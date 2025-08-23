onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Hepsiburada Okul Alışverişi Kapsamında Öne Çıkan Kampanyalar

etiket Hepsiburada Okul Alışverişi Kapsamında Öne Çıkan Kampanyalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.08.2025 - 12:23

Yeni eğitim-öğretim yılı kapıda, hazırlık telaşı çoktan başladı bile! 🎒✏️ Beslenme çantasından defterlere, ayakkabılardan laptoplara kadar okul için lazım olabilecek her şey, Hepsiburada’nın Okul Alışverişi Fırsatları ile indirimde sizi bekliyor. Biz de en dikkat çeken kampanyaları bir araya getirdik. Hadi, birlikte göz atalım!

Bu içerik 23.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizin İçin Seçtiklerimiz👇🏽

Hepsiburada’nın Okul Alışveriş Fırsatları, farklı marka ve kategorilerdeki yüzlerce ürünle 14 Eylül 2025’e kadar devam ediyor.

Hepsiburada’nın Okul Alışveriş Fırsatları, farklı marka ve kategorilerdeki yüzlerce ürünle 14 Eylül 2025’e kadar devam ediyor.

“Ucuzunu bulursan farkı iade” fırsatı, sadece işaretli ürünlerde geçerli. Bu ayrıcalıktan ise yalnızca Premium üyeler yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Okul alışverişinizi tamamlarken hem şık hem de kullanışlı çantalara çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Okul alışverişinizi tamamlarken hem şık hem de kullanışlı çantalara çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Waddell Bag okul sırt ve beslenme çantalarında şimdi sepette net %30 indirim var!

Ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Nike ürünlerinde sepette %30’a varan indirim sizi bekliyor! Spor çantanızı yenilemekten ayakkabılarınızı daha kaliteli modellerle değiştirmeye kadar aradığınız her şeyi bu fırsatla çok daha uygun fiyata bulabilirsiniz.

Nike ürünlerinde sepette %30’a varan indirim sizi bekliyor! Spor çantanızı yenilemekten ayakkabılarınızı daha kaliteli modellerle değiştirmeye kadar aradığınız her şeyi bu fırsatla çok daha uygun fiyata bulabilirsiniz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Lenovo tabletlerde kaçırılmayacak fırsatlar başladı! Hem okul ödevleri hem de günlük kullanım için olmazsa olmaz bu tabletler, şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor.

Lenovo tabletlerde kaçırılmayacak fırsatlar başladı! Hem okul ödevleri hem de günlük kullanım için olmazsa olmaz bu tabletler, şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor.

Tabletlere buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Faber-Castell ürünlerinde %20 indirim başladı! Okul alışverişinde eksiklerinizi tamamlama ve kaliteli kırtasiye ürünlerini uygun fiyata alma zamanı!

Faber-Castell ürünlerinde %20 indirim başladı! Okul alışverişinde eksiklerinizi tamamlama ve kaliteli kırtasiye ürünlerini uygun fiyata alma zamanı!

Link burada

Okul için hazırladığınız yiyecekleri güvenle koyabileceğiniz harika saklama kapları şimdi çok daha uygun fiyatlarla.

Okul için hazırladığınız yiyecekleri güvenle koyabileceğiniz harika saklama kapları şimdi çok daha uygun fiyatlarla.

Selka Home ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatı! 

Linki burada

Milk&Moo markasında okula dönüşe özel suluk ve çantalarda sepette net %30 indirim fırsatı!

Milk&Moo markasında okula dönüşe özel suluk ve çantalarda sepette net %30 indirim fırsatı!

Linki burada

Yeni döneme hazırlık tam gaz! Çalışma masası ve kitaplıklarda sepette %15, %20 ve %25’e varan indirimler sizi bekliyor.

Yeni döneme hazırlık tam gaz! Çalışma masası ve kitaplıklarda sepette %15, %20 ve %25’e varan indirimler sizi bekliyor.

Hem ders çalışırken düzeninizi kurun hem de odanıza şık bir dokunuş yapın.

Linki burada

Çocuk odası nevresimlerinde sepette %35’e varan indirim başladı!

Çocuk odası nevresimlerinde sepette %35’e varan indirim başladı!

Hem rengârenk tasarımlarla odalarına neşe katın hem de konforlu uykular için avantajlı fiyatları yakalayın.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sepette net %20 indirimle, çocukların gün boyu yanından ayırmayacağı kullanışlı ve şık mataraları çok daha uygun fiyata alabilirsiniz.

Sepette net %20 indirimle, çocukların gün boyu yanından ayırmayacağı kullanışlı ve şık mataraları çok daha uygun fiyata alabilirsiniz.

Buradan göz atabilirsiniz.

Paperora markalı defterlerde tek fiyat avantajı sizi bekliyor!

Paperora markalı defterlerde tek fiyat avantajı sizi bekliyor!

Okul alışverişinizi kolaylaştırmak için hemen sepete ekleyebilir, eksiksiz bir hazırlık yapabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın