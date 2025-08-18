Ev Alışverişinde Fırsat Zamanı: Sevilen Günlük İhtiyaçlarda Sepette İndirim Başladı!
Market market dolaşıp fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yapıyorsanız bu fırsat tam size göre! Market alışverişini uyguna getirmek isteyenlerin seveceği '2. ürüne sepette %70 indirim' kampanyası başladı.
Bu içerik 18.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18.08.2025 tarihinde başlayan ''Günlük İhtiyaçlarda 2. Ürüne %70 İndirim'' günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almak için fırsat sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüzlerce üründe geçerli olan bu kampanya, 24.08.2025 tarihine kadar sürecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın