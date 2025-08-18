onedio
Yaz Sıcaklarında Saçla Uğraşmaya Son! Sizi 5 Dakikada Hazır Hale Getirecek İpuçları

etiket Yaz Sıcaklarında Saçla Uğraşmaya Son! Sizi 5 Dakikada Hazır Hale Getirecek İpuçları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.08.2025 - 09:00

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarına karşı saçlarınızla uğraşmanın zorluğunu biliyoruz. Bu nedenle, sizi sadece 5 dakika içerisinde hazır hale getirecek, pratik ve etkili ipuçları ile ürün önerilerini sizler için bir araya getirdik. Bu sayede, saçlarınızla uğraşmak yerine yazın tadını çıkarabileceksiniz. 

Bu içerik 14.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Isısız bukle aparatları, saçınıza zarar vermeden doğal dalgalar elde etmenin en pratik yolu.

Akşamdan sarıp sabah açarak, sıcak maşa kullanmadan yumuşak ve hacimli buklelere kavuşabilirsiniz. Üstelik sabahları dakikalar içinde hazır olup gün boyu doğal güzelliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Yiqln Isısız Saç Maşası

Evde bile plajdan yeni çıkmış gibi doğal dalgalar elde etmenizi sağlayan deniz tuzu etkili saç spreyleri!

Islak ya da kuru saça uygulandığında hacim ve dokulu bir görünüm kazandırıyor. Hafif formülü sayesinde saçta yapışkanlık bırakmadan gün boyu kalıcılık sunar. Yaz enerjisini her an saçlarınızda hissetmek için ideal.

URBAN Care Style Guide

Scrunchie lastikler, saçı kırmadan ve iz bırakmadan toplamanın en hızlı ve havalı yolu.

Pamuk veya saten modellerle saçınızı gevşekçe toplayarak sadece 5 dakikada şık ve pratik bir görünüm elde edebilirsiniz. Günlük kullanımda olduğu kadar özel günlerde de zarif bir dokunuş katar.

6 adet Saten Scrunchie Lastik Toka

Bandanalar, tek hamlede sizi tatil moduna sokan pratik bir aksesuar.

Saçınızı geriye atarak hem alnınızı güneşten korur hem de kombininize bohem bir dokunuş ekler. Plajda, şehirde veya festivalde… Bandanayla stilinizi zahmetsizce tamamlayabilirsiniz.

Saria Moda Kahverengi Desenli Fular Bandana

Düşük at kuyruğu, hemen hızlı yapabileceğiniz en kolay modellerden biri.

Şık ama sade yaz klasiklerinden olan bu model, yüzünüzü açıkta bırakır, enseyi serin tutar ve her ortama uyum sağlar. Kanca tokalarla sımsıkı bir at kuyruğu yapabilirsiniz.

Merrys Kancalı Toka 10 adet

Saç serumu, yazın nemli havasında bile elektriklenme ve kabarıklığa karşı güçlü silahınız olacak!

Hafif dokusu ve yağsız formülüyle saç tellerinizi anında sakinleştirir, yumuşacık ve parlak bir görünüm kazandırır. Urban Care Argan Oil Karşıtı Saç Bakım Serumu ise hem onarıcı etkisi hem de ipeksi bitişiyle bu yaz çantanızdan eksik etmeyeceğiniz favoriniz olacak.

Urban Care Argan Oil & Keratin Kırılma Karşıtı Saç Bakım Serumu

Örgü modeller, sıcakta saçı yüzden uzak tutmak ve kombinize şık bir hava katmak için şahane bir seçenek.

Balıksırtı, mısır örgü veya salaş yan örgü gibi seçenekler, yazın hem romantik hem de pratik stilleri sunar. Küçük lastik tokalarla çok kolay modeller yaratabilir, stilinizi zahmetsizce tamamlayabilirsiniz.

1000'li Beyaz Şeffaf Perma Saç Lastiği Örgü Tokası

Saç köpüğü bukle belirginleştirmek ve saça şekil vermek için en çok kullanılan ürünlerden biri.

Morfose Saç Köpüğü Milk Therapy , saçınıza hacim ve yumuşaklık kazandırırken doğal bir parlaklık sağlar. Hafif formülü sayesinde saçta ağırlık bırakmaz, bukleleri belirginleştirir ve gün boyu canlı bir görünüm sunar. Günlük kullanımda hem şekillendirici hem de bakım sağlayan pratik bir ürün.

Morfose Saç Köpüğü Milk Therapy 200 ml

Sönmüş ve hacimsiz görünen saçlar için Osis Schwarzkopf doku veren hafif pudra, anında hacim kazandırarak saçınızı şekillendirmeyi çok kolay hale getirir.

Hafif formülü saçta ağırlık yapmaz, doğal bir dolgunluk ve doku oluşturur. Böylece hem günlük hem özel günlerde saçınıza hızlıca hareket ve canlılık katabilirsiniz.

Osis Schwarzkopf Osis+ Dust It - Doku Veren Hafif Pudra

Saç spreyleri, saç modellerinizi gün boyunca bozulmadan korumanın kolay ve etkili yollarından biri!

Morfose Ultra Strong Saç Spreyi, güçlü tutuşu sayesinde saçınıza gün boyu şekil verir, dalgalarınızı ve toplu saç modellerinizi korur. Hafif formülü saçta ağırlık yapmaz, dağılmayı önler ve gün boyunca kusursuz bir görünüm sağlar.

Morfose Ultra Strong Saç Spreyi 400 ml

