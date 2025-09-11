onedio
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Penti Takımlardan Lancome Ürünlerine 11Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti Takımlardan Lancome Ürünlerine 11Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.09.2025 - 12:34

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 11 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Penti takımlardan  Lancome ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 11.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Pijama takımına ihtiyacınız varsa bugün Hepsiburada’daki 3 al 2 öde fırsatlarını sakın kaçırmayın!

Gömlek yakalı, kısa kollu ve şortlu pijama takımı rahatlığıyla favoriniz olmaya aday. Ayrıca peşin fiyatına 3 taksitle sepete ekleyebilirsiniz.

Üstelik Pentide bugün çocuk giyimde 1 alana 1 hediye fırsatı da mevcut!

Penti  Pijama Takımı

English Home Caprice Cam Şişe, günlük kullanım için tam aradığınız şıklığı ve pratikliği sunuyor.

Üstelik English Home ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatıyla bu güzel parçayı çok daha avantajlı şekilde sepete ekleyebilirsiniz.

English Home Caprice Cam Şişe

Solo Hijyenik Bez’de süper bir fırsat var: 2.si sadece 1 TL!

Kokusuz yapısı ve hızla kuruyan özelliğiyle ev temizliğinde pratik bir yardımcı arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

Solo Hijyenik Temizlik Bezi

Solo Temizlikte Ultra Güç Sedir Ağacı&Yasemin Esintisi Yüzey Temizlik Havlusu

Solo Temizlik Havlusu 100 yapraklık paket, evinizde pratik temizlik için ideal! Üstelik 2 al 1 öde fırsatlarıyla bu kullanışlı paketi çok daha avantajlı şekilde sepete ekleyebilirsiniz.

Linki burada.

Bugün Amazon’da indirime giren Kahve Dünyası Filtre Kahve, özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden üretiliyor.

Taze aroması ve yoğun lezzetiyle kahve keyfinizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak.

%31 indirim oranıyla fiyatı şuanda 110,99TL.

Kahve Dünyası Filtre Kahve Kilitli

6'lı Kutu Premıum Boxer

6’lı Kutu Premium Boxer Quinn, rahatlığıyla favoriniz olurken avantajlı fiyatıyla da sepete eklemeden geçemeyeceğiniz bir set!

%12 indirim oranıyla fiyatı  519,11TL'ye düşüyor.

6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn

Ariel Dağ Esintisi Toz Çamaşır Deterjanı

Hızlı çözünen formülüyle lekeleri derinlemesine temizlerken renklere canlılık katıyor. Ferah dağ esintisi kokusuyla çamaşırlarınızda uzun süre kalıcı tazelik sağlıyor.

Şimdi %18 indirim oranıyla!

Dağ Esintisi Toz Çamaşır Deterjanı

Proline Marsilya Sabunu Kokulu Kedi Kumu 20 L

Marsilya sabunu kokusu kötü kokuları anında hapsederken evinizde ferah bir atmosfer yaratıyor. Tozumayan yapısıyla kedinizin sağlığını korur, sizin için de temizlikte ekstra kolaylık sunar. 

%16 indirim oranıyla fiyatı 248,90TL. 

Proline Marsilya Sabunu Kokulu Kedi Kumu

Trendyol marka indirimleri kapsamında Chakra ürünlerinde sepette %50 indirim avantajına ek 100 TL kupon fırsatı!

Trendyol marka indirimleri kapsamında Chakra ürünlerinde sepette %50 indirim avantajına ek 100 TL kupon fırsatı!

Chakra Oda Kokusu Soft Linen, evinize ferah bir hava katıyor. Yumuşak ve temiz kokusuna bayılacak, her odada huzurlu bir atmosfer yaratacaksınız.

Chakra Oda Kokusu 500 ML Soft Linen

Lancome setlerinde şehre dönüş fırsatları başladı!

Seçili parfüm setlerinde %30 indirim kuponu avantajıyla, mini ürünlü ve hediyeli setleri 549 TL’den başlayan fiyatlarla alabilirsiniz. Kendinize ya da sevdiklerinize şık ve keyifli bir hediye seçmek için harika bir fırsat!

Lancome La Vie Est Belle Favoriler Seti

Kiperin %100 Saf Ve Doğal Diyet Takviyesi

Kiperin %100 saf ve doğal, yüksek biyoaktif çift hidrolize kolajen peptitler içeren diyet takviyesi ile cildinize ve eklemlerinize destek olabilirsiniz. Üstelik şimdi 2. ürüne %50 indirim fırsatıyla stoklamak için harika bir zaman!

Kiperin  Diyet Takviyesi

MUGO Network Omuz ve Sırt Çantası

Ofise giderken favoriniz olacak şıklık ve konforu bir arada sunuyor. Geniş iç hacmi ve pratik tasarımıyla eşyalarınızı düzenli tutarken, modern görünümüyle stilinizi tamamlayabilirsiniz.

%68 indirim oranıyla fiyatı 599.00 TL.

MUGO Network Omuz ve Sırt Çantası

Fropie Çilek & Hibiskus Granola

Çilek ve hibiskus sayesinde bağışıklığınızı destekler. Katkısız ve koruyucusuz doğal içeriğiyle hem sağlıklı hem de güvenle tüketebileceğiniz bir atıştırmalık seçeneği sunuyor.

%25 indirim oranıyla fiyatı 674.77 TL.

Fropie Çilek & Hibiskus Granola

Enjoy Multi Color Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Lezzetli tavuk parçaları ve dengeli besin içeriğiyle kedinizin sağlıklı gelişimine destek oluyor. Renkli ve iştah açıcı yapısıyla her öğününü keyifli hale getirecek.

%44 indirim oranıyla fiyatı  1.220,90 TL.

Enjoy Multi Color Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
