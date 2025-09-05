onedio
BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 12 Eylül 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.09.2025 - 09:03 Son Güncelleme: 05.09.2025 - 09:07

12 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

  • Keysmart Semaver 1.990 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

  • Fakir Türk Kahvesi Makinesi 990 TL

  • Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 1.490 TL

  • Yüz Temizleme Fırçası 49 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

  • Şarjlı Kişisel Blender 549 TL

  • Şarjlı Banyo Mutfak Temizlik Fırçası 299 TL

  • Vakumlu Kupalama Masaj Aleti 499 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.900 TL

  • Razer BlackShark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 1.690 TL

  • Akrobat Masa Lambası 399 TL

  • Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 299 TL

  • Akım Korumalı Priz 399 TL

Oyun Sahnesi 799 TL

  • Adore 5 Raflı Kitaplık 1.399 TL

  • Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 359 TL

  • Cırt Cırtlı Okumayı Öğreten Kitap Yaz- Sil 289 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Yumak Favori 119 TL

  • Favori Batik 139 TL

  • 3'lü Dora 109 TL

  • Koltuk Örtüsü 159 TL

  • Pijama Alt 189 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 49 TL

  • Flamlı Eşarp 85 TL

  • Penye Şal 85 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 1.390 TL

  • Sahan 799 TL

  • Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL

  • Tefal Simplicty Tava 699 TL

  • Tefal Manuel Rondo 649 TL

  • Güral Porselen 1.250 TL

