Çeyiz Alışverişi Yapanların Listesine Girmesi Gereken Uygun Fiyatlı Parçalar

etiket Çeyiz Alışverişi Yapanların Listesine Girmesi Gereken Uygun Fiyatlı Parçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 17:13

Çeyiz hazırlığına başlayanlar, bu fırsat tam size göre! İndirimli fiyatlarla sepetinizi doldurabileceğiniz 10 muhteşem parçayı sizin için bir araya getirdik. Bornozdan battaniyeye, çeyizinizin olmazsa olmazları arasında yer alan birçok popüler ürünü sizler için seçtik. Gelin bu ürünleri beraber inceleyelim. 👇🏽

Bu içerik 08.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Afra Kadın Bornoz Pudra

%100 doğal Ege pamuğundan üretilmiş pike dokusuyla hem yumuşak hem de nefes alabilir bir konfor sunuyor. Cildinizde keyifli bir his bırakırken yüksek emiciliği sayesinde hızlıca kurulanmanızı sağlıyor.

%25 indirim oranıyla şuanda fiyatı  1,012.50 TL.

Miha 2'li Yastık Kılıfı Organik Pamuk Krem

GOTS sertifikalı %100 organik pamuktan üretilmiş bu özel kılıflar, yastığınıza hak ettiği yumuşaklığı ve konforu sunarak uykunuzu daha keyifli hale getiriyor.

%45 indirim oranıyla fiyatı 220.00 TL.

Triko Örgü TV Battaniyesi - Koltuk Şalı Lacivert

Yumuşacık dokusuyla sizi sararken konfor sunuyor. Aynı zamanda şık tasarımıyla salonunuza dekoratif bir dokunuş katıyor. Hem rahat hem de estetik bir battaniye arayanlar için ideal bir seçenek.

%50 indirimli fiyatıyla 900.00 TL.

Saç Kurutma Havlusu Gri

%100 Ege pamuğundan üretilen saç kurutma havlusu, üstün emiciliği ve yumuşacık dokusuyla saçlarınıza nazikçe bakım yapıyor. Doğal liflerden elde edilen yapısı sayesinde saçınızı hızlıca kuruturken yıpranmayı önlüyor ve elektriklenmeyi azaltarak daha sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

%32 indirimli fiyatıyla 150.00 TL.

Aya 3'lü Havlu Seti Pudra

Yumuşaklığı ve dayanıklılığı sayesinde her dokunuşta kendinizi özel hissettiriyor, banyo deneyiminizi konforlu ve şık bir hale getiriyor. Zarif bordür detaylarıyla favoriniz olacak!

%65 indirim oranıyla fiyatı 349.90 TL.

Havlu Banyo Kesesi Pamuk Bukle 2 li Set Kapama Bordürlü Krem

Kapama bordürlü krem tasarımıyla hem şık hem de kullanışlı bir seçenek sunuyor. Yumuşacık pamuk bukle dokusu sayesinde banyo sonrası cildinize nazikçe dokunur ve günlük bakım rutininizi daha keyifli hâle getirir.

%50 indirim oranıyla fiyatı 140.00 TL.

Alin Tek Kişilik Nevresim Takımı Pamuk Siyah

Yumuşacık dokusuyla cildinize nazikçe dokunurken, ütü gerektirmeyen crin yapısı sayesinde yatağınızı her zaman düzenli ve şık tutmanıza yardımcı oluyor.

%70 indirim oranıyla fiyatı 990.00 TL.

Eliza 2'li Havlu Seti Terra

Airtwist teknolojisiyle dokunan %100 pamuk havlularıyla hem yumuşak hem de dayanıklı bir kullanım sunuyor. Hızlı kuruma özelliği ve ekstra emiciliği sayesinde banyodan sonra konforlu ve pratik bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

%27 indirimli fiyatıyla şaunda 781.00  TL.

Miha 2'li Yastık Kılıfı Organik Pamuk Krem

Çeyizinize eklemeye değer zarif bir seçenek. %100 organik pamuktan üretilmiş yumuşak dokusuyla hem şık hem de konforlu bir kullanım sunarak yatak odanıza doğal bir dokunuş katıyor.

%45 indirimli fiyatıyla 220.00 TL.

Havlu Saç Bandı %100 Pamuk Kadife Krem

Yumuşacık dokusuyla saçlarınızı nazikçe sararken banyodan sonra veya cilt bakım rutinlerinizde pratik bir yardımcınız olacak.

%50 indirimli fiyatıyla 90.00 TL.

