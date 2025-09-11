onedio
Kahve Festivali Başladı: Kaçırılmayacak İndirimler Sizi Bekliyor!

etiket Kahve Festivali Başladı: Kaçırılmayacak İndirimler Sizi Bekliyor!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.09.2025 - 16:18

Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği Kahve Festivali nihayet geldi! Kırk yıl hatırı olan indirimlerle kahve makinelerinden fincan takımlarına, termoslardan lezzetli atıştırmalıklara kadar sevilen pek çok ürünü keşfedebilirsiniz. Evde kahve keyfinizi zirveye taşırken, mutfağınızın eksiklerini de uygun fiyatlarla tamamlamak için harika bir fırsat!

Bu içerik 11.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kahve festivaline özel 2000 TL’ye varan kupon fırsatlarıyla filtre kahve makinelerinden espresso makinelerine kadar pek çok ürün sizi bekliyor.

Kahve tutkunları için kaçırılmayacak bu fırsatla evde kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın!

Linke buradan ulaşabilirsiniz.

Fincan takımlarından şık yemek takımlarına kadar Karaca ürünlerinde 800 TL’ye 100 TL indirim fırsatı!

Üstelik peşin fiyatına 3 taksit seçeneğiyle hem bütçenizi yormadan hem de evinizi şık ürünlerle donatma şansı bulabilirsiniz.

Linki burada

Tchibo’dan Moliendo Finest’a kadar sevilen kahvelerde 50 TL ve üzeri alışverişlerde %35’e varan indirimler sizi bekliyor!

Kahve keyfini hem lezzetli hem de avantajlı fiyatlarla yaşamak için bu fırsatları kaçırmayın.

Linki burada

Termoslarda %25’e varan süper indirim fırsatları başladı!

Sıcak veya soğuk içeceklerinizi yanınızda taşırken hem şık hem de avantajlı bir seçim yapmak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Linki burada

Termos deyince akla ilk gelenlerden Stanley termoslarda da %30’a varan indirim fırsatı başladı!

Dayanıklılığı ve kaliteli tasarımıyla termos arayanların favorisi olacak. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla!

Linki burada

Evinize güzellik katacak kahve köşelerinde %15-20-25 indirim fırsatları!

Keyifli kahve anlarınızı daha şık ve rahat bir ortamda yaşamak için bu fırsatları kaçırmayın.

Linki burada

Kase setlerinden fincan takımlarına kadar YILMAZLARHOME satıcılı ürünlerde Kahve Festivali’ne özel harika fiyatlar ve sepette indirimler sizleri bekliyor!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Mom's Natural Foods ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde %40’a varan indirim fırsatları!

Doğal ve sağlıklı atıştırmalıkları daha avantajlı fiyatlarla deneyimlemek için bu fırsatı kaçırmayın.

Linki burada

Fellas Marka Günleri ürünlerinde 200 TL ve üzeri alışverişlerde %40 indirim fırsatı!

Linki burada

Sevilen Züber ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde %45 indirim fırsatı başladı!

Züber atıştırmalıklardan fıstık ezmelerine kadar pek çok lezzetli ürünü hemen sepete ekleyin!

Linki burada

