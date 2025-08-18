Bugün İndirimde Neler Var? 18 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 18 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! JBL kulaklıktan Neoflam vakumlu cam saklama kabı setine kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Çok satanlarda 1. sırada yer alan: NPO iHome 025 Renkli Aromaterapi Difüzörü ve Ultrasonik Hava Nemlendirici
JBL & Marshall Marka Haftası'na özel indirimlerde en çok tercih edilen: JBL Wave Flex Kablosuz Kulakiçi Kulaklık
Mükemmel kokusuyla beylerin en çok tercih ettiği stick deodorantlardan biri👇
Yemeklerin ilk günkü tazeliğini koruyan Neoflam Fika Glace Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti👇
İster banyoda isterseniz de çamaşır odasında kullanabileceğiniz VASAGLE Çamaşır Sepeti
İyi ki almışım diyeceğiniz o ürün👇
Mutfakların olmazsa olmaz seti👇
Wefood lezzetlerini %35 indirimle sepetinize eklemeyi unutmayın.
Güne taze bir kahveyle başlamayı seviyorsanız bu indirim tam size göre!
Kış aylarında yaprağını dökmeyen, yoğun kokulu çiçek açan narenciye türü olan Turunç Fidanı ile bahçenize mis kokulu bir dokunuş yapabilirsiniz.
%60 indirime ek mini bel çantası hediyesiyle MUGO Classic Bel Çantası Paketi günün öne çıkan fırsatlarından biri.
