onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Doğallıktan Vazgeçmeyenlere Müjde: Rosece’de Vegan Bakım Ürünlerinde İndirimler

etiket Doğallıktan Vazgeçmeyenlere Müjde: Rosece’de Vegan Bakım Ürünlerinde İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.08.2025 - 15:48

Rosece markasının doğal ve vegan kişisel bakım ürünlerinde harika indirimler sizi bekliyor! Renkli güneş kremlerinden, rahatlatıcı aromaterapi yağlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde, ilk alışverişinize özel %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. Üstelik 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde sepetinizde otomatik olarak uygulanan %15 indirimle, hem ihtiyaçlarınızı karşılayacak hem de bütçenizi koruyacaksınız. 

Bu içerik 26.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rosece Fırsat-Deo Balm Stick Green

Rosece Fırsat-Deo Balm Stick Green

%100 bitkisel ve vegan formülüyle doğal bir koruma sağlıyor. İçeriğindeki saf uçucu yağlar sayesinde ter kokusunu önlemeye yardımcı olurken, sentetik kokulardan tamamen uzak yapısıyla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

 450.00 TL yerine 270.00 TL

Fırsat-Deo Balm Stick Green

Renkli Güneş Kremi 30 Spf

Renkli Güneş Kremi 30 Spf

Hafif renkli ve ışıltılı yapısıyla cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olurken, cildinize sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Gün boyu doğal bir parlaklık sunan bu ürün, aynı zamanda SPF 30+ ile UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü bir koruma sağlayacak! 

İndirimli fiyatıyla 850.00 TL yerine 510.00 TL.

Renkli Güneş Kremi 30 Spf

Katı Şampuan Bar Soft Therapy

Katı Şampuan Bar Soft Therapy

%100 doğal içerikli bu şampuan, sülfat içermeyen formülüyle saçınızı ve saç derinizi nazikçe ama derinlemesine temizliyor. İçeriğindeki bitkisel keratinler, provitamin B5, doğal yağlar ve yumuşatıcılarla saç tellerinizi besleyerek daha parlak, yumuşak ve canlı bir görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyor.

485.00 TL yerine 339.50 TL.

Katı Şampuan Bar Soft Therapy

Palmarosa (Limonotu) Uçucu Yağı %100 saf ve doğal yapısıyla cildiniz için nazik ama etkili bir bakım!

Palmarosa (Limonotu) Uçucu Yağı %100 saf ve doğal yapısıyla cildiniz için nazik ama etkili bir bakım!

Cilt temizleyici ve ton dengeleyici özelliği sayesinde daha pürüzsüz ve dengeli bir görünüm kazandırır. Aynı zamanda serbest radikallerle savaşarak cildin yıpranmasını önlemeye yardımcı oluyor. 

İndirimli fiyatıyla  232.00 TL

Palmarosa (Limonotu) Uçucu Yağı

Susam Yağı

Susam Yağı

%100 saf ve doğal yapısıyla öne çıkan bu ürün, ağız sağlığı ve sindirim üzerindeki olumlu etkileriyle biliniyor. Geleneksel ‘yağ çekme’ (oil pulling) yönteminde kullanılabilir, böylece ağızda ferah bir his yaratırken doğal bakım sağlamaya yardımcı olur. 

İndirimli fiyatı 268.00 TL.

Susam Yağı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ruby Krem Ruj-Allık

Ruby Krem Ruj-Allık

Ruby krem ruj-allık, doğal tonlarıyla hem dudaklarda hem de yanaklarda rahatlıkla kullanılabilen çok amaçlı bir ürün. Tatlı kırmızıya yakın simli ve yoğun ışıltılı rengiyle canlı bir görünüm kazandırıyor.

Ruby Krem Ruj-Allık

Yüz Yıkama Jeli

Yüz Yıkama Jeli

Bitkisel içeriklerle hazırlanan hafif formülü sayesinde bu yüz yıkama jeli, cildinizi kurutmadan nazikçe arındırır. Sülfat içermeyen yapısıyla gerginlik ya da kuruluk hissi bırakmazken, gözenekleri derinlemesine temizleyerek ferah bir his kazandıracak.

Yüz Yıkama Jeli

Centella-C Temizleyici Balm

Centella-C Temizleyici Balm

Doğal bitki kaynaklı içerikleri ve yağ bazlı yapısıyla bu temizleyici, cildi germeden ve kurutmadan nazikçe temizler. Makyaj ve diğer kalıntıları derinlemesine arındırarak cildin ferah, yumuşak ve dengeli hissetmesine yardımcı oluyor. 

Centella-C Temizleyici Balm

Tatlı Badem Yağı

Tatlı Badem Yağı

Bebekler dahil hassas ciltlerde güvenle kullanılabilen bu sabit yağ, doğal yapısıyla cildi nemlendirir, yumuşatır ve onarıcı bir bakım sunar. Sadece ciltte değil; saç, kaş, kirpik ve hatta sakal bakımında da etkili bir rol üstlenecek. 

İndirimli fiyatıyla 316.00 TL

Tatlı Badem Yağı

Kahve Çekirdeği Yağı

Kahve Çekirdeği Yağı

Trigonellin içeriği sayesinde güçlü bir B3 vitamini kaynağı olan kahve, kavrulma sürecinden sonra bu bileşiği cildimiz için oldukça değerli bir vitamin olan niasine (B3) dönüştürür. Bu da kahveye sadece eşsiz lezzetini değil, aynı zamanda cilt sağlığına katkı sağlayan ekstra bir özellik kazandırır.

İndirimli fiyatıyla 360.00 TL

Kahve Çekirdeği Yağı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın