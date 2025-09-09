Okula ve Şehre Dönüş İndirimlerinde Zamanı Geri Saran Fiyatlar Başladı!
Okula ve şehre dönüş fırsatlarında, zamanı geri saran fiyatları sizler için bir araya getirdik. Kampanya kapsamında, aynı ürünün 2024 Eylül ayında aynı güne denk gelen en düşük satış fiyatına eşit veya daha düşük fiyat teklifli ürünlerde geçerli. Çantalardan şampuanlara, kedi kumundan kahve kapsüllerine kadar pek çok kategorideki ürünleri ve avantajlı fiyatlarını kaçırmadan sepete ekleyin, alışverişin keyfini çıkarın.
Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.
Bu içerik 09.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Vasagle Masa
PUMA Çanta
Kahve Dünyası Selection Kapsül Kahve 10'lu Kutu
Old Spice Captain Erkek Deodorant Stick 50 ml
Proline Kokusuz Bentonit Kedi Kumu 10 L
Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan
Xbox Oyun ve Şarj Kiti
The Purest Solutions
BRITA Aluna XL Filtreli Su Arıtma Sürahisi
UGREEN 2.4 A USB-A & Micro-USB, Micro USB Data ve Şarj Kablosu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın