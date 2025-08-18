onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 18 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
18.08.2025 - 12:38 Son Güncelleme: 18.08.2025 - 12:39

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 18 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! JBL kulaklıktan Neoflam vakumlu cam saklama kabı setine kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Çok satanlarda 1. sırada yer alan: NPO iHome 025 Renkli Aromaterapi Difüzörü ve Ultrasonik Hava Nemlendirici

400 ml su kapasitesi, 3 saat sürekli hava nemlendirme modu ile öne çıkan NPO iHome 025 Renkli Aromaterapi Difüzörü ve Ultrasonik Hava Nemlendirici, 7 farklı renkli LED ışık ve ışık modlarına sahip. 

469 TL fiyatıyla fırsatlar arasında burada sizi bekliyor.

JBL & Marshall Marka Haftası'na özel indirimlerde en çok tercih edilen: JBL Wave Flex Kablosuz Kulakiçi Kulaklık

1.741 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yer alıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Fiyatına göre baya iyi bir kulaklık. Telefon kulaklığı icin airpods kalitesinde çok az markalardan biri.

Mükemmel kokusuyla beylerin en çok tercih ettiği stick deodorantlardan biri👇

Üstelik 2. ürüne %50 indirim fırsatı var. Old Spice Bearglove kokusunu seviyorsanız bu indirimi kaçırmayın.

Linkini buraya bıraktım.

2. ürüne %50 kampanyasında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Yemeklerin ilk günkü tazeliğini koruyan Neoflam Fika Glace Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti👇

Günün en sevilen fırsatlarından biri olabilir. Yemeklerinizi taze tutmak ve binbir emekle yaptığınız yemekleri dökmek istemiyorsanız bu indirim fırsatını kaçırmayın!

Linkini buraya bıraktım.

İster banyoda isterseniz de çamaşır odasında kullanabileceğiniz VASAGLE Çamaşır Sepeti

%22 indirimle fırsatlar arasında kapış kapış giden ürünlerden biri. 

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

Çok kaliteli, asla basit durmuyor, sepetlerin kumaşı tok, çamaşır koyunca sarkıp büzüşmedi, prime indiriminden aldım teşekkürler Amazon.

İyi ki almışım diyeceğiniz o ürün👇

Tekerlekli ve yükseklik ayarlı masa, evinizdeki en çok kullanılan eşyalar arasında yerini alacak. 

649 TL indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Mutfakların olmazsa olmaz seti👇

Isıya dayanıklı yanmaz yapışmaz 33 parçadan oluşan silikon spatula seti, 619,99 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

Linki burada.

Wefood lezzetlerini %35 indirimle sepetinize eklemeyi unutmayın.

Linki burada.

Güne taze bir kahveyle başlamayı seviyorsanız bu indirim tam size göre!

Moliendo kahvelerde yer alan %40'a varan indirimden faydalanmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kış aylarında yaprağını dökmeyen, yoğun kokulu çiçek açan narenciye türü olan Turunç Fidanı ile bahçenize mis kokulu bir dokunuş yapabilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

%60 indirime ek mini bel çantası hediyesiyle MUGO Classic Bel Çantası Paketi günün öne çıkan fırsatlarından biri.

Linki burada.

