Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
16.08.2025 - 12:18

Bu haftanın en çok ilgi gören ürünlerini sizin için derledik! Otomatik espresso makinelerinden Under Armour koşu ayakkabılarına, Dyson V8™ kablosuz süpürgelerden klimalı yastıklara kadar birçok farklı kategoride favoriler öne çıktı. Hem ilginizi çekecek hem de günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler ürünleri gelin birlikte keşfedelim!

Bu içerik 16.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu haftanın mutfak ürünlerinde çok satanlar listesine giren COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü Air Fryer, mutfakta pratikliği ön planda tutanlar için ideal bir cihaz.

XXL boyutuyla aile boyu yemekler hazırlayabilir, kare ve çıkarılabilir sepeti sayesinde temizlik konusunda zahmetsiz bir kullanım sunuyor. 13 farklı pişirme fonksiyonu ve 100’den fazla tarif seçeneği ile hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmanıza olanak tanıyor.

COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü 5.5 Litre Air Fryer

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi, kullanımı kolay arayüzü, şık tasarımı ve kolay temizlenebilir parçalarıyla, bu haftanın çok satanlarında yer alması hiç şaşırtıcı değil.

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi, 20 farklı sıcak ve soğuk içecek seçeneğiyle kahve keyfini tek dokunuşla sunuyor. QuickStart özelliği sayesinde hızlıca çalışarak beklemeden kahvenizi hazırlayabilir, LatteGo süt sistemiyle pürüzsüz köpüklü latte ve cappuccino’lar yapabilirsiniz. 

Otomatik Espresso Makinesi

Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Hafif yapısı ve nefes alabilen file üst kısmıyla koşu sırasında maksimum konfor sunuyor. Dayanıklı dış tabanı ise farklı zeminlerde sağlam tutuş elde etmenize yardımcı olur. Hem performans hem de konfor arayan koşucular için ideal bir seçim.

Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası

Şık ve modern tasarımını işlevsellikle buluşturuyor. Pedallı mekanizması sayesinde el değmeden kolayca açılır, yumuşak kapanan kapağı ise sessiz ve konforlu bir kullanım sunar.

SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik

Orret Home şemsiye şeklinde katlanabilir oto güneşlik ve oto numaratör seti, aracınızı yazın kavurucu sıcaklarından korumak için pratik bir çözüm sunuyor. Şemsiye tasarımı sayesinde saniyeler içinde açılıp kapanabilir, katlandığında ise çok az yer kaplar. Ön camı güneş ışınlarından koruyarak araç içinin ısınmasını önler.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik

6'lı Kutu Premıum Boxer

Premium boxer seti, gün boyu konfor ve hareket özgürlüğü sunan yumuşak ve kaliteli kumaş yapısıyla öne çıkıyor. 

6'lı Kutu Premıum Boxer

Dyson V8™ Advanced Kablosuz Süpürge

Advanced kablosuz süpürge, güçlü emiş gücü ve hafif tasarımıyla temizlik işini zahmetsiz hale getiriyor. Kablosuz yapısı sayesinde priz derdi olmadan evin her köşesine kolayca ulaşabilir, farklı başlıklarıyla halıdan sert zemine, mobilya aralarından tavan köşelerine kadar her alanı derinlemesine temizleyebilirsiniz. 

Dyson V8™ Advanced Kablosuz Süpürge

Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco klimalı yastık, uyku sırasında serinlik ve konforu bir arada sunmak için tasarlanmış özel bir ürün. Nefes alabilen yapısı ve ısı dengeleyici teknolojisi sayesinde gece boyunca ferah bir uyku ortamı sağlıyor. 

Madame Coco Klimalı Yastık

VanCat Van Cat Aktif Karbonlu Süper Topaklanan Premium

Premium kedi kumu, güçlü topaklanma özelliği ve aktif karbon teknolojisi sayesinde kötü kokuları etkili bir şekilde hapseder. 

Van Cat Aktif Karbonlu Süper Topaklanan Premium

Skin Sensual Bb Krem Extra Light

Hafif yapısı sayesinde cilde kolayca yayılır, ağırlık hissi bırakmaz ve gün boyu doğal bir ışıltı sağlar. Nemlendirici etkisiyle cildi beslerken, renk tonu eşitleme özelliğiyle pürüzsüz bir makyaj bazı olarak da kullanılabilir.

Skin Sensual Bb Krem Extra Light

