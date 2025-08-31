onedio
Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
31.08.2025 - 13:41

Bu hafta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri sizin için bir araya getirdik! Serin içeceklerini saatlerce yanında taşımak isteyenlerin favorisi Stanley termoslardan, kitap kurtları için en çok okunanlara... Çok satanlar listesinde yerini alan  Enjoy yetişkin kuru mamasına kadar birçok farklı kategoride öne çıkan ürünler belli oldu. Hem ilham verecek hem de hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler seçeneklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Bu içerik 31.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu hafta çok satanlar listesinde yerini alan Leziz Kadavralar, edebiyatseverlerin en çok ilgi gösterdiği kitaplardan biri oldu.

Arjantinli yazar Agustina Bazterrica’nın kaleminden çıkan Leziz Kadavralar, vahşet ile şefkati aynı potada eriten, sarsıcı olduğu kadar dokunaklı bir roman. İnsan olmanın sınırlarını, medeniyet ile barbarlık arasındaki ince çizgiyi irdeleyen eser; bir yanda kederle yoğrulmuş bir baba oğul hikâyesi sunarken, diğer yanda ürpertici ama fazlasıyla tanıdık bir toplumun karanlık portresini gözler önüne seriyor.

Leziz Kadavralar

Sevimli dostunuzun sağlıklı beslenmesi için Enjoy Tavuklu Yetişkin Kuru Maması, hem lezzeti hem de dengeli içeriğiyle öne çıkıyor.

Yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, yüksek kaliteli tavuk proteini sayesinde enerji ve canlılık kazandırıyor. 

Enjoy Kuru Kedi Maması

SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası

SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası

Mutfakta hem hijyen hem de şıklık arayanlar için çelik pedallı çöp kovası harika bir seçim. İç haznesi sayesinde temizliği oldukça pratik, kapaklı ve yumuşak kapanan tasarımıyla da sessiz bir kullanım sunuyor. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün gayet şık ve kaliteli. Benzerlerine göre oldukça iyi; plastik modellere bu fiyatlar istenirken, bu ürün hem malzeme kalitesi hem de tasarımıyla öne çıkıyor. Hacmi mutfak kullanımı için ideal. Pedallı kapağı yavaş ve sessiz kapanıyor.

SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası

Sağlıklı ve pratik yemekler hazırlamak isteyenler için Cecotec CecoFry 5500 Pro Air Fryer XL harika bir mutfak yardımcısı.

5.5 litrelik geniş kapasitesi sayesinde aile yemekleri için ideal, 1700 W gücüyle yiyecekleri hızlı ve eşit şekilde pişiriyor. PerfectCook teknolojisi sayesinde dışı çıtır içi yumuşacık sonuçlar elde edebilirsiniz.

Cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer XL

LEGO Icons Sukulentler 10309 – Yetişkinler için Dekoratif Bitki Yapım Seti

Ev dekorasyonuna farklı bir dokunuş katmak isteyenler için LEGO seti tam bir favori olmaya aday. Yetişkinler için özel olarak tasarlanan bu dekoratif bitki yapım seti, gerçekçi görünümlü çiçek tasarımlarıyla hem keyifli bir yapım süreci sunuyor hem de ortaya çıkan sonuçla evinize şık bir hava katacak.

LEGO Icons Sukulentler 10309

6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn 447 C

Yumuşak dokusu sayesinde cildinizi rahatsız etmezken, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanım imkânı sunuyor. 

6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn 447 C

Wia Eğlenceli Baskı Tek Bölmeli Kreş Çanta

Birbirinden eğlenceli desenleri ve kreş için uygun kapasitesi ile çocuklarınızın keyifle kullanması için tasarlanmış.

Kullanıcı yorumu;

Cok kaliteli bir ürün göründüğünden daha güzel ben cok begendim gününden de önce kargoladi satici teşekkürler.

Wia Eğlenceli Baskı Tek Bölmeli Kreş Çanta

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Açık Pembe

Gün boyu içeceklerinizi ideal sıcaklıkta korumak için hem şık hem de fonksiyonel bir seçenek. Büyük hacmi sayesinde bolca su veya içeceği yanında taşımak isteyenler için ideal.

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,18 L Açık Pembe

Kitchen Life 10 Adet 1000ML Kapaklı Derin Dondurucu Difriz Saklama Kabı

Hem buzdolabında hem de derin dondurucuda kullanıma uygun olan bu kaplar, yiyeceklerinizi taze ve düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı oluyor. Sızdırmaz kapakları sayesinde güvenle muhafaza edebilir, yemek hazırlıklarını çok daha kolay hale getirebilirsiniz. 

Difriz Saklama Kabı

Huawei Freebuds Se 2

Şık görünümü ve kolay taşınabilirliğiyle her an yanınızda olacak bu kulaklık, güçlü bataryasıyla tek şarjda saatlerce kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. 

Huawei Freebuds Se 2

Bu hafta Zühre Ana ürünlerinde 2. Ürün 1 TL! kampanyası, alışveriş tutkunları tarafından büyük ilgi gördü.

Doğal karadut özünden üretilmiş bu ürün, yoğun aroması ve tatlı lezzetiyle kahvaltılardan tatlı tariflerine pek çok yemeğe çok yakışıyor.

Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

