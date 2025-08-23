Hepsiburada Okul Alışverişi Kapsamında Öne Çıkan Kampanyalar
Yeni eğitim-öğretim yılı kapıda, hazırlık telaşı çoktan başladı bile! 🎒✏️ Beslenme çantasından defterlere, ayakkabılardan laptoplara kadar okul için lazım olabilecek her şey, Hepsiburada’nın Okul Alışverişi Fırsatları ile indirimde sizi bekliyor. Biz de en dikkat çeken kampanyaları bir araya getirdik. Hadi, birlikte göz atalım!
Hepsiburada’nın Okul Alışveriş Fırsatları, farklı marka ve kategorilerdeki yüzlerce ürünle 14 Eylül 2025’e kadar devam ediyor.
Okul alışverişinizi tamamlarken hem şık hem de kullanışlı çantalara çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.
Nike ürünlerinde sepette %30’a varan indirim sizi bekliyor! Spor çantanızı yenilemekten ayakkabılarınızı daha kaliteli modellerle değiştirmeye kadar aradığınız her şeyi bu fırsatla çok daha uygun fiyata bulabilirsiniz.
Lenovo tabletlerde kaçırılmayacak fırsatlar başladı! Hem okul ödevleri hem de günlük kullanım için olmazsa olmaz bu tabletler, şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor.
Faber-Castell ürünlerinde %20 indirim başladı! Okul alışverişinde eksiklerinizi tamamlama ve kaliteli kırtasiye ürünlerini uygun fiyata alma zamanı!
Okul için hazırladığınız yiyecekleri güvenle koyabileceğiniz harika saklama kapları şimdi çok daha uygun fiyatlarla.
Milk&Moo markasında okula dönüşe özel suluk ve çantalarda sepette net %30 indirim fırsatı!
Yeni döneme hazırlık tam gaz! Çalışma masası ve kitaplıklarda sepette %15, %20 ve %25’e varan indirimler sizi bekliyor.
Çocuk odası nevresimlerinde sepette %35’e varan indirim başladı!
Sepette net %20 indirimle, çocukların gün boyu yanından ayırmayacağı kullanışlı ve şık mataraları çok daha uygun fiyata alabilirsiniz.
Paperora markalı defterlerde tek fiyat avantajı sizi bekliyor!
