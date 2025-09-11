Kahve Festivali Başladı: Kaçırılmayacak İndirimler Sizi Bekliyor!
Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği Kahve Festivali nihayet geldi! Kırk yıl hatırı olan indirimlerle kahve makinelerinden fincan takımlarına, termoslardan lezzetli atıştırmalıklara kadar sevilen pek çok ürünü keşfedebilirsiniz. Evde kahve keyfinizi zirveye taşırken, mutfağınızın eksiklerini de uygun fiyatlarla tamamlamak için harika bir fırsat!
Bu içerik 11.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Kahve festivaline özel 2000 TL’ye varan kupon fırsatlarıyla filtre kahve makinelerinden espresso makinelerine kadar pek çok ürün sizi bekliyor.
Fincan takımlarından şık yemek takımlarına kadar Karaca ürünlerinde 800 TL’ye 100 TL indirim fırsatı!
Tchibo’dan Moliendo Finest’a kadar sevilen kahvelerde 50 TL ve üzeri alışverişlerde %35’e varan indirimler sizi bekliyor!
Termoslarda %25’e varan süper indirim fırsatları başladı!
Termos deyince akla ilk gelenlerden Stanley termoslarda da %30’a varan indirim fırsatı başladı!
Evinize güzellik katacak kahve köşelerinde %15-20-25 indirim fırsatları!
Kase setlerinden fincan takımlarına kadar YILMAZLARHOME satıcılı ürünlerde Kahve Festivali’ne özel harika fiyatlar ve sepette indirimler sizleri bekliyor!
Mom's Natural Foods ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde %40’a varan indirim fırsatları!
Fellas Marka Günleri ürünlerinde 200 TL ve üzeri alışverişlerde %40 indirim fırsatı!
Sevilen Züber ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde %45 indirim fırsatı başladı!
