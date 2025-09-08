İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Eylül 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
5 - 11 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 220 TL
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde
Tazenin Yıldızları
11 Eylül 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
SEG No Frost Kombi Buzdolabı 20.999 TL
Sinbo Espresso Kahve Makinesi 3.499 TL
Toshiba 65" UHD Android Tv 25.999 TL
Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL
Dijital Piyano 11.599 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
Nehir Metal Servis Gereçleri 5'li 699 TL
12 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.900 TL
Oyun Sahnesi 799 TL
Yumak Favori 119 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 1.390 TL
ŞOK 10 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Haftanın Fırsatları
Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar
Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL
2'li Kumsal Tava+Sahan Set 399 TL
DemirDöküm DT4 Titanium Digital 50 LT Termosifon 10.999 TL
Haftanın Win Ürünleri
