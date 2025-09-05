BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 12 Eylül 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
12 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.900 TL
Oyun Sahnesi 799 TL
Yumak Favori 119 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 1.390 TL
