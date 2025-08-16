Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri
Bu haftanın en çok ilgi gören ürünlerini sizin için derledik! Otomatik espresso makinelerinden Under Armour koşu ayakkabılarına, Dyson V8™ kablosuz süpürgelerden klimalı yastıklara kadar birçok farklı kategoride favoriler öne çıktı. Hem ilginizi çekecek hem de günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler ürünleri gelin birlikte keşfedelim!
Bu içerik 16.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Bu haftanın mutfak ürünlerinde çok satanlar listesine giren COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü Air Fryer, mutfakta pratikliği ön planda tutanlar için ideal bir cihaz.
Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi, kullanımı kolay arayüzü, şık tasarımı ve kolay temizlenebilir parçalarıyla, bu haftanın çok satanlarında yer alması hiç şaşırtıcı değil.
Under Armour UA W Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı
SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası
Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik
6'lı Kutu Premıum Boxer
Dyson V8™ Advanced Kablosuz Süpürge
Madame Coco Klimalı Yastık
VanCat Van Cat Aktif Karbonlu Süper Topaklanan Premium
Skin Sensual Bb Krem Extra Light
