamamışken beni yeniden okuma haline döndürdü. Akıcı, zekice, merak uyandırıcı. Video bataklığından çıkış biletim oldu.

Dünyalılar

Çiçeklenmeler-Melisa Kesmez

Çiçeklenmeler-Melisa Kesmez

Melisa Kesmez’in Çiçeklenmeler kitabı, yazarın son dönem öykülerini bir araya getirdiği, insan ruhunun kırılgan yanlarını derinlikli bir dille işleyen bir öykü kitabı. Aile ilişkileri, dostluklar, aşklar ve kayıplar üzerinden insanın içsel yolculuğu anlatılıyor.

Çiçeklenmeler

Şehir ve Belirsiz Duvarları

Şehir ve Belirsiz Duvarları

Yaşayan en önemli edebiyatçılardan biri olarak kabul edilen, eserleri 50’den fazla dile çevrilen Haruki Murakami, uzun bir sessizliğin ardından yeni romanıyla okurlarını yeniden büyülüyor. 

Onun son romanı Şehir ve Belirsiz Duvarları, kaybolmuş bir aşkın izini sürerken yalnızlığa, belleğin labirentlerine ve insan kalbinin en karanlık köşelerine yazılmış bir ağıt gibi okunuyor.

Şehir ve Belirsiz Duvarları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Detaylar

Detaylar

Ia Genberg, memleketi İsveç’te edebiyatın en prestijli ödüllerinden August ve Aftenbladet ödüllerini kazandığı Detaylar romanıyla, kısa sürede uluslararası edebiyat dünyasının dikkatini çekti. Ardından Booker ve Dublin Edebiyat Ödülleri’ne aday gösterilerek yalnızca İskandinavya’nın değil, tüm Avrupa edebiyatının son yıllardaki en parlak yıldızlarından biri hâline gelmiş.

Detaylar

Dört Ayak Üstünde

Dört Ayak Üstünde

Romanın ana karakteri Cheryl Glickman, kırklı yaşlarında, içine kapanık, obsesif alışkanlıkları olan ve hayatını düzenli ama yalnız bir şekilde sürdüren bir kadındır. Günlük rutinleri, işindeki titizliği ve hayali bir bebekle kurduğu garip bağ onun dünyasını şekillendirir. Ancak bir gün, iş arkadaşının kızı Clee evine taşındığında Cheryl’in düzeni altüst olur...

Dört Ayak Üstünde

Uzak Bir Ülkede: Harflerin İsyanı

Uzak Bir Ülkede: Harflerin İsyanı

Kitap, okumanın ve kitapların yasaklandığı hayali bir ülkede geçiyor. Bu baskıcı rejimde insanlar düşüncelerini bile özgürce dile getiremiyor. Fakat yasaklara rağmen bir grup insan, sözcüklerin ve hikâyelerin gücünden vazgeçmiyor.

Uzak Bir Ülkede: Harflerin İsyanı

Zen Öğreten Kedi

Zen Öğreten Kedi

Elinizde tuttuğunuz bu olağanüstü yolculuk öyküsü, gölgesinde sonsuz bilgeliğin saklı olduğuna inanılan Kadim Ağaç’ı arayan kahramanımız Kedi’nin serüvenini anlatıyor. Keşif yolculuğu böylece başlar; fakat yol, beklenmedik karşılaşmalarla çatallanacak, dallanıp budaklanacak ve hiç tahmin edemeyeceğiniz biçimlerde şekillenecektir…

Zen Öğreten Kedi

İtaat Etüdü

İtaat Etüdü

İnsan ruhunun derinliklerine inen, rahatsız edici ve tekinsiz bir roman. Kitap, 2023 Booker Ödülü finalisti ve 2023 Giller Prize kazananı olarak büyük bir edebi başarıya imza atmış

İtaat Etüdü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın