onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.09.2025 - 17:41

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Eylül 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 - 11 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 220 TL

Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 220 TL
onedio.com

  • Barilla Makarna 500 gr 37,95 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 25 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 57,50 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 119,90 TL

  • Kocatepe Türk Kahvesi 100 gr 65 TL

  • Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gr 65 TL

  • Rexona Deodorant 150 ml 92 TL

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL
onedio.com

  • Danone Kakaolu Süt 9x180 ml 85 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 69,50 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Beyaz Peynir 180 gr 55 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 199 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 162 TL

  • Şampiyon / Akşener Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 159 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde

10 TL ve üzeri alışverişinizde
onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 Eylül 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

SEG No Frost Kombi Buzdolabı 20.999 TL

SEG No Frost Kombi Buzdolabı 20.999 TL
onedio.com

Sinbo Espresso Kahve Makinesi 3.499 TL

Sinbo Espresso Kahve Makinesi 3.499 TL
onedio.com

  • Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL

  • English Home Doğrayıcı 1.099 TL

  • Samsung Mikrodalga Fırın 3.599 TL

  • Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 2.499 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 699 TL

  • Kiwi Şarjlı Çırpıcı 199 TL

  • Pierre Cardin Masaj Aleti 1.399 TL

  • Homend Grilliant Inox Tost Makinesi 2.199 TL

  • Singer Expert Ütü 1.399 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 299 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

  • Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti 999 TL

Toshiba 65" UHD Android Tv 25.999 TL

Toshiba 65" UHD Android Tv 25.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 16.999 TL

  • Onvo 65' Frameless UHD Qled Google Tv 23.999 TL

  • Fobem 32' HD Ready Smart Whale Led Tv 5.799 TL

  • Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.899 TL

Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL

Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL
onedio.com

  • Revolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

  • Revolt RT3 125CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital Piyano 11.599 TL

Dijital Piyano 11.599 TL
onedio.com

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
onedio.com

  • Remaks Arzu Çalışma Masası 999 TL

  • Remaks 5 Raflı Kitaplık 949 TL

  • Promer Lux Ütü Masası 1.099 TL

  • Promer Lux Kanatlı Kurutmalık 599 TL

  • Silikon Mandal 10'lu 39,50 TL

  • Mini Ütü Masası 289 TL

  • Banyo Tafı 169 TL

  • Sprey Sıvı Sabunluk 349 TL

  • English Home Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

  • Çöp Kovası 59,50 TL

  • Mandal Sepeti 39,50 TL

  • Klozet Fırçası 59,50 TL

  • Çamaşır Selesi 159 TL

Ev ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
onedio.com

  • English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 259 TL

  • Pamuklu Desenli Halı 80x150 cm 449 TL

  • Pamuklu Desenli Halı 120x180 cm 749 TL

  • Natural Saçaklı Örtü 299 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 65 TL

  • Soft Klozet Takımı 349 TL

  • Baza Altı Maxi Hurç 69,50 TL

  • Pierre Cardin Ortpedik Visco Yastık 499 TL

  • Pierre Cardin Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 499 TL

  • Büyük Boy Hurç 59,50 TL

  • Mega XL Hurç 79,50 TL

onedio.com

Nehir Metal Servis Gereçleri 5'li 699 TL

Nehir Metal Servis Gereçleri 5'li 699 TL
onedio.com

  • Nehir Yemek Çatalı / Kaşığı 6'lı 299 TL

  • Nehir Tatlı Çatalı / Kaşığı 6'lı 249 TL

  • Nehir Çay Kaşığı 6'lı 149 TL

  • LAV Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

  • LAV Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

  • LAV Kapaksız Kavanoz 1000 cc 19,50 TL

  • Sarten Tekli Kavanoz Kapağı 2,50 TL

  • Lisanslı Beslenme Kutusu 75 TL

  • Lisanslı Beslenme Örtüsü 12,50 TL

  • Paşabahçe Madlen Kristalin Ayaklı Kare Servis Tabağı 299 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 249 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 99,50 TL

  • Paşabahçe Scala Su Bardağı 6'lı 149 TL

  • Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık 199 TL

  • Renkli Kulplu Borosilikat Kupa 69,50 TL

  • Borosilikat Kupa 3'lü 149 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Pipetli Bardak 135 TL

  • Keramika Seramik Kupa 69,50 TL

  • Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 89,50 TL

  • Orta Boy Güveç Tenceresi 109 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏽

👇🏽
onedio.com

👇🏽

👇🏽
onedio.com

12 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
onedio.com

  • Keysmart Semaver 1.990 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

  • Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL

  • Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL

  • Yüz Temizleme Fırçası 49 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

  • Şarjlı Kişisel Blender 549 TL

  • Şarjlı Banyo Mutfak Temizlik Fırçası 299 TL

  • Vakumlu Kupalama Masaj Aleti 499 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.900 TL

TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.900 TL
onedio.com

  • Razer BlackShark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 1.690 TL

  • Akrobat Masa Lambası 399 TL

  • Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 299 TL

  • Akım Korumalı Priz 399 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyun Sahnesi 799 TL

Oyun Sahnesi 799 TL
onedio.com

  • Adore 5 Raflı Kitaplık 1.399 TL

  • Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 359 TL

  • Cırt Cırtlı Okumayı Öğreten Kitap Yaz- Sil 289 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Yumak Favori 119 TL

Yumak Favori 119 TL
onedio.com

  • Favori Batik 139 TL

  • 3'lü Dora 109 TL

  • Koltuk Örtüsü 159 TL

  • Pijama Alt 189 TL

  • Pijama Alt 189 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 49 TL

  • Flamlı Eşarp 85 TL

  • Penye Şal 85 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL
onedio.com
  • Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 1.390 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 1.390 TL
onedio.com

  • Sahan 799 TL

  • Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL

  • Tefal Simplicty Tava 699 TL

  • Tefal Manuel Rondo 649 TL

  • Güral Porselen 1.250 TL

ŞOK 10 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları
onedio.com

👇🏽

👇🏽
onedio.com

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar
onedio.com

Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL

Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL
onedio.com

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.799 TL 

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL 

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 999 TL 

  • Kreuzer Dijital Ekranlı Bluetooth Kulaklık 799 TL 

  • PiranTech 107C Buharlı Temizlik Makinesi 4.799 TL 

  • Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 319 TL 

  • Metal Kutulu Dikiş Seti 75 TL 

  • Forever Ledli Fanlı Ayna 449 TL 

  • Banyo Matı 75 TL 

  • Kedi Figürlü Masa Aynası 135 TL 

  • 2'li Dinarsu Emboss BanyoPaspas Seti 299 TL 

  • Vantuzlu Banyo Paspası 99 TL 

  • Katlanabilir Banyo Paspası 249 TL 

  • Kedi Figürlü Masa Aynası 135 TL 

  • Titreşim Önleyici Stoper 50 TL 

  • Banyo Ürünleri 50 TL 

  • Ayakkabı Rampası 25 TL 

  • Telefon Priz Tutucu 9,99 TL 

  • Ütü Masası Kılıfı 84,95 TL 

  • Hazneli Sprey El Mopu 139 TL

  • Kurutmalık 399 TL 

  • Ütü Masası 799 TL 

  • Compact Tablet Mop 299 TL 

  • Otomatik Temizlik Seti 379 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

2'li Kumsal Tava+Sahan Set 399 TL

2'li Kumsal Tava+Sahan Set 399 TL
onedio.com

  • 2'li Kumsal Tava Set 399 TL 

  • Kumsal Karnıyarık Tencere 449 TL 

  • 2'li Kumsal Sahan Set  399 TL 

  • Kumsal Derin Tencere 449 TL 

  • Hascevher Kulplu Çaydanlık 999 TL 

  • Hascevher 6 Parça Tencere Seti 1.350 TL 

  • Hascevher Bakalit Kulplu Sütlük Tencere 399 TL 

  • Balkabağı Kavanoz 199 TL 

  • Kiwi Dijital Mutfak Terazisi 249 TL 

  • Çelik Sunumluk Tepsi 75 TL 

  • Hayvan Figürlü Kupa 199 TL

  • 3'lü Sızdırmaz Kapaklı Kase 299 TL

  • Tabaklık Bulaşıklık 110 TL 

  • Bıçak Çeşitleri 149 TL 

  • Mutfak Çakmağı 29,95 TL 

  • Mutfak Makası 59,90 TL 

  • Paşabahçe Borosilikat Kupa 75 TL 

  • 2'li Paşabahçe Çift Cidarlı Bardak 149 TL 

  • Paşabahçe Çift Cidarlı Kupa 149 TL 

  • 3 Raflı Tekerlekli Organizer 239 TL 

  • Yer Sofrası 499 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DemirDöküm DT4 Titanium Digital 50 LT Termosifon 10.999 TL

DemirDöküm DT4 Titanium Digital 50 LT Termosifon 10.999 TL
onedio.com

  • Awox Tron 3 Musluklu Sıcak Soğuk Çelik Kazanlı Su Sebili 4.799 TL

  • Altus 10 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 18.999 TL

  • Altus Çamaşır Kurutma Makinesi 16.499 TL

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri
onedio.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın