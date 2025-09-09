onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Hediye
Okula ve Şehre Dönüş İndirimlerinde Zamanı Geri Saran Fiyatlar Başladı!

etiket Okula ve Şehre Dönüş İndirimlerinde Zamanı Geri Saran Fiyatlar Başladı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 10:24

Okula ve şehre dönüş fırsatlarında, zamanı geri saran fiyatları sizler için bir araya getirdik. Kampanya kapsamında, aynı ürünün 2024 Eylül ayında aynı güne denk gelen en düşük satış fiyatına eşit veya daha düşük fiyat teklifli ürünlerde geçerli. Çantalardan şampuanlara, kedi kumundan kahve kapsüllerine kadar pek çok kategorideki ürünleri ve avantajlı fiyatlarını kaçırmadan sepete ekleyin, alışverişin keyfini çıkarın.

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 09.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vasagle Masa

Vasagle Masa

Vasagle L şekilli bilgisayar masası, 2 raflı köşe tasarımıyla hem fonksiyonel hem de şıklığıyla favoriniz olmaya aday. Geniş kullanım alanı ve düzenleyici rafları sayesinde çalışma alanınızı pratik bir şekilde organize ederken, modern tasarımıyla da odanıza tarz katıyor.

%26 indirim oranıyla fiyatı şuanda  2.599,00TL.

Vasagle Masa

Fırsat ürünlerin tamamına burada göz atabilirsiniz.

PUMA Çanta

PUMA Çanta

Geniş hacmi ve kullanışlı tasarımıyla tüm ihtiyaçlarınıza rahatça yer açıyor. Şık siyah rengiyle her kombine uyum sağlayan bu çantaya siz de bayılacaksınız.

Kullanıcı yorumu;

Küçük, pratik ve sağlam bir çanta.

PUMA Çanta

Kahve Dünyası Selection Kapsül Kahve 10'lu Kutu

Kahve Dünyası Selection Kapsül Kahve 10'lu Kutu

Birbirinden farklı aromalarıyla her fincanda yeni bir lezzet keşfetmenizi sağlıyor. Kahve keyfinizi çeşitlendirmek için bu özel paketi mutlaka sepete eklemelisiniz.

Üstelik şuanda %22 indirim fırsatıyla sunuluyor!

Kahve Dünyası Selection Kapsül Kahve 10'lu Kutu

Old Spice Captain Erkek Deodorant Stick 50 ml

Old Spice Captain Erkek Deodorant Stick 50 ml

Ferahlatıcı kokusuyla gün boyu tazelik ve özgüven sunuyor. Kolay uygulanabilen stick formu sayesinde pratik kullanım sağlarken, etkili formülüyle uzun süre kalıcı koruma elde etmenize yardımcı olacak.

Old Spice Captain Erkek Deodorant Stick 50 ml

Proline Kokusuz Bentonit Kedi Kumu 10 L

Proline Kokusuz Bentonit Kedi Kumu 10 L

Güçlü topaklanma özelliğiyle temizlik rutinini kolaylaştırırken kokusuz yapısıyla hem sizin hem de patili dostunuzun konforunu artıracak.

%8 indirim oranıyla fiyatı 137,08TL .

Proline Kokusuz Bentonit Kedi Kumu 10 L

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Özel formülüyle saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda daha güçlü, hacimli ve sağlıklı görünen saçlara kavuşmanız için bitkisel içeriklerle geliştirilmiş etkili bir bakım sunuyor.

Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Xbox Oyun ve Şarj Kiti

Xbox Oyun ve Şarj Kiti

Tekrar şarj edilebilir bataryası sayesinde sürekli pil arama derdini ortadan kaldırırken, uzun süreli kullanım imkânı ile kesintisiz oyun deneyimi yaşatıyor.

Kullanıcı yorumu;

Çok faydalı bir ürün. Xbox’ı olan herkesin ilk olarak alması gereken ürün bu olmalı.

Xbox Oyun ve Şarj Kiti

The Purest Solutions

The Purest Solutions

The Purest Solutions, yağlı ve karma ciltler için özel olarak geliştirilen formülüyle sivilce ve siyah nokta görünümünü azaltmaya yardımcı olurken gözenekleri sıkılaştırıyor. Düzenli kullanımda daha pürüzsüz, dengeli ve sağlıklı bir cilt görünümü elde edebilirsiniz. 

The Purest Solutions

BRITA Aluna XL Filtreli Su Arıtma Sürahisi

BRITA Aluna XL Filtreli Su Arıtma Sürahisi

BRITA Aluna XL filtreli su arıtma sürahisi, musluk suyunu pratik şekilde arıtarak daha temiz ve lezzetli içme suyu elde etmenizi sağlıyor. Geniş hacmi sayesinde tüm aile için ideal olan bu şık sürahi, hem mutfağınıza modern bir dokunuş katacak hem de su tüketimini keyifli hale getirecek.

BRITA Aluna XL Filtreli Su Arıtma Sürahisi

UGREEN 2.4 A USB-A & Micro-USB, Micro USB Data ve Şarj Kablosu

UGREEN 2.4 A USB-A & Micro-USB, Micro USB Data ve Şarj Kablosu

Micro-USB data ve şarj kablosu, hızlı şarj desteği ve güvenilir veri aktarımıyla günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

%10 indirim oranıyla fiyatı  58,34TL.

Kullanıcı yorumu;

Ürün beklediğim gibi geldi bu markayı daha önceden biliyorum hem uygun hem kaliteli ürün için teşekkürler.

Micro USB Data ve Şarj Kablosu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın