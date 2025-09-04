onedio
5 - 11 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 5 - 11 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.09.2025 - 00:44

5 - 11 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Eylül 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 220 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 37,95 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 25 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 57,50 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 119,90 TL

  • Kocatepe Türk Kahvesi 100 gr 65 TL

  • Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gr 65 TL

  • Rexona Deodorant 150 ml 92 TL

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL

  • Danone Kakaolu Süt 9x180 ml 85 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 69,50 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Beyaz Peynir 180 gr 55 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 199 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 162 TL

  • Şampiyon / Akşener Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 159 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde

Tazenin Yıldızları

