etiket Bu Ürünler Çok Revaçta: Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.08.2025 - 16:58

Bu hafta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri sizin için bir araya getirdik! Serin içeceklerini saatlerce yanında taşımak isteyenlerin favorisi Stanley termoslardan, yaz sıcaklarında ferahlık sağlayan kahvelere... Çok satanlar listesinde yerini alan Kumtel buz makinesine kadar birçok farklı kategoride öne çıkan ürünler belli oldu. Hem ilham verecek hem de hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler seçeneklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Bu içerik 24.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu hafta çok satanlar listesinde öne çıkan Julius Meinl President çekirdek kahve, orta kavrulmuş yapısı ve klasik aromasıyla güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir seçenek.

Kahvenizi ister sabah enerjinizi yükseltmek için demleyin, ister günün yorgunluğunu atarken keyifle yudumlayın...

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Old Spice Bearglove Stick Deodorant, enerjik ve güçlü kokusuyla gün boyu tazelik arayan erkeklerin vazgeçilmez tercihi!

Ter kokusuna karşı etkili koruma sağlarken aynı zamanda ferah bir his bırakıyor. Spor sonrası, iş temposunda ya da günlük kullanımda her zaman yanınızda!

Old Spice Bearglove Erkekler İçin Stick Deodorant

Faber-Castell Boyama Seti ve Resim Defteri

Faber-Castell Boyama Seti ve resim defteri, çocuklara hayal güçlerini rengârenk bir dünyada özgürce ifade etme fırsatı sunuyor. Boyalarla oynarken hem el becerilerini geliştiriyor hem de kendi küçük sanat eserlerini ortaya çıkaracaklar.

Faber-Castell Boyama Seti ve Resim Defteri

SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası

İç çöp kovası sayesinde temizliği son derece kolay, yumuşak kapanan kapağıyla da sessiz ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Hava geçirmez yapısı kötü kokuların yayılmasını engellerken, dayanıklı çelik gövdesi uzun ömürlü kullanım vadediyor.

SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası

Cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer

5.5 litrelik geniş haznesiyle kalabalık sofralara rahatlıkla yeten güçlü bir air fryer. 1700 W motor gücü sayesinde yemekleri çok daha hızlı ve eşit şekilde pişirirken, az yağ kullanarak çıtır çıtır lezzetler hazırlamanıza imkân tanıyor.

Cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer

Çok satanlar listesinde yerini alan ürünlerden biri de Vienev 12’li hava geçirmez saklama kabı seti.

Mutfakta düzeni sevenler için tam bir kurtarıcı olan bu set, yiyeceklerin tazeliğini uzun süre korumasıyla öne çıkıyor. İster kahvaltılıkları, ister kuru bakliyatları ya da atıştırmalıkları saklamak için kullanın, şeffaf yapısıyla içindekileri kolayca görmenizi sağlayacak.

Sepete özel fiyatı 141,90 TL.

Vienev 12LI Hava Geçirmez Saklama Kabı Seti

Stanley Quencher pipetli termos 1,18 L, özellikle açık pembe rengiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

İçeceklerinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutabilen bu termos, hem şık tasarımıyla hem de kullanışlı pipetiyle günlük hayatın vazgeçilmezi olmaya aday.

Stanley Quencher Pipetli Termos 1,

Kumtel Hım-01 Taşınabilir Otomatik Buz Makinesi

Kompakt tasarımı sayesinde mutfakta fazla yer kaplamıyor, otomatik buz üretimiyle de dakikalar içinde buz hazırlamanıza imkân tanıyor. Parti sofralarından ofis molalarına kadar her ortamda kullanabileceğiniz bu cihaz, serinletici içeceklerin vazgeçilmezi olmaya aday. 

Kumtel Hım-01 Taşınabilir Otomatik Buz Makinesi

Philips EP5547/90 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

20 farklı sıcak ve soğuk içecek seçeneği ile her damak zevkine uygun tarifler hazırlayabilirsiniz. QuickStart özelliği sayesinde hızlıca kahvenizi hazırlarken, SilentBrew teknolojisiyle sabahları sessiz bir keyif sunuyor.

Philips EP5547/90 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Nike Elemental Backpack

Nike Elemental sırt çantası, hem şık tasarımı hem de kullanışlı yapısıyla favoriniz olmaya aday. Geniş iç hacmiyle kitaplarınızı, dizüstü bilgisayarınızı ve günlük eşyalarınızı rahatça taşıyabilir, dayanıklı malzemesi sayesinde uzun süre yanınızda güvenle kullanabilirsiniz. 

Nike Elemental Backpack

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu

tatlı ve ferahlatıcı ananas aromasıyla gününüze enerji katıyor. Bromelain desteği sayesinde sindirime yardımcı olurken, vücudunuzu toksinlerden arındırmanıza destek olur. 

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu

Glamis Selen Concept El Yapımı Büyük Boy Cam Salata Kasesi

Sofralarınıza şıklık katarken salatalarınızı da göz alıcı bir sunumla servis etmenizi sağlıyor.

Glamis Selen Concept El Yapımı Büyük Boy Cam Salata Kasesi

