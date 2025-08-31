Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri
Bu hafta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri sizin için bir araya getirdik! Serin içeceklerini saatlerce yanında taşımak isteyenlerin favorisi Stanley termoslardan, kitap kurtları için en çok okunanlara... Çok satanlar listesinde yerini alan Enjoy yetişkin kuru mamasına kadar birçok farklı kategoride öne çıkan ürünler belli oldu. Hem ilham verecek hem de hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler seçeneklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?
Bu hafta çok satanlar listesinde yerini alan Leziz Kadavralar, edebiyatseverlerin en çok ilgi gösterdiği kitaplardan biri oldu.
Sevimli dostunuzun sağlıklı beslenmesi için Enjoy Tavuklu Yetişkin Kuru Maması, hem lezzeti hem de dengeli içeriğiyle öne çıkıyor.
SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası
Sağlıklı ve pratik yemekler hazırlamak isteyenler için Cecotec CecoFry 5500 Pro Air Fryer XL harika bir mutfak yardımcısı.
LEGO Icons Sukulentler 10309 – Yetişkinler için Dekoratif Bitki Yapım Seti
6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn 447 C
Wia Eğlenceli Baskı Tek Bölmeli Kreş Çanta
Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Açık Pembe
Kitchen Life 10 Adet 1000ML Kapaklı Derin Dondurucu Difriz Saklama Kabı
Huawei Freebuds Se 2
Bu hafta Zühre Ana ürünlerinde 2. Ürün 1 TL! kampanyası, alışveriş tutkunları tarafından büyük ilgi gördü.
